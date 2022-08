Bollette luce e gas ai massimi storici: come risparmiare con le offerte di Agosto 2022

Le famiglie italiane sono alle prese con un caro bolletta senza precedenti e un nuovo autunno di rincari è all’orizzonte. Grazie al comparatore di SOStariffe.it , la panoramica delle offerte da prendere in considerazione per ridurre il più possibile le spese di luce e gas a Agosto 2022 .

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.831,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il caro-bolletta pesa sulle tasche degli italiani. L’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche ha fatto lievitare le spese di luce e gas, con incrementi che, secondo un’indagine messa a punto da Assoutenti, si sono tradotti in 1.200 euro in più all’anno in bolletta nel biennio 2021-2022 (rispetto alla spesa sostenuta nel 2020). Rialzi ai massimi storici che potrebbero essere confermati in autunno, come anticipano diverse analisi di settore.

Per cercare di ridurre l’impatto di tali aumenti è necessario puntare sulle offerte di luce e gas che garantiscano il costo unitario di energia elettrica e gas più basso possibile. Come fare per scovare tali soluzioni nel vasto assortimento di promozioni del Mercato Libero? Basta affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

Questo tool, digitale e gratuito, consente ai titolari di utenze domestiche di mettere a confronto le promozioni messe a punto dai fornitori del Mercato libero e scegliere quella che si adegua maggiormente alle possibilità di spesa e al fabbisogno energetico della propria famiglia.

La comparazione è semplice: basta indicare una stima del proprio consumo annuo di gas (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per individuare subito le tariffe migliori da attivare per il proprio profilo di consumo.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Energia elettrica: le offerte che fanno risparmiare ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,441 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,441 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,441 €/kWh 86,26 € al mese

Setacciando le offerte del Mercato libero disponibili nel comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle 3 promozioni più vantaggiose per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuo di energia elettrica pari a 2.700 kWh, con potenza impegnata di 3 kW.

Energia alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi (che fa parte del gruppo Tremagi) sale sul gradino più alto del podio della convenienza grazie a una promozione che garantisce l’accesso ai prezzi di energia elettrica e gas del mercato all’ingrosso.

Di seguito, una panoramica dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale), a cui va aggiunto un contributo al consumo di 0,0052 €/kWh.

30 euro di bonus di benvenuto con il codice sconto SOSW22;

di benvenuto con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione per illuminare casa, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere un budget mensile per le bollette della luce pari a 83,25 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per i dettagli dell’offerta:

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

A2A Easy Luce

Anche l’offerta di A2A Energia è una soluzione conveniente perché si affida, per il prezzo dell’energia elettrica, alle condizioni del mercato all’ingrosso. Inoltre, sottoscrivendo la promozione online, è ancora possibile beneficiare di un buono sconto Unieuro da 100 euro (inserendo il codice SUMMER22 in fase di attivazione).

Ecco l’istantanea della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; contributo mensile di 12 euro per la fornitura, che viene dimezzato il primo anno (6 euro al mese);

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

luce 100% green.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 85,70 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Scopri A2A Easy Luce »

Edison World Luce Plus

Magnete del risparmio in questa coda d’estate 2022 è anche la promozione messa a punto da Edison Energia. L’offerta, che può essere attivata in modalità Dual Fuel (unico contratto di fornitura per luce e gas), prevede le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi;

(Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi; contributo mensile pari a 6,45 euro;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

accesso gratuito al servizio EDISONRisolve;

gestione 100% digitale della fornitura con area Clienti online e App My Edison.

Scegliendo l’offerta di Edison Energia, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette della luce che ammontano a 86,26 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per i dettagli dell’offerta:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Annunci Google

Risparmio in bolletta: le migliori offerte gas ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO A2A Energia A2A Easy Gas 1,8296 €/Smc 141,60 € al mese wekiwi Gas alla Fonte 1,7796€/Smc 148,41 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 1,8569€/Smc 150,81 € al mese

La classifica dei gestori di gas più vantaggiosi di Agosto 2022 è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it. Le stime di spesa sono parametrate sul consumo annuo di metano di una “famiglia tipo” che registri un utilizzo di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

A2A Easy Gas

Accesso al prezzo all’ingrosso del gas, possibilità di attivazione della tariffa Dual Fuel e benefit extra (voucher Unieuro fino a 100 euro) sono i punti cardine della promozione per la fornitura di metano messa a punto da A2A Energia.

Di seguito, l’offerta in pillole:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; canone mensile di 12 euro per fornitura, che è dimezzato per il primo anno (6 anno);

buono regalo Unieuro con sottoscrizione online entro il 30 Agosto 2022 (utilizzando il codice SUMMER22 in fase di attivazione);

possibilità di attivazione di un unico contratto di fornitura con A2A Energia sia per la luce sia per il gas;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 141,60 euro.

Clicca al link qui sotto per i dettagli dell’offerta:

Scopri A2A Easy Gas »

Gas alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi fa il “bis” di convenienza, salendo sul podio del risparmio anche per la fornitura di gas. Come per la sua offerta luce, wekiwi garantisce ai clienti che sottoscrivano la sua soluzione gas l’accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso.

Ecco la fotografia della promozione:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura);

con il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura); sconto del 10% sui prodotti dell’e-shop wekiwi;

pagamento tramite RID.

Questa soluzione costerebbe alla “famiglia tipo” 148,41 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per i dettagli dell’offerta:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Edison World Gas Plus

L’offerta di Edison Energia per la fornitura di metano si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; possibilità di usufruire gratuitamente del servizio EDISONRisolve;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Questa promozione costerebbe alla “famiglia tipo” 150,81 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per i dettagli dell’offerta:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111.