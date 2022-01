Con l'inizio del 2022 si è registrato un nuovo rincaro per le bollette di luce e gas. A causa, in particolare, dell'aumento del costo delle materie prime energetiche, le bollette registrano un notevole incremento nel corso del primo trimestre del 2022 in rapporto a quanto registrato nel quarto trimestre del 2021 che già aveva fatto segnare rincari significativi rispetto al trimestre precedente. Per i consumatori, oltre ai vari interventi di sostegno del Governo, c'è una risorsa in più per affrontare quella che già viene definitiva "emergenza energetica". Chi non riuscirà a pagare in tempo le bollette , per via dei rincari, potrà richiederne la rateizzazione . Ecco come funziona questa nuova opzione.

Bollette luce e gas: come funziona la rateizzazione in 10 mesi

Sul finire del mese di dicembre, ARERA, l’autorità italiana per l’energia, ha comunicato le nuove condizioni tariffarie delle forniture di luce e gas, confermando l’arrivo di notevoli rincari. Per la “famiglia tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas) in regime di Maggior Tutela è previsto un rincaro del +55% per la bolletta dell’energia elettrica e del +41,8% per la bolletta del gas. Da notare che, senza l’intervento del Governo, i rincari per luce e gas sarebbero stati pari, rispettivamente, al +65% ed al +59,2%.

L’intervento del Governo, arrivato con la recente Legge di Bilancio, prevede l’azzeramento transitorio degli oneri di sistema in bolletta e il taglio dell’IVA sul gas al 5%. Da notare, inoltre, che, per il primo trimestre, è previsto un potenziamento del Bonus Luce e del Bonus Gas, le due agevolazioni che garantiscono uno sconto in bolletta per le famiglie meno abbienti. Grazie al potenziamento, lo sconto applicato alle bollette sarà maggiore.

C’è un’ulteriore agevolazione prevista per le famiglie in difficoltà economica. I clienti domestici che si trovano in condizioni di morosità potranno richiedere la rateizzazione delle bollette emesse tra gennaio e aprile 2022. La nuova norma prevede la possibilità di richiedere una rateizzazione in 10 mesi e senza interessi di quanto dovuto in modo da ammortizzare l’impatto del rincaro del costo dell’energia. Il meccanismo di rateizzazione è stato definito da ARERA. Ecco i dettagli:

Come funziona la rateizzazione delle bollette di luce e gas

Il nuovo meccanismo di rateizzazione delle bollette di luce e gas viene definito da una delibera di ARERA. L’autorità ha confermato che il sistema di rateizzazione permetterà al consumatore di ammortizzare le spese per le bollette. Il sistema prevede che metà dell’importo della bolletta rateizzata venga versato nella prima rata. La seconda metà dell’importo, invece, verrà suddivisa tra le rate successive che dovranno avere un importo pari ad almeno 50 euro. Tale meccanismo è disponibile per i clienti domestici in condizioni di morosità per le bollette di luce e gas emesse tra gennaio e aprile 2022.

Il sistema di pagamento rateale non prevede interessi e, come sottolinea ARERA, i venditori “sono tenuti ad inserire in una comunicazione di sollecito dai medesimi eventualmente effettuata, o comunque nella comunicazione di costituzione in mora anche l’offerta al cliente finale della possibilità di rateizzarne gli importi senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale”. Da notare, inoltre, che sarà il cliente a dover richiedere la rateizzazione della bolletta ed il venditore dovrà indicare al cliente le modalità per esprimere l’adesione a tale meccanismo.

Se l’importo delle rate dovesse essere inferiore a 50 euro, il numero di rate da pagare potrà essere ridotto. In ogni caso, non sarà possibile scendere al di sotto di due rate e i singoli importi da pagare non dovranno mai essere inferiori a 50 euro. In questo modo, i clienti domestici avranno la possibilità di ammortizzare i pagamenti in un periodo di tempo più lungo in questo momento davvero complicato per il mercato energetico nazionale.

Come tagliare subito le bollette di luce e gas e risparmiare

Anche in questo momento di forte crescita per il costo di luce e gas, per gli utenti finali, c’è la possibilità di tagliare le bollette ed ottenere un risparmio significativo sulla spesa per le proprie forniture energetiche. Tale risparmio può essere ottenuto puntando sulle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero. Sia chi è ancora nel servizio di Maggior Tutela che chi ha già effettuato il passaggio al Mercato Libero (ma con un’offerta poco conveniente) può valutare la possibilità di attivare nuove tariffe più vantaggiose.

Per un quadro generale sulle offerte da attivare è possibile affidarsi alla comparazione online delle offerte che permette di accedere ad una panoramica completa relativa alle tariffe più convenienti del momento. La comparazione è disponibile, gratuitamente e senza alcun impegno collegandosi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it. per dispositivi Android ed iOS.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Per individuare con precisione le offerte più vantaggiose del momento, è necessario indicare una stima del proprio consumo annuo. Si tratta di un parametro fondamentale che consente al comparatore di effettuare delle stime di spesa in relazione all’attivazione di tutte le principali tariffe disponibili sul mercato. Tale dato può essere facilmente ricavato consultando i dati di consumo riportati in bolletta oppure effettuando l’accesso all’area clienti o all’app del proprio fornitore. Il dato sul consumo può essere stimato tramite il tool di calcolo del comparatore.

Segnaliamo, infine, che per ottenere assistenza nella scelta delle migliori tariffe da attivare è possibile chiamare al numero 02 5005 222 per parlare con un consulente di SOStariffe.it oppure richiedere il servizio Analisi della Bolletta, che consente di inviare una bolletta a SOStariffe.it, direttamente dal comparatore oppure dall’app. Entrambe le opzioni sono completamente gratuite e senza impegno. Dopo aver scelto le tariffe da attivare, per completare la sottoscrizione online del nuovo contratto tramite il sito del fornitore basterà avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed i dati della fornitura (in particolare il codice POD per la luce e PDR per il gas; entrambi i codici sono riportati nelle rispettive bollette).