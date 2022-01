Bollette luce e gas: intervento del Governo necessario per sostenere la ripresa del Paese

Il caro bollette continua ad essere uno dei temi più "caldi" dell'attualità con famiglie e imprese che devono fare i conti con il rischio di una stangata senza precedenti per luce e gas. Nel frattempo, il Governo continua a lavorare per definire nuovi interventi . L'ultima conferma in tal senso arriva dal ministro dell'Economia, Daniele Franco , che apre le porte all'ipotesi di un nuovo sostegno in arrivo in breve tempo. Vediamo i dettagli:

Sta per arrivare un nuovo paracadute contro gli aumenti per le bollette di luce e gas. Per contrastare i rialzi senza precedenti di questi mesi, infatti, il Governo prevede un nuovo intervento nel corso dei prossimi mesi. La conferma arriva direttamente da Daniele Franco, ministro dell’Economia del Governo Draghi, che sottolinea: “Altri interventi potranno essere adottati in relazione all’evolvere della situazione. Bisogna assolutamente evitare che il costo dell’energia blocchi la ripresa produttiva”.

Franco ha evidenziato come il Governo abbiamo già stanziato “quasi 10 miliardi e mezzo di euro” per contrastare il caro bollette dall’estate del 2021 ad oggi. L’aumento dei costi dell’energia rischia di frenare, in modo significativo, la ripresa economica ed è necessario un intervento diretto. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi da considerare che potrebbero trasformarsi in provvedimenti mirati a sostegno di famiglie e imprese nelle prossime settimane.

Per ridurre al minimo l’impatto degli aumenti su luce e gas si starebbero valutando interventi per 8-10 miliardi di euro. Tra le proposte sul tavolo c’è la possibile riduzione temporanea degli incentivi per rinnovabili e idroelettrico (che pesano in bolletta per gli utenti finali) ed il taglio di alcuni balzelli non legati al consumo di energia ma in grado di contribuire ad un aumento della spesa. Tra le ipotesi più concrete, inoltre, c’è la possibilità di utilizzare i proventi delle aste per la CO2 (circa 1.5 miliardi di euro di fondi aggiuntivi) ed aumentare l’estrazione di gas nazionale.

Per le imprese, alle prese con rincari molto elevati, c’è l’ipotesi di un taglio temporaneo dell’IVA. Da notare, invece, che sembra sempre meno probabile un intervento sugli extra-profitti per le aziende che del settore energetico che hanno tratto vantaggio da questa particolare situazione. In ogni caso, già nel corso del mese di febbraio dovrebbero arrivare nuovi interventi per il contrasto del caro bollette.

Ricordiamo che per il primo trimestre del 2022 (grazie ad un provvedimento inserito nell’ultima Legge di Bilancio) sono arrivati i seguenti sostegno:

azzeramento degli oneri di sistema in bolletta

riduzione dell’IVA al 5% per il gas

potenziamento dei Bonus Luce e Gas con un bonus integrativo (di valore medio di 200 euro per la luce e 400 euro per il gas) per le famiglie in condizioni di disagio economico

possibilità di rateizzazione in 10 mesi delle bollette emesse tra gennaio e aprile 2022

Questi interventi sono “transitori” e non strutturali. Dal prossimo trimestre servirà un nuovo pacchetto di norme per contrastare il caro bollette.

Annunci Google

Come difendersi dal caro bollette con le migliori offerte luce e gas del momento

In vista del nuovo intervento del Governo, per famiglie e imprese diventa fondamentale passare alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero per assicurarsi la possibilità di sfruttare il prezzo più basso possibile per l’energia. Il passaggio deve avvenire nel minor tempo possibile, soprattutto per chi è ancora nel mercato tutelato dove gli aumenti sono stati fortissimi (+55% per la luce e +48% per il gas per la famiglia tipo).

Per scegliere l’offerta più conveniente è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile dal link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Basterà inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta) per individuare l’offerta più adatta alle proprie esigenze di consumo.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Una volta individuata l’offerta giusta, si potrà puntare sull’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore e completato la sottoscrizione del contratto. Per attivare online un’offerta luce o gas è sufficiente fornire i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed i dati della fornitura stessa (servirà in particolare il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas; entrambi sono in bolletta).

Per ottenere supporto gratuito e senza impegno nella scelta delle tariffe si può:

chiamare al numero 02 5005 222 per parlare con un consulente di SOStariffe.it

per parlare con un consulente di SOStariffe.it inviare una bolletta a SOStariffe.it tramite il servizio Analisi della Bolletta disponibile dal comparatore