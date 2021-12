Se in cerca del tuo primo conto corrente e vorresti un prodotto online che ti garantisca sicurezza per le tue transazioni online e che tu possa gestire con l'app, una tra le migliori proposte di Dicembre è quella di BBVA. I clienti del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in Italia possono contare su una proposta lancio del conto e della carta BBVA molto vantaggiosa, ecco la guida di SOStariffe.it a questa promozione

BBVA in Italia con carta e conto a zero spese: la proposta di Dicembre 2021

Ti interessa conoscere meglio la proposta per i nuovi clienti che scelgono BBVA per attivare la carta e un conto corrente? Allora questa guida di SOStariffe.it fa al caso tuo, vedremo insieme quali sono le principali caratteristiche dell’offerta del banca spagnola per i correntisti italiani. Prima di tutto però ecco quali sono i requisiti che devi possedere per poter aprire il conto di questo istituto:

essere maggiorenne

avere residenza in Italia

avere uno smartphone compatibile con app della banca

allegare alla domanda un documento in corso di validità

I documenti di riconoscimento che saranno accettati dalla banca per sottoscrivere il conto e attivare la carta BBVA sono:

passaporto italiano

carta d’identità

patente di guida

tessera sanitaria italiana

BBVA è un conto corrente conveniente?

Se vuoi trovare i migliori conti correnti e le carte più convenienti di Dicembre per confrontare costi e condizioni che ti propongono puoi farlo utilizzando il comparatore di SOStariffe.it. Potrai selezionare la voce Conti e carte e quindi indicare qual è il tipo di prodotto che ti interessa, avrai anche diversi filtri che ti aiuteranno a restringere il campo di possibilità solo ai servizi che effettivamente ritieni più in linea con i tuoi bisogni.

La ricerca ti indicherà quali sono i migliori conti a zero spese o qualunque altra caratterista avrai selezionato. Potrai anche specificare se vuoi che il canone includa anche l’emissione di una carta. Se ad interessarti sono invece le carte ti basterà selezionare l’apposita voce per mettere a confronto i diversi prodotti e le condizioni operative.

La nuova BBVA

Se stai valutando di aprire questo tra tutti i conti correnti a zero spese disponibili a Dicembre dovresti conoscere meglio la banca che ti propone il conto BBVA. L’acronimo sta per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, la fondazione di questo istituto tradizionale risale al 1857.

Nel tempo la banca si è evoluta e per le sue offerte italiane ha puntato su soluzioni all digital, non aprirà infatti filiali nel Paese. La banca è presente in 25 Paesi, conta ben 29 mila ATM e sono più di 111 mila dipendenti nelle filiali sparse nel mondo. Sono già 78 milioni i clienti che hanno deciso di attivare i suoi servizi e prodotti.

I mercati in cui risulta attiva BBVA vanno dall’Europa all’America del Nord, dall’Asia all’America dal Sud. Negli ultimi tempi lo sviluppo dei business dell’istituto di credito si sono orientati verso la Turchia.

Il conto corrente gratuito BBVA

Una volta che hai più chiaro chi sia BBVA, ecco le informazioni che puoi trovare interessanti sul conto corrente proposto dalla banca spagnola. Il BBVA è un conto corrente a zero spese, per i nuovi clienti che sottoscrivono l’attuale offerta è disponibile come incentivo il Gran Cashback. Il servizio ti garantirà un rimborso del 10% sui tuoi acquisti fatti con la carta associata al conto, il primo mese quindi recuperai il 10% di ciò che spendi entro la soglia massima di 500 euro. Dal secondo mese e fino al termine del primo anno otterrai fino all’1% di cashback sulle somme spese.

Non tutti gli acquisti sono ammessi a rimborso, leggendo bene le condizioni di questo programma proposto da BBVA scoprirai che non otterrai il cashback per ciò che spenderai in:

scommesse o spese in sale giochi

trasferimenti di contanti o pagamenti ad altre banche

i tuoi acquisti PayPal

Per partecipare al Gran Cashback e per ottenere i successivi rimborsi non dovrai fare alcuna richiesta o registrazione, ti basterà aprire il conto ed iniziare ad utilizzare la carta che ti verrà rilasciata. Si tratta di una carta di debito senza costi di emissione e a zero spese, puoi usarla sia come carta virtuale che richiedendo la carta fisica.

Le carte BBVA sono di nuova generazione e, oltre ai tradizionali sistemi di sicurezza 3DS e alla doppia autenticazione (via app e SMS), ti garantiranno una maggiore protezione dato che sul fronte e sul retro non sono presenti informazioni personali. Sulla tua carta non troverai quindi né il PAN, codice che identifica il tuo prodotto, né il CVV, le tre cifre che servono per completare le operazioni. Quando avrai bisogno di eseguire transazioni digitali potrai recuperare sia il CVV che il PAN dal menu Carta sul tuo profilo. Il CVV in particolare non è un codice unico, ma sarà generato di volta in volta quando lo richiederai.

Le carta possono essere attivate e disattivate tramite l’app e sarà anche possibile modificare i limiti di spesa in caso di necessità.

I servizi del conto corrente e delle carta BBVA

La banca non aprendo nessuna filiale in Italia ha organizzato le due offerte per poter essere interamente gestite con servizi di home e mobile banking. Le condizioni per operare sul conto corrente e con la carta sono:

prelievi in Italia e in UE gratuiti se superiori a 100 euro, altrimenti commissione di 2 euro

bonifici online gratuiti fino a 1000 euro se istantanei e fino a 6000 euro se ordinari

servizio di domiciliazione e addebito bollette

possibilità di pagamenti

nessuna commissioni per acquisti in valuta straniera

assicurazione furto ATM fino a 500 euro

Come puoi rateizzare i pagamenti e avere l’anticipo stipendio

Tra i servizi che troverai utili per programmare le tue spese e per gestire con maggiore flessibilità i tuoi risparmi ci sono:

Accredito stipendio o pensione

Play&Plan per rateizzare i tuoi acquisti

Salvadanaio

Programma il tuo conto

La prima è l’opzione che ti consentirà di ricevere una somma della tua busta paga prima che questa sia accreditata sul tuo conto corrente. Il massimo che potrai richiedere come Anticipo Stipendio è 1.500 euro (ma il limite effettivo dipenderà dal tuo stipendio mensile). Il costo di questo servizio dipenderà dalla somma che vuoi e con quanti giorni di anticipo, la commissione sarà di 1 euro se vuoi fino a 1.500 euro solo tra i 3 e i 5 giorni prima del pagamento del tuo stipendio. Poi man mano il costo crescerà fino a 5 euro se la tua richiesta raggiungerà i 115 di anticipo. Se vuoi attivare questo servizio dovrai scaricare l’app selezionare Stipendio in anticipo e poi indicare quale somma vuoi.

Il secondo servizio è il Pay&Plan, si tratta di una funzione che ti permette di fare un’acquisto oggi e poi di decidere di rateizzare la spesa. Potrai anche decidere di attivare questa opzione dopo aver già eseguito il pagamento, vedrai che sulla lista dei movimenti apparirà la scritta rateizzabile. Puoi attivare questa funzione per un massimo di 5 acquisti fatti negli ultimi 90 giorni, il sistema di rate funzionalità che ti permette, dopo aver fatto un acquisto, di diluire l’importo in rate mensili per poter affrontare con tranquillità le tue spese e arrivare comodamente a fine mese.

Per la rateizzazione delle spese le commissioni dipenderanno innanzitutto dal numero di rate per restituire le somme e poi dagli importi. La base minima per poter richiedere il servizio è 3 rate e almeno 50 euro di spesa, in questo caso il costo aggiuntivo sarà di 0,50 euro. Se arrivi a rateizzare la spesa massima di 1.500 euro con un piano di 10 rate ti costerà 60 euro, con uno da 5 gli interessi saranno 30 euro e con una restituzione programmata in 3 tranche la commissione sarà di 15 euro.

Salvadanaio è uno strumento pensato per aiutarti a risparmiare dandoti degli obiettivi, abbinato a Programma il tuo conto ti consente di impostare delle regole o di programmare degli addebiti mensili o periodici dal conto. Potrai allo stesso tempo mettere da parte ciò che ti serve e mantenere la giacenza media sotto i 5 mila euro, in questo modo non dovrai versare l’imposta di bollo sul conto. Potrai anche usare uno strumento per arrotondare le tue spese, quando i conti non sono interi gli spiccioli saranno versati direttamente nel salvadanaio.

Come richiedere l’assistenza BBVA

Dato che non ci sono filiali e che tutto viene gestito tramite app, come posso parlare con un consulente o un gestore? La domanda è legittima, la banca ha già previsto dei canali di supporto per i clienti sia online che con sistemi tradizionali. Un primo aiuto sicuramente puoi cercalo nelle FAQ, la sezione del sito in cui vengono riportate le domande più frequenti. Se hai dubbi invece su commissioni per servizi e conto puoi leggere i Fogli informativi, li trovi in fondo alla Home Page di BBVA alla voce Documenti legali.

Se hai comunque bisogno di un confronto diretto con gli operatori della banca puoi rivolgerti al centralino, è un servizio attivo 24 su 24 tutti i giorni. Se chiami dall’Italia dovrai contattare il numero verde 800.172.639, altrimenti se sei all’estero componi il +39.02.30301081.

Avrai anche la possibilità di chattare con gli addetti tramite la tua app, effettua il login nell’Area personale e cerca il menu i Miei messaggi, oppure sui social. In questo caso avrai la comodità di poter avviare la conversazione, rivolgere le tue domande e poi conservare in memoria le risposte.