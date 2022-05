Bollette gas raddoppiate: come evitare gli aumenti da Maggio 2022

L’impennata dei prezzi di gas naturale nei primi mesi dell’anno continua a farsi sentire in bolletta. I rialzi pesano sulle famiglie, nonostante le misure straordinarie varate dal Governo. Da SOStariffe.it i suggerimenti per tagliare le spese e scegliere il risparmio a Maggio 2022 .

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.079,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 942,86 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 945,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

La lunga scia del caro-bolletta. Anche a Maggio 2022 le spese per il gas restano un’uscita cospicua del budget delle famiglie italiane, nonostante la boccata d’ossigeno del decreto “Taglia-prezzi”, il pacchetto di misure varate dal governo per attutire l’impatto del rialzo record del gas naturale all’ingrosso. Secondo ARERA, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 una “famiglia tipo” con contratto di Tutela (e 1.400 metri cubi annui consumati) spenderà 1.652 euro per il gas, il 71% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ecco perché, anche a Maggio 2022, le famiglie continueranno a inseguire il risparmio. Una delle prime strade da percorrere per abbattere i costi del gas in bolletta è procedere con il passaggio dal regime di Maggior Tutela alle offerte del Mercato Libero (la cui obbligatorietà scatterà, a meno di rinvii, dal 1° gennaio 2024). Tuttavia, anche per chi ha già scelto il Mercato Libero, la consultazione periodica delle promozioni gas potrebbe risultare la via giusta verso il risparmio.

Come risparmiare a Maggio 2022

SOLUZIONI PER RISPARMIARE QUALI SONO I BENEFICI Scegliere il Mercato Libero Il costo della materia prima di energia elettrica e gas è inferiore rispetto al prezzo nel mercato Tutelato Confrontare con frequenza le offerte Con il comparatore di SOStariffe.it si trova l’offerta su misura per il proprio portafogli e in linea con il proprio fabbisogno Valutare l’opzione Dual Fuel Numerosi fornitori offrono sconti all’attivazione di un unico contratto di fornitura per entrambe le utenze

Grazie al suo strumento online (e gratuito) di comparazione, SOStariffe.it aiuta gli utenti a orientarsi tra l’ampio ventaglio di tariffe gas, così da individuare non solo le promozioni più convenienti, ma anche quelle che si adattano al proprio fabbisogno.

Utilizzare il comparatore è semplice e intuitivo. Basta indicare una stima del proprio consumo, oppure calcolarla con l’apposito tool, per individuare subito l’offerta più conveniente tra le tante opzioni disponibili sul mercato. Una volta scelta l’offerta giusta, infine, si potrà procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore.

Clicca al link qui sotto per accedere al comparatore di SOStariffe.it disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS.

SCOPRI MIGLIORI OFFERTE GAS »

Classifica delle migliori offerte gas di Maggio 2022

OFFERTA CARATTERISTICHE NeN Gas Special 48 prezzo fisso (1,01 €/Smc)

prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it Gas alla fonte wekiwi prezzo indicizzato in base all’indice PSV

prezzo indicizzato in base all’indice PSV sconto di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22 A2A Click Gas prezzo fisso (1,04 €/Smc)

prezzo bloccato per 12 mesi

bolletta elettronica Prezzo Chiaro A2A gas prezzo indicizzato in base al TTF

1 anno di contributo al consumo pagato da A2A Energia (48 euro)

da A2A Energia (48 euro) Carta regalo Apple store Scegli Oggi Web Gas

di Enel Energia prezzo fisso (1,14 €/Smc)

prezzo bloccato per 24 mesi

30 euro di bonus in bolletta per il primo anno di fornitura in caso di attivazione online

servizio notifiche SMS Irendì Gas

di Iren prezzo fisso (1,28 €/Smc)

prezzo bloccato per 18 mesi

sconto del 14% del prezzo della materia prima del gas per 18 mesi Next Energy Sunlight Gas Dual

di Sorgenia prezzo indicizzato in base al PSV

prezzo indicizzato in base al PSV bolletta elettronica

bolletta elettronica Buono Amazon di 50 euro con tariffa Dual Fuel (stesso fornitore per luce e gas)

con tariffa Dual Fuel (stesso fornitore per luce e gas) Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici in Sorgenia

Di seguito segnaliamo i fornitori di gas eletti “campioni” del risparmio a Maggio 2022. La classifica, aggiornata alla data di pubblicazione di questo articolo, è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, sono state confrontate le offerte proposte dai fornitori di gas operanti nel Mercato Libero a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo”. Tali promozioni sono, dunque, quelle più convenienti per un nucleo familiare che abbia un consumo annuale di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Ecco, nel dettaglio, le offerte di ciascuno dei 7 top gestori di Maggio 2022.

NeN Gas Special 48

L’offerta gas di NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e legata al gruppo A2A), prevede:

prezzo bloccato per 36 mesi (1,010 €/Smc);

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

energia green.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 172 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI NEN GAS SPECIAL 48 »

Gas alla fonte wekiwi

L’offerta dell’operatore wekiwi, startup nata nell’aprile 2015 e parte del gruppo Tremagi, contempla:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV scontato di 10 centesimi per ogni Smc;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

pagamento tramite RID.

In media il prezzo sulle bollette è pari a 166 euro, con un risparmio annuo di 60 euro rispetto al servizio di Tutela. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

Scopri Gas alla Fonte di wekiwi »

A2A Click Gas

Annunci Google

L’esclusiva web proposta da A2A Energia prevede:

prezzo fisso per 12 mesi (1,04 €/Smc)

pagamento tramite RID;

bolletta elettronica, che si riceverà direttamente via mail;

energia 100%green.

La spesa stimata è di 181 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI A2A CLICK GAS »

Prezzo Chiaro A2A Gas

L’offerta gas di A2A energia consente di accedere al prezzo del gas all’ingrosso a fronte di un contributo annuo di 48 euro che è, però, azzerato per i primi 12 mesi con attivazione online. La proposta di A2A Energia prevede anche:

pagamento con RID o bollettino postale;

servizio bollett@mail per gestire online la fornitura;

carta regalo Apple Store.

La spesa stimata è di 197 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

Scopri Prezzo Chiaro A2A gas »

Scegli Oggi Web Gas

Enel Energia propone una promozione con le seguenti caratteristiche:

prezzo fisso per 24 mesi (1.14 €/smc);

bonus di 30 euro nel primo anno di fornitura con attivazione online;

pagamento con RID, carta di credito o bollettino postale;

servizio notifiche SMS.

Con questa offerta la spesa stimata in bolletta è pari a 198 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

Scopri Scegli Oggi Web Gas di Enel Energia »

Irendì Gas

La promozione di Iren, società multiservizi attiva in Italia dal 2010, consiste in:

prezzo bloccato per 18 mesi (1.2820 €/smc);

uno sconto pari al 14% sulla materia prima gas;

pagamento tramite RID e carta di credito;

attivazione gratuita.

In media il prezzo sulle bollette del gas sarebbe di 198 euro. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI IRENDì GAS »

Next Energy Sunlight Gas Dual

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, mette a disposizione dei titolari di forniture domestiche la seguente promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV

bolletta elettronica

Buono Amazon di 50 euro scegliendo la tariffa Dual Fuel (unica fornitura per luce e gas)

scegliendo la tariffa Dual Fuel (unica fornitura per luce e gas) Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici in Sorgenia

In media il prezzo sulle bollette del gas è pari a 201 euro. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI NEXT ENERGY SUNLIGHT GAS DUAL »

Per individuare le offerte migliori per le proprie esigenze è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas ed indicare una stima del proprio consumo annuo. Per assistenza nella scelta è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111.