Bollette autunnali alle stelle: come contenere i costi con la guida di SOStariffe.it

Le bollette autunnali rischiano di raggiungere un importo senza precedenti. Il continuo aumento dei prezzi di luce e gas, infatti, può tradursi in una vera e propria stangata per le famiglie, soprattutto nel corso del prossimo autunno. Per contenere i costi delle bollette di luce e gas è possibile seguire le indicazioni della guida al risparmio di SOStariffe.it e Segugio.it che mettono a disposizione degli utenti alcuni consigli da mettere in pratica per tagliare il costo dell'energia e, quindi, l'importo delle bollette.

Per tagliare le bollette ed evitare il caro energia in corso, che potrebbe peggiorare nel corso del prossimo autunno, è necessario ridurre al minimo il costo di luce e gas. Si tratta di un obiettivo alla portata di tutte le famiglie. La guida al risparmio di SOStariffe.it e Segugio.it mette a disposizione degli utenti tutte le indicazioni utili per individuare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero, massimizzando il risparmio in bolletta.

Come trovare la migliore offerta per luce e gas

COME TROVARE LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS PERCHE’ È IMPORTANTE Recuperare l’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore Dalla bolletta è possibile recuperare informazioni importanti come il proprio consumo annuo, la suddivisione dei consumi nelle tre fasce orarie (per la luce) e il costo unitario dell’energia Individuare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero Tramite il comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare facilmente le offerte migliori Valutare le caratteristiche delle tariffe più convenienti L’analisi delle caratteristiche delle offerte (prezzo fisso o indicizzato, bonus inclusi etc.) permette di avere le idee chiare sulla tariffa. Per maggiori dettagli è possibile consultare il servizio di consulenza di SOStariffe.it (02 5005 111)

Per valutare la convenienza di una nuova offerta luce e gas è necessario seguire alcuni passaggi ben precisi. Per prima cosa, è utile recuperare l’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore attuale. Consultando i dati riportati in bolletta è possibile avere un’informazione precisa in merito ai consumi di energia degli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda l’energia elettrica, inoltre, è importante recuperare l’informazione relativa alla suddivisione dei consumi nelle fasce orarie.

In bolletta, infatti, viene indicato il modo in cui i consumi di energia sono ripartiti tra le fasce F1, F2 ed F3. Un consumo maggiore nelle fasce F2 ed F3 renderà più vantaggiosa l’attivazione di tariffe multiorarie (biorarie o triorarie) mentre chi distribuisce in modo omogeneo i consumi nelle tre fasce orarie dovrà optare per una tariffa monoraria per ottenere il massimo del risparmio in bolletta.

Consultando la bolletta, è necessario recuperare anche altri dati. In particolare, è necessario dare un’occhiata alla sezione Spesa per la materia energia/gas naturale dove, sotto la voce Quota energia, è possibile recuperare il dato relativo al costo unitario dell’energia applicato dall’attuale fornitore (tale dato sarà espresso in €/kWh per l’energia elettrica ed €/Smc per il gas naturale). Consultando la voce Quota fissa, invece, sarà possibile individuare il dato relativo al costo fisso mensile richiesto dal fornitore per il mantenimento attivo della fornitura.

Raccolte tutte le informazioni utili dalla bolletta, è necessario passare allo step successivo per individuare la migliore tariffa disponibile sul mercato. Per completare questo passaggio è necessario collegarsi al comparatore SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. Utilizzare il comparatore di offerte per individuare le tariffe più vantaggiose è semplice e intuitivo.

Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato nell’ultima bolletta come evidenziato in precedenza) per accedere ad una panoramica completa delle migliori offerte da attivare. Dal comparatore è possibile ottenere una stima della spesa mensile attesa oltre ad informazioni aggiuntive relative al costo unitario dell’energia ed all’eventuale contributo fisso richiesto dai fornitori.

Tra le informazioni incluse c’è anche quella relativa alla tipologia di tariffa che potrebbe essere a prezzo fisso o a prezzo indicizzato oltre all’eventuale presenza di bonus aggiuntivi proposti dal fornitore. Per ottenere assistenza nella scelta, inoltre, ci si può affidare al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile al numero 02 5005 111. Il servizio è completamente gratuito e senza impegno.

A quali informazioni bisogna prestare attenzione prima di attivare una nuova tariffa luce e gas

Nella scelta delle migliori offerte luce e gas è necessario valutare diversi parametri. La prima cosa da analizzare è il costo unitario dell’energia che determina la porzione più rilevante della bolletta e rappresenta l’unico fattore su cui è possibile intervenire per alleggerire il più possibile la spesa per le forniture energetiche. Gli altri costi aggiuntivi (oneri di sistema, spese per il trasporto dell’energia, imposte) incidono sull’importo finale ma sono uguali per tutti e non possono essere ridotti.

Da notare, inoltre, che è importante valutare anche come varia il costo dell’energia nel tempo. Alcune offerte sono, infatti, “a prezzo bloccato“, garantendo al cliente la possibilità di sfruttare un importo fisso dell’energia per un lungo periodo di tempo. Questo tipo di offerte prevede un blocco del prezzo per almeno 12 mesi. Ci sono poi le tariffe indicizzate che consentono all’utente l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso o al prezzo del mercato tutelato. In questo caso, però, gli aggiornamenti del prezzo sono più frequenti (su base mensile per il mercato all’ingrosso).

Da non sottovalutare anche l’importanza di sfruttare offerte con bonus aggiuntivi inclusi (buoni sconto, promozioni esclusive, gadget in regalo). Questi bonus possono fare la differenza nella scelta dell’offerta e possono garantire un risparmio extra o un vantaggio in più al cliente. I bonus aggiuntivi sono tra gli elementi che differenziano maggiormente le tariffe di luce e gas del Mercato Libero e vanno tenuti in grande considerazione.

Come riconoscere una buona offerta

Riconoscere una buona offerta per luce e gas richiede un’attenta analisi delle sue caratteristiche. Ci sono, infatti, alcuni elementi essenziali che consentono di capire con precisione se l’offerta è davvero conveniente. L’elemento più importante da considerare è il costo unitario dell’energia che deve essere il più basso possibile. Solo in questo modo è possibile massimizzare il risparmio in bolletta. La valutazione tra prezzo bloccato e prezzo indicizzato è un altro passaggio essenziale da considerare.

Da non sottovalutare anche la massima trasparenza da parte del fornitore che deve mettere a disposizione tutte le informazioni utili per garantire all’utente la possibilità di comprendere costi e vantaggi dell’offerta. Il fornitore deve chiarire sia il costo unitario dell’energia che gli eventuali costi fissi, slegati dal consumo. Anche la presenza di eventuali costi variabili, come un sovrapprezzo rispetto al prezzo del mercato all’ingrosso per le offerte indicizzate, deve essere indicato con chiarezza.

Una buona offerta per luce e gas, inoltre, deve includere un servizio digitale completo per gestire la fornitura e monitorare consumi e spese in autonomia (ricorrendo ad esempio al sito o all’app del fornitore). Come sottolineato in precedenza, inoltre, le migliori offerte per luce e gas, solitamente, includono bonus aggiuntivi in grado di rappresentare un plus per l’utente.