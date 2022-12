Bollette gas: come sarà calcolato il costo di Dicembre 2022?

Dal prezzo del gas all’ingrosso che torna a correre ai nuovi aumenti in bolletta per i clienti in Maggior Tutela: gli esperti di SOStariffe.it fanno un’analisi della crisi energetica e disegnano la mappa delle offerte metano del Mercato Libero più appetibili a Dicembre 2022 .

Bollette del metano più care per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime di Maggior Tutela. ARERA, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, ha ufficializzato il prezzo del gas a novembre 2022 (calcolato: quest’ultimo (pari a 0,975 €/Smc) cresce del 13,7% rispetto al mese scorso (0,835 €/Smc). Un balzo all’insù che fa lievitare le spese per i consumi di novembre e che di fatto oscura la schiarita intravista a ottobre 2022 quando, complici il clima mite e i termosifoni spenti, il prezzo del gas aveva fatto segnare una flessione del 12,9%. Ricordiamo, tra l’altro, che il nuovo sistema adottato da ARERA per il calcolo del prezzo del gas si basa sulla media dei prezzi effettivi all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale), che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia.

Secondo le cifre di ARERA, una “famiglia tipo” in regime di Tutela (con 1.400 Smc consumati in un anno) ha sborsato per la propria fornitura di metano circa 1.740 euro tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022, con un +67% rispetto all’anno precedente (1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021).

La nuova stangata invernale non preoccupa solo i clienti della Maggior Tutela: da giorni le quotazioni del prezzo del gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam (il principale hub europeo per la compravendita di gas) sono in fibrillazione (oggi +9,2% in avvio di seduta – 148 euro al megawattora) a causa dell’avanzata dell’inverno in tutto il Vecchio Continente e i timori per una riduzione degli stoccaggi per via del minor afflusso di gas russo.

In questo clima di incertezza, una leva fondamentale per alleggerire quanto più possibile le fatture è affidarsi alle offerte del Mercato Libero che combinino un prezzo della componente gas tra i più competitivi e benefit o sconti aggiuntivi in bolletta. Per trovare la soluzione per riscaldare casa più in linea con le proprie esigenze di spesa e stili di consumo c’è il comparatore di SOStariffe.it. Grazie alla possibilità di fare un confronto delle offerte a partire dai propri dati di consumo annuale, questo strumento è una vera e propria bussola dei prezzi che orienta i consumatori verso la destinazione convenienza.

Le migliori offerte gas del Mercato Libero a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Edison Energia World Gas Plus 0,975 €/Smc 217,92 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,025 €/Smc 222,67 euro 3 Agsm Aim Energia Green Gas 1,005 €/Smc 228,02 euro 4 Illumia Gas Flex Web 1,075 €/Smc 229,54 euro 5 Enel Energia Flex Gas 1,125 €/Smc 234,42 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo scovato le offerte metano del Mercato Libero più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc all’anno di gas con fornitura attiva a Milano. I prezzi del gas citati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di novembre 2022 (l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorato del contributo al consumo previsto dal fornitore.

Per chi non conosca il consumo annuo della propria famiglia, una stima può essere subito fatta impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili cliccando sul widget qui sotto. Bastano pochi minuti per impostare i parametri necessari: dal numero di componenti della famiglia fino allo scopo di utilizzo del gas (riscaldamento, cottura cibi o acqua calda).

World Gas Plus di Edison Energia

Ecco un quadro completo della promozione metano messa a punto da Edison Energia:

prezzo del gas alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) senza costi aggiuntivi ;

(agganciato all’indice PSV) ; 50% di sconto sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: da 20 euro a 10 euro ( 120 euro all’anno );

sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: da 20 euro a 10 euro ( ); fornitura accessibile dall’area Clienti online e dall’App My Edison;

servizio EdisonRisolve gratuito : assistenza telefonica e prenotazione dei servizi per la gestione delle incombenze domestiche inclusi;

: assistenza telefonica e prenotazione dei servizi per la gestione delle incombenze domestiche inclusi; offerta 100% green;

La “famiglia tipo” che voglia affidarsi a Edison Energia per la fornitura del metano dovrebbe preventivare un budget di spesa pari a 217,92 euro al mese. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Gas alla Fonte di wekiwi

L’offerta della web company wekiwi si caratterizza per:

prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) + contributo al consumo di 0,050 €/Smc ;

(agganciato all’indice PSV) + contributo al consumo di ; costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione;

per spese di commercializzazione; sconto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino online l’offerta (il codice sconto da inserire è SOSW22);

in bolletta per i nuovi clienti che attivino online l’offerta (il codice sconto da inserire è SOSW22); prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi scontati del 10% : si potranno acquistare gadget elettronici, apparecchi per la domotica e illuminazione a led;

: si potranno acquistare gadget elettronici, apparecchi per la domotica e illuminazione a led; energia verde inclusa.

Scegliendo il brand digitale del gruppo Tremagi Holding, la “famiglia tipo” spenderebbe 222,67 euro al mese per le bollette gas. Ulteriori dettagli cliccando qui sotto:

Green Gas di AGSM AIM Energia

Si allinea al prezzo all’ingrosso anche la soluzione metano proposta da AGSM AIM Energia, le cui caratteristiche sono:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a 0,030 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; App AGSM AIM Energia per avere sempre la propria fornitura a portata di mano;

per avere sempre la propria fornitura a portata di mano; emissioni di CO₂ compensate.

Questa soluzione può essere attivata al costo mensile di 228,02 euro. Clicca sul link qui sotto per procedere con l’attivazione:

Gas Flex Web di Illumia

Illumia, la società bolognese che opera nel Mercato Libero da più di un decennio, offre ai propri clienti questa promozione metano:

prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) ricaricato di un minimo contributo al consumo ( 0,100 €/Smc );

(agganciato all’indice PSV) ricaricato di un minimo contributo al consumo ( ); 9 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione. La somma annuale è 108 euro;

gestione digitale della fornitura grazie all’App Illumia, che prevede anche la possibilità di comunicare l’autolettura e procedere con il pagamento delle bollette;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Attivare questa soluzione gas si tradurrebbe in una spesa mensile di 229,54 euro per la “famiglia tipo”. Informazioni cliccando al link sotto:

Flex Gas di Enel Energia

Anche la proposta per riscaldare casa di Enel Energia scommette sul prezzo all’ingrosso del gas per garantire ai propri clienti bollette in linea con l’andamento del mercato. Ecco le principali caratteristiche dell’offerta:

prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) + 0,150 €/Smc di contributo al consumo;

(agganciato all’indice PSV) + di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione, per una spesa complessiva annuale di 120 euro;

fornitura gestibile attraverso l’App di Enel Energia e possibilità di ottenere coupon sconto partecipando al programma fedeltà gratuito ENELPREMIAWOW!;

servizio di bolletta online e pagamento tramite domiciliazione bancaria o avviso di pagamento PagoPa;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

La spesa mensile per la famiglia che attivi Enel Flex Gas si attesta sui 234,42 euro. Clicca al link di seguito per l’attivazione dell’offerta:

