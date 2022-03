Bollette luce e gas in calo ad aprile ma la spesa continuerà ad essere alta

La crisi energetica continua ed all'orizzonte si avvicina il prossimo aggiornamento delle condizioni tariffarie delle forniture di luce e gas per i clienti in regime di Maggior Tutela. Si tratta di un aggiornamento molto importante che verrà comunicato da ARERA la prossima settimana ed entrerà in vigore dal 1° aprile. A differenza delle stime delle scorse settimane, quest'aggiornamento potrebbe portare ad un leggero calo dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela ma i costi continueranno ad essere elevatissimi. Ecco cosa potrebbe succedere:

Nelle scorse settimane, le stime anticipavano una nuova stangata per il costo dell’energia elettrica ed un leggero incremento per il costo del gas in occasione dell’aggiornamento tariffario delle forniture di luce e gas che entrerà in vigore il 1° aprile 2022 con ARERA, l’autorità del settore energetico italiano, che ufficializzerà i dettagli nel corso della prossima settimana. Dopo i rincari record di inizio gennaio, però, potrebbe esserci un leggero calo dei prezzi all’orizzonte.

Prezzi luce e gas in leggero calo da aprile?

Dopo sei trimestri consecutivi di rialzi per luce e gas, con il nuovo aggiornamento del 1° aprile, il mercato tutelato potrebbe far segnare un leggero calo dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale. L’indiscrezione lanciata da Repubblica dovrà essere confermata da ARERA la prossima settimana, in occasione dell’ufficializzazione del nuovo aggiornamento che entrerà in vigore con l’inizio del secondo trimestre dell’anno e riguarderà tutti i clienti del mercato tutelato.

Attualmente, le quotazioni dell’energia per le forniture in regime di Maggior Tutela hanno toccato valori da record. Dopo gli aumenti di gennaio 2022 (+55% per l’energia elettrica e +40% per il gas naturale), il costo dell’energia ha toccato valori senza precedenti raggiungendo 0,35 euro al kWh per l’energia elettrica (con tariffazione monoraria) e 0,87 euro a Smc per le forniture di gas naturale. Ad inizio marzo, alcune stime di Nomisma Energia anticipavano un +25% per l’energia elettrica e +2% per il gas naturale da aprile.

Le ultime indiscrezioni, invece, confermano un possibile calo di prezzi all’orizzonte per luce e gas. È bene specificare, in ogni caso, che la flessione che le quotazioni del mercato potrebbero registrare sarà decisamente limitata e non compenserà il fortissimo incremento registrato a gennaio. In sostanza, anche per il secondo trimestre dell’anno sono previste bollette molto alte per i clienti del mercato tutelato che, a parità di consumi, registreranno una spesa di centinaia di euro in più rispetto allo scorso anno.

Ricordiamo che per tutte le forniture di luce e gas (sia in regime di Maggior Tutela che nel Mercato Libero) è previsto il taglio degli oneri di sistema su luce e gas e la conferma dell’IVA al 5% per il gas. Contestualmente, le famiglie in condizioni di difficoltà economica riceveranno un Bonus Luce e Gas integrativo che verrà riconosciuto ad un numero maggiore di nuclei familiari grazie all’incremento dei limiti ISEE previsti dalla normativa (come misura transitoria fino a fine 2022).

Lo scenario più probabile per il secondo trimestre del 2022 è quello che vede l’arrivo di bollette ancora molto alte, soprattutto per i clienti del mercato tutelato. I provvedimenti del Governo, infatti, consentono soltanto di attenuare i rincari previsti. Fino alla fine del mese di giugno (e probabilmente anche oltre) ci sarà da fare i conti con importi delle bollette davvero elevati legati al costo unitario di luce e gas che continuerà ad essere alle stelle.

Come ridurre le bollette di luce e gas in attesa del nuovo aggiornamento

La possibile riduzione dei prezzi di luce e gas per i clienti del mercato tutelato in arrivo ad aprile potrebbe tradursi in un taglio di qualche punto percentuale del costo dell’energia elettrica e del gas naturale rispetto alle condizioni attuali. In sostanza, per tutto il secondo trimestre del 2022, ci sarà da fare i conti con bollette elevate, con valori molto superiori rispetto a quelli registrati nel quarto trimestre del 2021 (già considerato un trimestre da record negativo per quanto riguarda i prezzi, mai così alti, dell’energia).

Come si può risparmiare in questo momento? Per tagliare le bollette è necessario tagliare il costo dell’energia. Restando nel mercato tutelato non è possibile raggiungere quest’obiettivo. Il prezzo, in questo caso, è stabilito da ARERA e resterà fisso per i tre mesi successivi all’aggiornamento (come detto il prossimo aggiornamento è programmato per il 1° aprile). Di conseguenza, i clienti del mercato tutelato sono obbligati a dover fare i conti con condizioni particolarmente sfavorevoli in questo momento.

Per abbassare il prezzo dell’energia è, quindi, possibile affidarsi alle migliori offerte del Mercato Libero che mette a disposizione diverse occasioni per tagliare gli importi delle bollette. In questo caso, il risparmio può essere davvero significativo. Gli utenti possono scegliere tra tariffe a prezzo bloccato (per almeno 12 mesi) in modo da proteggersi da futuri rincari oppure possono optare per tariffe a prezzo indicizzato per accedere direttamente al prezzo del mercato all’ingrosso.

Per individuare le tariffe migliori è sufficiente inserire una stima del proprio consumo annuo di luce e gas. Il dato in questione è riportato in bolletta oppure può essere ricavato grazie al sistema di calcolo integrato nel comparatore. Una volta inserito il dato sui consumi, l’utente potrà accedere immediatamente ad un elenco completo delle migliori tariffe disponibili sul Mercato Libero. Tali tariffe saranno ordinate in modo da mettere in risalto le offerte più convenienti per il cliente.

Chi è nel mercato tutelato troverà, per ogni tariffa attivabile, anche un’indicazione in merito al risparmio stimato ottenibile con l’attivazione della tariffa in questione rispetto ai costi del mercato tutelato. I clienti del mercato libero, invece, dovranno confrontare il costo dell’energia praticato dall’attuale fornitore con il costo dell’energia messo a disposizione dalla nuova offerta. Per effettuare questo confronto è possibile richiedere una consulenza gratuita e senza impegno a SOStariffe.it chiamando il numero 02 5005 222.