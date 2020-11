Black Friday Fastweb Mobile: 100 Giga fino al 30 novembre 2020

Il Black Friday di Fastweb Mobile si caratterizza per l'arrivo di un'offerta davvero imperdibile. L'operatore, infatti, propone a tutti i nuovi clienti una nuova offerta da 100 GB al mese ad un prezzo davvero molto competitivo. Ecco come fare ad attivare la nuova offerta Fastweb Mobile direttamente online.

Fastweb Mobile, per il Black Friday, presenta un’offerta davvero molto conveniente. L’operatore, infatti, ha rinnovato la sua offerta lasciando inalterato il prezzo mensile (pari a 8,95 Euro al mese) ma raddoppiando i GB inclusi (che passano da 50 a 100 GB). Si tratta, quindi, di un’offerta davvero da non perdere per chi cerca una tariffa completa e molto vantaggiosa ad un prezzo inferiore di 10 Euro al mese.

Ecco tutti i dettagli della nuova offerta:

Fastweb Mobile con 100 GB al mese per il Black Friday

La nuova offerta Fastweb presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti in Italia (extra soglia 6 centesimi ad SMS)

100 GB in 4G ogni mese ; in caso di esaurimento del traffico dati è possibile continuare a navigare al costo di 6 Euro per 1 GB di connessione

; in caso di esaurimento del traffico dati è possibile continuare a navigare al costo di 6 Euro per 1 GB di connessione in roaming in UE: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

Fastweb Mobile è disponibile con un canone periodico di 8,95 Euro al mese con addebito su credito residuo o con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Scegliendo di attivare l’offerta online, inoltre, non sono previsti costi di attivazione aggiuntivi. Per sottoscrivere l’offerta, quindi, basterà pagare solo il primo mese.

Da notare che la nuova offerta da 100 GB di Fastweb è disponibile per tutti. L’offerta in questione, infatti, può essere richiesta da qualsiasi utente, sia con portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile che con contestuale attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Come attivare l’offerta Fastweb Mobile da 100 GB

L’attivazione della nuova offerta da 100 GB di Fastweb Mobile può avvenire direttamente online, tramite il sito dell’operatore raggiungibile cliccando sul link qui di sotto. Per completare l’attivazione basta cliccare su Attiva Online e indicare se si è già clienti Fastweb di rete fissa o meno. Nel primo caso, bisognerà effettuare il login con il proprio account. Nel secondo, invece, si verrà reindirizzati alla procedura di sottoscrizione vera e propria.

Per il completamento dell’attivazione sarà necessario fornire

dati anagrafici e codice fiscale dell’intestatario della SIM

indirizzo di casa dove verrà spedita la SIM

numero di cellulare e indirizzo e-mail per contatti con l’operatore

(in caso di portabilità del numero) numero di cellulare da passare a Fastweb e il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Ecco il link per attivare la nuova offerta Fastweb:

Attiva online l’offerta da 100 GB a 8,95 Euro di Fastweb »

Ricordiamo che è possibile confrontare la nuova offerta da 100 GB di Fastweb con tutte le altre proposte presenti sul mercato tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Il Black Friday di Fastweb per la rete fissa

Fastweb propone una promozione davvero molto interessante anche per la rete fissa. Tutti gli utenti che richiederanno l’attivazione di Fastweb Casa potranno contare su di uno sconto di 4 Euro al mese per 12 mesi sul canone mensile, con un risparmio complessivo di 48 Euro. L’abbonamento, infatti, presenterà un costo periodico di 25,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Dal secondo anno, l’offerta si rinnoverà al prezzo di listino di 29,95 Euro al mese.

Fastweb Casa presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC, sino a 200 Mega, oppure tramite ADSL, sino a 20 Mega

Da notare, inoltre, che Fastweb Casa è personalizzabile. Ecco le opzioni disponibili:

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB al mese; l’offerta combinata fisso + mobile presenta un costo periodico di 32,90 Euro al mese per 12 mesi e 34,90 Euro al mese successivamente; da notare che la SIM non prevede alcun costo di attivazione

l’offerta combinata fisso + mobile presenta un costo periodico di e 34,90 Euro al mese successivamente; da notare che la SIM non prevede alcun costo di attivazione 3 mesi di DAZN gratis; successivamente il costo dell’offerta è di 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

successivamente il costo dell’offerta è di 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento 3 mesi di NOW TV Entertainment gratis con NOW TV Stick inclusa; successivamente il costo dell’offerta è di 9,99 Euro al mese; è previsto un periodo di permanenza di 24 mesi ed un eventuale contributo di recesso anticipato di 19,98 Euro

Per attivare e personalizzare Fastweb Casa è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura online per la verifica della copertura.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »