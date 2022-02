Perché le bollette sono così alte? Perché è aumentato il prezzo della luce? Perché rincaro bollette? Si tratta di alcune delle domande più gettonate in tema di bollette gonfiate luce e gas : in questo guida non parleremo dei motivi che hanno portato all’aumento del costo delle utenze domestiche, ma forniremo una serie di offerte con cui sarà possibile risparmiare fin da subito.

Bollette gonfiate in arrivo: come combatterle con le offerte di febbraio 2022

Il mercato libero – che sarà obbligatorio per tutti soltanto a partire dal 1° gennaio 2024 sulla base di quanto previsto dal decreto Milleproroghe), rappresenta, in questo momento, il modo migliore per risparmiare e contrastare le bollette gonfiate, in arrivo anche a febbraio 2022.

Il passaggio al mercato libero è gratuito e avviene senza alcuna interruzione della fornitura: non è neanche necessario dover cambiare contatore per poter usufruire della proposta commerciale di un nuovo fornitore luce e gas.

Per ottimizzare il risparmio e rendere il passaggio al mercato libero la scelta migliore che si possa fare, è consigliabile attivare al contempo:

una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi ;

una tariffa di tipo Dual Fuel, ovvero che permetta di attivare un’offerta luce e gas con lo stesso operatore.

Bollette luce e gas gonfiate: come risparmiare

Le offerte presenti nel mercato libero sono tante e una prima differenza per imparare a comprenderle e scegliere quella che si adatta meglio ai propri bisogni consiste nella presenza di tariffe monorarie, e di tariffe biorarie o triorarie.

Nella pratica:

in una promozione di tipo monorario, il costo da pagare sarà sempre lo stesso, a prescindere dall’ora del giorno e della notte;

in una tariffa di tipo biorario o triorario, invece, saranno previste delle fasce e delle riduzioni di prezzo concentrate la sera e durante i weekend o i giorni di festa.

Il consumatore che trascorre molto tempo in casa potrà trovare maggiori benefici scegliendo una tariffa di tipo biorario, mentre uno che lavora e si trova in casa soltanto la sera e durante il weekend, troverà più vantaggiosa una promozione di tipo biorario o triorario.

Si potrà poi utilizzare il comparatore di tariffe di SOStariffe.it utilizzando gli appositi filtri. Questi ultimi, permetteranno di indicare:

quanti siano i componenti del proprio nucleo familiare;

quali siano gli elettrodomestici presenti in casa;

la grandezza della propria abitazione;

i principali motivi per i quali si utilizza il gas.

Offerte luce e gas più economiche di febbraio 2022

Le offerte presentate di seguito derivano da una simulazione sulle offerte luce e gas per una famiglia di 3 persone, che abita in una casa di 80 metri quadri, utilizza il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento, e usa ogni giorno forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno.

Nello specifico, si tratta di:

A2A Click Luce e Gas;

NeNvenuto Luce e gas;

Edison Sweet Luce e gas;

Link e Link gas di Eni gas e luce;

Wekiwi Prezzo fisso 12 mesi;

E.ON luce e gas insieme.

A2A Click Luce e Gas

Questa promozione, con tariffa monoraria e prezzo bloccato, è un’esclusiva via web, che permette di risparmiare fino a 776 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Prevede la bolletta elettronica e la gestione totale via web, quindi full digital. Clicca sul link in basso per saperne di più.

L’offerta sulla componente gas, che si consiglia di sottoscrivere in modalità Dual Fuel, permette di risparmiare fino a 479 euro sul gas, con un prezzo bloccato per 12 mesi e pagamenti tramite Rid.

Un’altra offerta sul gas di A2A che si potrebbe prendere in considerazione è Prezzo Chiaro A2A Gas, con la quale si avrà diritto a una fornitura gratis per un anno, si potranno risparmiare fino a 355 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato, e si riceverà, anche, una carta regalo Apple Store.

NeNvenuto Luce

La promozione proposta dal fornitore NeN:

ha un tariffa di tipo monorario;

prevede il prezzo bloccato e fisso per 36 mesi, con pagamento mensile;

permette di risparmiare fino a 749 euro rispetto alla Maggior Tutela;

include anche uno sconto di 48 euro su ogni fornitura attivata.

La promozione potrà essere attivata in modalità Dual Fuel con NeNvenuto Gas, con la quale si potranno risparmiare fino a 518 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Edison Sweet Luce e Gas

La promozione proposta da Edison Energia permette di risparmiare fino a 588 euro sulla componente luce e di ricevere, inoltre, un bonus pari a 250 euro nel caso di sottoscrizione dell’offerta in modalità Dual Fuel.

Si tratta di:

una tariffa con prezzo bloccato per 24 mesi;

con la quale si riceverà uno sconto di 85 euro sulla componente luce, nel caso di sottoscrizione singola;

che prevede la polizza assicurativa Bolletta dolce&protetta di AXA.

Clicca sul link per saperne di più.

Edison Sweet gas permette di risparmiare fino a quasi 400 sulla componente gas e di ricevere uno sconto di 85 euro, nel caso di sottoscrizione singola, e di 250 euro, nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel.

Link di Eni gas e luce

La promozione Link di Eni gas e luce permette di risparmiare fino a 463 euro all’anno grazie alla presenza di una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato. Si potrà ricevere uno sconto del 10% sulla componente luce in caso di attivazione di RID e bolletta elettronica.

La promozione potrà essere personalizzata con l’aggiunta della stessa offerta anche sulla componente gas: in questo modo si attiverà una promozione Dual Fuel. Clicca sul link per saperne di più.

Wekiwi prezzo fisso 12 mesi

Si tratta di una promozione con prezzo bloccato e tariffa monoraria con la quale:

si riceveranno 20 euro di sconto nel caso in cui si dovesse attivare anche la promozione sul gas;

si potranno risparmiare fino a 662 euro all’anno rispetto alla maggior tutela.

Clicca sul link di seguito per avere maggiori informazioni in merito

E.ON luce e gas insieme

Si tratta di una delle migliori offerte Dual Fuel disponibili in commercio, con la quale si potranno risparmiare circa 300 euro sulla luce, e altri 120 euro sul gas, ricevendo anche un bonus in bolletta pari a 30 euro.

La promozione prevede inoltre:

uno sconto del 10% rispetto alla maggior tutela;

la tariffa monoraria;

l’energia prodotta da fonti 100% rinnovabili.

