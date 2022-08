Bollette bloccate: le tariffe a prezzo fisso per fermare il prezzo ad Agosto 2022

Offerte in evidenza Iren Revolution Luce Verde Variabile 1.276,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 995,36 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le offerte luce e gas con tariffe a prezzo bloccato rappresentano un porto sicuro dove ripararsi quando sul mercato energetico soffia la tempesta dell’instabilità. Grazie al prezzo fisso della componente energia e gas (che rimane invariato per tutta la durata del contratto, di solito 12 o 24 mesi), le bollette bloccate garantiscono uno “scudo” contro eventuali impennate dei prezzi delle materie prime energetiche, assicurando il risparmio senza dover rinunciare alle proprie abitudini di consumo.

Confrontare le offerte luce e gas del Mercato libero che puntano sulle tariffe a prezzo bloccato ad Agosto 2022 è semplice e veloce grazie al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per iOS e Android.

Online e gratuito, questo strumento è un alleato del risparmio perché aiuta i titolari di utenze domestiche a scovare le promozioni luce e gas più vantaggiose e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze di spesa.

Energia elettrica: le offerte a prezzo bloccato ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO NeN NeN Luce Special 48 0,3130 €/kWh 94,53 € al mese Eni Plenitude Flexi Pertinenze 0,4018 €/kWh 120,13 € al mese Enel Energia Scegli Oggi Light Luce Senza Orari 0,5915 €/kWh 173,11 € al mese Enel Energia Energia Pura Protezione Luce 360 0,6560 €/kWh 189,07 € al mese

La classifica delle soluzioni luce a prezzo bloccato ad Agosto 2022 è stata stilata sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Luce Special 48

Il fornitore NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) propone un’offerta che, grazie al prezzo contenuto della materia prima e alla tariffa bloccata, è vantaggiosa per le famiglie con elevati consumi di elettricità che vogliano tenere d’occhio le spese mettendosi al riparo da eventuali rincari. Il costo fisso dell’energia elettrica, infatti, è un valido scudo contro eventuali e improvvisi rialzi dei prezzi all’ingrosso.

Ecco l’offerta luce ai raggi X:

prezzo bloccato per 36 mesi: 0,3130 €/kWh ;

sconto di 48 euro a fornitura ;

si paga ogni mese la stessa cifra, come in abbonamento;

energia italiana 100% verde.

Affidandosi a questa soluzione, la spesa mensile per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 94,53 euro.

Flexi Pertinenze

Eni Plenitude, la neonata società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, propone un’offerta luce a prezzo bloccato pensata per illuminare box, soffitte, cantine e altri spazi (“pertinenze”) della propria abitazione con contatore separato.

La promozione si caratterizza per:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,4018 €/kWh ;

; sconto del 5% nel caso di domiciliazione della bolletta su conto corrente;

nel caso di domiciliazione della bolletta su conto corrente; gestione 100% digitale della fornitura con Area Clienti online e App Eni Plenitude;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

Attivando questa promozione, le bollette luce per la “famiglia tipo” avrebbero un costo di 120,13 euro al mese.

Scegli Oggi Light Luce Senza Orari

Enel Energia, uno dei principali operatori (in Italia e nel mondo) nel settore dell’elettricità e della produzione da fonti rinnovabili, punta sulle offerte luce a prezzo bloccato per proteggere i propri clienti da eventuali impennate dei prezzi dell’energia elettrica, soprattutto in questo periodo segnato dall’instabilità energetica.

La promozione si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo bloccato per 24 mesi: 0,5915 €/kWh ;

per 24 mesi: ; 30% di sconto sulla componente energia incluso;

accesso gratuito al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

ENELPREMIA WOW!; servizio bolletta online incluso e gratuito;

possibilità di scegliere un altro piano Scegli Oggi Light gratis (Scegli Oggi Light Luce Bioraria o Scegli Oggi Light Luce Notte e Festivi);

energia verde inclusa.

Con “Scegli Oggi Light Luce Senza Orari” di Enel Energia, la spesa mensile della “famiglia tipo” ammonterebbe a 173,11 euro.

Energia Pura Protezione Luce 360

Anche questa soluzione di Enel Energia scommette sul prezzo bloccato della componente energia come scudo di protezione contro eventuali rialzi dei prezzi. Tra le carte vincenti di questa promozione c’è il servizio Protezione Luce 360 di Enel X gratuito per tutta la durata del contratto. Esso include, tra l’altro, due interventi di riparazione gratuiti all’anno relativi all’impianto elettrico e uno sconto (a partire dal 4%) sull’acquisto di caldaia, scaldacqua o climatizzatore sull’Enel X Store.

La promozione si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo bloccato per 24 mesi: 0,6560 €/kWh ;

per 24 mesi: ; protezione luce 360 di Enel X gratuita ;

; accesso gratuito al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

servizio bolletta online incluso e gratuito;

energia verde.

Sottoscrivendo questa offerta, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa mensile pari a 189,07 euro.

Gas naturale: le promozioni a prezzo bloccato ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO NeN NeN Gas Special 48 1,2500 €/Smc 179,40 € al mese Enel Energia Scegli Oggi Light Gas 1,8970 €/Smc 276,64 € al mese Enel Energia Energia Sicura Protezione Gas 360 2,1700 €/Smc 314,19 € al mese

La spesa media delle soluzioni gas a prezzo bloccato ad Agosto 2022 è stata calcolata sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 1.400 metri cubi di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Gas Special 48

“Bis” della convenienza con NeN. Il fornitore, infatti, conferma il costo unitario del gas bloccato e fisso per 36 mesi anche per la fornitura di gas naturale. Questo significa che chi sottoscriverà questa offerta avrà la certezza di poter contare su un prezzo fisso della materia prima gas per tutto il periodo della durata contrattuale.

Ecco cosa prevede la promozione:

prezzo bloccato per 36 mesi: 1,2500 €/Smc ;

sconto di 48 euro a fornitura ;

si paga ogni mese la stessa cifra, come in abbonamento;

energia italiana 100% verde.

Affidandosi a questa soluzione, che potrà essere attivata in modalità Dual Fuel (luce e gas con NeN), la spesa mensile per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 179,40 euro.

Scegli Oggi Light Gas

Anche per la fornitura di gas, Enel Energia sceglie di garantire ai propri clienti la serenità di bollette “blindate”, in cui il prezzo unitario della componente gas resta invariato sino al termine della sottoscrizione del contratto.

Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo bloccato per 24 mesi: 1,8970 €/Smc ;

per 24 mesi: ; 30% di sconto sul prezzo di listino della componente gas;

sul prezzo di listino della componente gas; sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

ENELPREMIA WOW!; servizio bolletta online incluso e gratuito.

Scegliendo questa soluzione, la spesa mensile della “famiglia tipo” per il metano ammonterebbe a 276,64 euro.

Energia Sicura Protezione Gas 360

Come per la fornitura di energia elettrica, anche in questo caso Enel Energia lega questa promozione al servizio Protezione Gas 360 di Enel X. Per tutta la durata del contratto, tale servizio è gratuito.

La promozione si caratterizza per:

prezzo bloccato per 24 mesi: 2,1700 €/Smc ;

per 24 mesi: ; servizio protezione gas 360 di Enel X gratuito;

accesso gratuito al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

servizio bolletta online incluso e gratuito.

Sottoscrivendo questa offerta, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa mensile pari a 314,19 euro.

