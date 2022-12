Bollette bloccate: le tariffe a prezzo fisso per fermare il prezzo a Dicembre 2022

Su SOStariffe.it la mappa con le migliori promozioni del Mercato Libero di Dicembre 2022 che bloccano il prezzo di energia elettrica e gas naturale come “scudo” contro i rialzi invernali in agguato.

Le offerte luce e gas a prezzo bloccato sono una delle principali opzioni tariffarie del Mercato Libero. Esse propongono ai clienti domestici un prezzo dell’energia e del gas (espresso in euro al kilowattora ed euro al metro cubo) che rimane fisso per un certo periodo di tempo.

Da un lato, il loro appeal deriva dalla certezza che il prezzo applicato dal fornitore resti il medesimo per tutta la durata del vincolo contrattuale (di solito 12 o 24 mesi) a dispetto di improvvise impennate dei costi della materia prima. Dall’altro però, le bollette bloccate portano con sé anche uno svantaggio: visti i livelli raggiunti in questi mesi dai prezzi dei beni energetici, esse comporterebbero prezzi più sostenuti nel breve periodo, come ha certificato anche una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it. Bloccare il prezzo, dunque, mette al riparo da eventuali aumenti futuri ma nel breve termine comporta una spesa maggiore.

In aggiunta a ciò, il blocco delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori (imposto dal Dl 115/2022 e in vigore fino ad Aprile 2023) ha di fatto reso questa tipologia di offerte ancora meno appetibili agli occhi delle aziende energetiche, che già le considerano rischiose in questo momento di instabilità energetica. Il risultato? Le soluzioni che bloccano le bollette sono sempre meno: secondo una stima degli analisti di settore, oggi rappresentano una fetta inferiore al 20% nel Mercato Libero.

Per confrontare le offerte a prezzo bloccato attivabili a Dicembre 2022 c’è il comparatore di SOStariffe.it per soluzioni e luce e gas. Clicca sul pulsante verde di seguito per accedere al confronto delle promozioni:

Le offerte combinate luce e gas che bloccano le bollette a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO 1 NeN Luce e Gas Special 48 0,3970 €/kWh

1,7200 €/Smc 365,88 euro al mese 2 Hera Comm Nuova Impronta Zero Luce e Gas 0,4990 €/kWh

1,9900 €/Smc 452,09 euro al mese

Entriamo ora nel dettaglio delle offerte luce e gas che a, Dicembre 2022, puntano su una tariffa a prezzo bloccato per allontanare il rischio di impennate dei prezzi nei mesi più freddi dell’anno.

Tali promozioni sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Luce e Gas Special 48

NeN, marchio di proprietà di Yada Energia, assicura prezzi della materia prima bloccati per 12 mesi. Questa offerta può essere sottoscritta in modalità Dual Fuel (cioè contratto combinato per luce e gas) oppure singolarmente (un contratto per la fornitura di luce o uno per quella del gas).

Ecco le caratteristiche della promozione:

prezzo fisso per 12 mesi: il costo unitario dell’energia è pari a 0,3970 €/kWh , mentre quello del gas a 1,7200 €/Smc ;

per 12 mesi: il costo unitario dell’energia è pari a , mentre quello del gas a ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 69 euro per la fornitura di energia elettrica e 67 euro per quella del gas;

bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura (4 euro a fattura per le prime 12 fatture);

di 48 euro a fornitura (4 euro a fattura per le prime 12 fatture); fornitura sempre a portata di mano grazie all’area clienti online e App NeN;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili e gas con CO₂ compensata;

sistema di fatturazione che prevede una rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi.

La soluzione di NeN che fa camminare a braccetto le forniture luce e gas costerebbe 365,88 euro al mese per la “famiglia tipo”: 114,78 euro per le bollette della luce e 251,10 euro al mese per le bollette del metano.

Per maggiori informazioni sulla proposta NeN, clicca sul pulsante verde di seguito:

Nuova Impronta Zero Luce e Gas

Anche Hera Comm, la multiutility con sede a Bologna, blocca il prezzo di energia e metano per 12 mesi. La sua soluzione, 100% sostenibile, include uno sconto del 20% sulla componente energia e su quella del gas, e altri benefit per chi voglia attivare i servizi sostenibili EstEnergy

Di seguito altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,4990 €/kWh (per l’energia elettrica) e 1,9900 €/Smc (per il gas);

per 12 mesi: (per l’energia elettrica) e (per il gas); contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 144 euro per fornitura;

per fornitura; opzione di scelta tra una tariffa monoraria (“Profilo 24ore”) o una bioraria (“Profilo Sole-Luna”) per la fornitura di energia elettrica;

sconto di 20 euro (a fornitura) con l’attivazione di almeno uno dei servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitorare i consumi elettrici);

(a fornitura) con l’attivazione di almeno uno dei servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitorare i consumi elettrici); servizio Diario dei Consumi incluso nell’offerta per un’analisi e un monitoraggio dei consumi;

incluso nell’offerta per un’analisi e un monitoraggio dei consumi; energia prodotta da fonti rinnovabili e gas verde CO₂ free.

La “famiglia tipo” che voglia affidarsi alla soluzione combinata proposta da Hera Comm dovrebbe preventivare una spesa mensile di 452,09 euro al mese, così distribuita: 152,06 euro (per le bollette luce) e 300,03 euro (per quelle del gas).

Clicca al link sottostante per maggiori dettagli:

L’offerta luce a prezzo bloccato per cantine e soffitte a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO Eni Plenitude Flexi Pertinenze 0,5726 €/kWh 159,18 euro al mese

Questa offerta solo luce di Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) è pensata per fornire energia elettrica a tutti quei locali con contatore separato, ma considerati “pertinenze” della propria abitazione. Si tratta, in particolare, di box, soffitte, cantine, piscine, solai e tettoie.

Ecco la carta d’identità di Flexi Pertinenze:

prezzo bloccato per due anni: 0,5726 €/kWh ;

per due anni: ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 10 euro al mese (120 euro all’anno);

sconto del 3% con attivazione della domiciliazione bancaria;

con attivazione della domiciliazione bancaria; energia prodotta da fonti rinnovabili inclusa;

gestione 100% digitale della fornitura grazie all’App Plenitude e all’area clienti online.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione, dovrebbe preventivare una spesa di 159,18 euro al mese. Per avere un quadro completo dell’offerta, clicca sul pulsante verde qui sotto:

