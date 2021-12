Bollette luce e gas: il Governo conferma un nuovo intervento per fermare gli aumenti

Gli aumenti su luce e gas non sono finiti. A partire dall'inizio del prossimo trimestre (gennaio 2022) è previsto un nuovo rincaro dei prezzi dell'energia che colpirà, in particolare, i clienti in regime di Maggior Tutela andando ad influenzare anche le bollette dei clienti del Mercato Libero. Per le famiglie e le imprese sono in arrivo nuovi rincari che potrebbero tradursi in una vera e propria stangata, aumentando notevolmente le spese nel lungo periodo. In queste ore, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi , ha anticipato l 'imminente intervento del Governo per tenere sotto controllo i prezzi delle bollette di luce e gas.

L’obiettivo del Governo è limitare i rincari in arrivo sulle bollette di luce e gas. La conferma è arrivata direttamente da Mario Draghi che, dopo alcune settimane di silenzio sul tema, è tornato a parlare della questione energetica nel corso della presentazione del Manifesto su Lavoro ed Energia, promosso dai sindacati e da Confindustria. Durante l’evento, Draghi ha tenuto un lungo discorso sul settore energetico e sulla transizione ecologica, anticipando l’intervento del Governo sulla questione bollette.

Draghi ha sottolineato: “per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre. Interveniamo in legge di bilancio e siamo pronti a continuare a farlo, con particolare attenzione per le fasce più deboli”. Le parole di Draghi, quindi, anticipano la natura dell’intervento del Governo con cui si proverà ad arginare l’aumento dei prezzi.

Il Governo dovrebbe effettuare nuovi stanziamenti per ridurre l’impatto dei costi sempre più elevati dell’energia sui consumatori. Una delle ipotesi più probabili, in questo momento, è quella di un nuovo potenziamento dei Bonus Luce e Gas dopo quanto già registrato nel corso del quarto trimestre del 2021. Sarà necessario verificare se il potenziamento dei bonus sociali porterà solo ad un aumento dell’importo dell’agevolazione (per ridurre gli effetti dei rincari) o anche ad un aumento della platea di beneficiari (per estendere il supporto ad un numero maggiore di famiglie).

Tra gli interventi del Governo potrebbe esserci anche un nuovo stanziamento per minimizzare l’aumento dei “costi fissi” delle bollette, ovvero la parte non direttamente collegata al consumo. Ricordiamo che per il quarto trimestre dell’anno in corso il Governo ha azzerato gli oneri di sistema e tagliato l’IVA del gas al 5%. Per ora, questi provvedimenti non sono stati confermati per il primo trimestre del 2022. Maggiori dettagli arriveranno con la versione definitiva della Legge di Bilancio.

