Bollette luce e gas: nuovo decreto in arrivo, ci sarà un tetto ai prezzi

Il Governo si prepara ad emanare un nuovo decreto contro il caro bollette di luce e gas. In vista dei possibili nuovi aumenti di aprile, che colpiranno in particolare i clienti in regime di Maggior Tutela, è previsto un nuovo pacchetto di misure che potrebbe essere ufficializzato già nella serata di oggi o al massimo la prossima settimana. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul provvedimento e sui possibili risparmi per le famiglie.

Dopo il Decreto Energia dello scorso febbraio, è in arrivo un nuovo provvedimento contro il caro bollette da parte del Governo. L’emergenza energetica continua ed i prezzi delle materie prime sono ai massimi storici, anche per via della guerra in Ucraina. Diventa necessario, quindi, attuare un nuovo provvedimento per ridurre gli importi delle bollette per i prossimi mesi.

Le ultime informazioni pubblicate dagli organi di stampa anticipano la possibile introduzione di un tetto al prezzo dell’energia che i fornitori potranno applicare alle famiglie. Il provvedimento, di natura transitoria, dovrebbe permette di ridurre l’impatto dell’emergenza sulle bollette. Vediamo i dettagli su questo nuovo provvedimento in arrivo a breve per contrastare l’emergenza.

Un tetto ai prezzi contro i rincari delle bollette di luce e gas?

L’idea dell’applicazione di un tetto ai prezzi di luce e gas è stata lanciata già la scorsa settimana. Il provvedimento richiederebbe l’ok da parte dell’UE ma potrebbe rappresentare una soluzione praticabile. Oggi, diverse testate giornalistiche hanno anticipato alcune indiscrezioni legate al possibile arrivo di un nuovo intervento mirato a fissare un tetto al prezzo massimo che i fornitori possono praticare alle famiglie per quanto riguarda il costo di luce e gas.

Non è ancora chiaro quale sarà il meccanismo che verrà applicato. Il provvedimento potrebbe riguarda esclusivamente il Mercato Libero. Ricordiamo, infatti, che nel Mercato Tutelato è ARERA, l’autorità italiana dell’energia, che stabilisce i prezzi in base all’andamento del mercato all’ingrosso e ad altri fattori. Il prezzo ARERA è generalmente di molto superiore a quello ottenibile con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero.

Il Governo potrebbe stabilire un tetto ai prezzi di luce e gas che dovrebbe impedire ai fornitori di trarre vantaggio dalla crisi, incrementando ulteriormente il costo dell’energia per massimizzare i profitti. La definizione del nuovo provvedimento è in corso. Nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni dovrebbero emergere tutte le caratteristiche dell’intervento.

C’è già il Decreto Energia per il secondo trimestre del 2022

A prescindere da quelle che saranno le scelte del Governo per i prossimi provvedimenti, dal mese di aprile scatteranno gli interventi del Decreto Energia emanato lo scorso febbraio e valido per tutto il secondo trimestre del 2022, quindi fino al prossimo mese di giugno. Tale decreto introduce una serie di misure transitorie che andranno ad alleggerire le bollette per le famiglie. Tra queste misure troviamo:

il taglio degli oneri di sistema per luce e gas

per luce e gas il taglio dell’ IVA per il gas che verrà portata al 5%

che verrà portata al 5% il potenziamento del Bonus Luce e del Bonus Gas che saranno affiancati da un bonus integrativo per il secondo trimestre

Questi tre interventi mirano a ridurre l’importo delle bollette al netto dei consumi. Si tratta, sostanzialmente, di una proroga di quanto già visto sia nel quarto trimestre del 2021 che nel primo trimestre del 2022. Nel frattempo, però, lo scenario del mercato energetico è nettamente cambiato. I prezzi sono in aumento e, secondo alcuni analisti, da aprile ci sarà un nuovo rincaro per i clienti del Mercato Tutelato che andrà ad influenzare anche i clienti del Mercato Libero con tariffe a prezzo variabile collegate al prezzo ARERA.

Con l’arrivo della primavera, inoltre, la bolletta del gas inizierà ad alleggerirsi mentre la bolletta dell’energia elettrica potrebbe iniziare ad aumentare già da giugno, quando le temperature saliranno e verranno attivati i sistemi di raffrescamento. Le previsioni degli analisti anticipano un +25% per il prezzo della luce nel Mercato Tutelato che, quindi, rischia di far aumentare in modo significativo l’importo delle bollette tra la primavera e l’estate.

Ricordiamo che ARERA comunicherà il nuovo aggiornamento per i prezzi di luce e gas del Mercato Tutelato a fine marzo. L’aggiornamento sarà valido dal 1° aprile.

Come tagliare subito i prezzi di luce e gas e ridurre le bollette per i prossimi mesi

Come abbiamo già riportato in diverse occasioni in queste settimane, per ridurre le bollette è necessario ridurre il costo dell’energia elettrica e del gas naturale. Quest’obiettivo non può essere raggiunto con il Mercato Tutelato dove è ARERA che stabilisce l’andamento del prezzo ed i clienti non hanno alcun modo per poter scegliere il fornitore o il prezzo per risparmiare.

È necessario, quindi, passare al Mercato Libero e individuare le migliori offerte del momento.



I casi sono due:

chi è nel Mercato Tutelato troverà subito l'indicazione relativa al risparmio stimato per la propria fornitura e potrà passare subito all'attivazione della nuova offerta luce o gas scelta

chi è nel Mercato Libero deve, invece, confrontare la tariffa già attiva e in particolare il costo dell'energia applicato dall'attuale fornitore con quelle proposte dalle migliori offerte individuate con il confronto online; il dato sul costo dell'energia è riportato in bolletta (nella sezione in cui vengono riportati i dettagli dell'importo pagato ed è espresso in €/kWh per l'energia elettrica e €/Smc per il gas naturale)