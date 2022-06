Bollette bloccate: le tariffe per fermare il prezzo da Giugno 2022

Uno scudo contro i rincari di luce e gas in bolletta: ecco perché le tariffe a prezzo fisso calamitano il risparmio in questo periodo di crisi del comparto energetico. Su SOStariffe.it la mappa con le migliori promozioni di Giugno 2022 che bloccano il prezzo di energia elettrica e gas naturale.

Scegliere un’offerta di luce e gas con tariffa a prezzo bloccato aiuta i titolari di utenze domestiche a centrare due obiettivi con una sola mossa: proteggersi da eventuali impennate dei prezzi della materia prima e massimizzare il risparmio in bolletta.

In un periodo flagellato dall’instabilità del mercato energetico, con il rischio di tagli alle forniture di gas all’orizzonte e nuove stangate in agguato, sempre più gestori del Mercato libero scommettono sul prezzo bloccato per garantire ai loro clienti uno scudo contro il caro-bolletta.

Il comparatore di SOStariffe.it è uno strumento digitale utile per confrontare le offerte più vantaggiose tra quelle che puntano sulle tariffe a prezzo bloccato e individuare la più adatta alle proprie esigenze di spesa e di consumo. Gratuito, facile da utilizzare e imparziale, il tool di SOStariffe.it è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

Tariffe a prezzo bloccato: perché attraggono il risparmio?

TARIFFE A PREZZO BLOCCATO: DOMANDE TARIFFE A PREZZO BLOCCATO: RISPOSTE Cosa significa tariffa a prezzo bloccato? Il costo unitario dell’energia elettrica (€/kWh) e del gas naturale (€/Smc) è bloccato e fisso per tutto il periodo della sottoscrizione del contratto Per quanto tempo le tariffe possono essere bloccate? In genere, per 12, 24 o 36 mesi. Più la durata del prezzo bloccato è lunga, più aumenta la protezione contro eventuali rincari Il fornitore del Mercato libero può modificare il prezzo dell’energia elettrica o del gas naturale durante il periodo del vincolo contrattuale? No. Il fornitore non potrà aumentare il prezzo dell’energia per tutta la durata del vincolo contrattuale Perché le tariffe a prezzo bloccato sono vantaggiose in questo periodo? In periodi di crisi del comparto energetico, esse sono uno scudo contro eventuali impennate dei prezzi all’ingrosso della materia prima e garantiscono protezione dalle stangate in bolletta Se la tariffa è a prezzo bloccato, l’utente pagherà la stessa cifra in bolletta? No. A essere bloccato è il costo unitario dell’energia elettrica e del gas naturale. La spesa in bolletta, invece, è determinata dal consumo registrato nel periodo di fatturazione

Le offerte luce e gas a prezzo bloccato sono una delle principali opzioni tariffarie del Mercato libero. Esse presentano un prezzo dell’energia (espresso in €/Kwh per l’elettricità e €/Smc per il gas naturale) che rimane fisso per un certo periodo di tempo.

Di solito, il prezzo è bloccato per 12 mesi. A disposizione dei titolari di utenze domestiche, però, ci sono anche offerte che fermano il prezzo per un periodo più lungo (ad esempio 24 o 36 mesi). Durante tale periodo (che sia uno, due o tre anni) il fornitore non potrà aumentare il prezzo dell’energia elettrica o del gas fissato dal vincolo contrattuale.

Quando si attiva una tariffa a prezzo fisso, quindi, qualsiasi incremento delle quotazioni delle materie prime sul mercato all’ingrosso non avrà effetto sul prezzo dell’energia applicato in bolletta dal proprio fornitore. Anche in caso di impennate dei prezzi, le condizioni tariffarie legate al prezzo dell’energia non subiranno aggiustamenti.

È bene ricordare, però, che tariffa a prezzo bloccato non significa stesso importo in bolletta ogni mese. Come detto, a essere bloccato è il costo unitario dell’energia (ovvero il costo di 1 kWh di elettricità o di 1 Smc di gas naturale). La spesa in bolletta, invece, è determinata dal consumo registrato nel periodo di fatturazione, che sarà incluso nella voce “Spesa per la materia energia/gas naturale” della bolletta.

Luce e gas: le tariffe a prezzo bloccato che “sorridono” al portafogli

NOME OFFERTA CARTA D’IDENTITÀ OFFERTA A2A Click Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas

0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto del 10% sulla materia prima energia e gas

bolletta elettronica e area clienti online Pulsee Luce e Gas RELAX Fix prezzo bloccato per 24 mesi : 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas

: 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas bolletta elettronica e gestione online della fornitura E.ON Luce e Gas Insieme offerta valida solo in modalità Dual Fuel, ovvero attivando entrambe le forniture con E.ON Energie

ovvero attivando entrambe le forniture con E.ON Energie prezzo bloccato: 0,2586 €/kWh per l’energia elettrica e 1,1700 €/Smc per il gas

prezzo bloccato: 0,2586 €/kWh per l’energia elettrica e 1,1700 €/Smc per il gas sconto del 10% sulla componente energia

sconto del 10% sulla componente energia energia prodotta da fonti rinnovabili NeN Luce e Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi: 0,2900 €/kWh per l’energia elettrica e 1,0500 €/Smc per il gas

0,2900 €/kWh per l’energia elettrica e 1,0500 €/Smc per il gas bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde

Entriamo ora nel dettaglio delle offerte luce e gas che, a Giugno 2022, puntano su una tariffa a prezzo bloccato per massimizzare il risparmio in bolletta. Tali promozioni sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consuma 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

A2A Click Luce e Gas

L’esclusiva digitale di A2A si caratterizza per:

prezzo bloccato per 12 mesi : 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas;

: 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas; sconto del 10% sulla componente di energia e gas;

sulla componente di energia e gas; bolletta elettronica e area Clienti online;

attivazione veloce anche con WhatsApp;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 76,52 euro (bolletta luce) e 141,58 euro (bolletta gas);

risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 262,41 euro (per la luce) e 327,93 euro (per il gas).

Pulsee Luce e Gas RELAX Fix

Pulsee, marchio di Axpo Italia, punta su un’offerta che include:

prezzo bloccato per 24 mesi : 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas;

: 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas; gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee;

gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 77,86 euro (bolletta luce) e 152,85 euro (bolletta gas);

risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 246,29 euro (per la luce) e 192,79 euro (per il gas).

E.ON Luce e Gas insieme

L’offerta è valida solo in modalità Dual Fuel, cioè con l’attivazione di un contratto di fornitura con E.ON Energia sia per la luce sia per il gas. Ecco la “patente” della promozione:

prezzo bloccato per 12 mesi : 0,2586 €/kWh per l’energia elettrica e 1,1700 €/Smc per il gas;

: 0,2586 €/kWh per l’energia elettrica e 1,1700 €/Smc per il gas; sconto speciale del 10% della materia prima di energia elettrica e gas naturale;

sconto speciale del 10% della materia prima di energia elettrica e gas naturale; energia prodotta da fonti rinnovabili;

energia prodotta da fonti rinnovabili; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 78,81 euro (bolletta luce) e 170,42 euro (bolletta gas);

risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 234,92 euro (per la luce).

NeN Luce e Gas Special 48

Di seguito analizziamo le caratteristiche della soluzione luce e gas proposta dal fornitore NeN (marchio di proprietà di Yada Energia):

prezzo fisso per 36 mesi : 0,2900 €/kWh per la luce e 1,0500 €/Smc per il gas;

: 0,2900 €/kWh per la luce e 1,0500 €/Smc per il gas; bonus di benvenuto di 48 euro ;

; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 78,96 euro (bolletta luce) e 148,59 euro (bolletta gas);

risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 233,07 euro (per la luce) e 243,88 euro (per il gas).

