Avere una connessione Internet Casa a meno di 20 euro: le offerte di Marzo 2023

Una connessione Internet Casa è imprescindibile per tutte le famiglie, come ha ampiamente dimostrato la pandemia di Covid-19. Non tutti però possono permettersi di accedere alla banda larga per una questione di costi che non sono sostenibili. Fortunatamente però non è poi così difficile trovare un’offerta Internet Casa che non superi la soglia dei 20 euro al mese.

Le migliori offerte fisso per una connessione Internet Casa a meno di 20 euro di febbraio 2023

Offerte fisso a meno di 20 euro Navigazione Chiamate Costo mensile 1 FiberEvolution Full di Beactive fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 16 euro per 12 mesi 2 Illumia Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 euro per 12 mesi 3 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON incluse 19,99 euro con offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico attiva 4 Sorgenia fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 19,90 euro per 12 mesi solo per i clienti luce e gas 5 Postemobile Casa Web fino a 300 Mbps in FWA non incluse 19,90 euro

Se state cercando un’offerta per una connessione Internet Casa davvero economica fortunatamente non vi mancano le opzioni. In base alla copertura potete accedere anche alla fibra ottica nelle sue varianti più comuni, dalla più performante FTTH (Fiber to the Cabinet) alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). La prima garantisce prestazioni superiori, dato che c’è un collegamento diretto tra le stazioni di trasmissione e il modem dell’utente, ma è meno diffusa sul territorio. Per la seconda invece la velocità dipende dalla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica potete invece scegliere tra le migliori offerte FWA (Fixed Wireless Access). La fibra misto radio per le sue caratteristiche è ideale per chi abita nei piccoli Comuni. Per questa tecnologia a seconda della copertura l’operatore vi fornirà un apparato da interno o un antenna da esterno. Potete verificare gratis la copertura con l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Tra le migliori offerte per una connessione Internet Casa sotto i 20 euro di marzo potete attivare:

1. FiberEvolution Full di Beactive per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH e con inclusi un modem AVM Fritz!Box 7530 e assistenza con presa in carico entro 24 ore. Il prezzo è di 16 euro al mese per un anno, poi 24 euro euro al mese. Attivazione a 27,50 euro.

2. Illumia Wi-Fi di Illumia per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH e con inclusi un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito per 12 mesi (poi 2,99 euro al mese). Il prezzo è di 19,99 euro al mese per un anno, poi 26,99 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è di 39,90 euro, invece di 69,90 euro, ma per chi ha già un contratto luce o gas attivo con Illumia è azzerata. Si può pagare solo con domiciliazione su conto corrente. Il servizio di prolungamento ottico entro i 2 metri il servizio è gratuito. Per prolungamenti tra i 2 e i 20 metri il costo è invece di 50 euro + IVA.

3. IliadBox di Iliad per navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e con inclusi chiamate illimitate da fisso, modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito e attivazione. Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre. Se però è attiva contestualmente un’offerta di telefonia mobile di Iliad da almeno 9,99 euro al mese con pagamento automatico su carta di credito o conto corrente il costo della fibra è di 19,99 euro al mese per sempre.

Già in fase di acquisto è possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

L’offerta di Iliad che oggi soddisfa le condizioni per ricevere lo sconto di 5 euro al mese sulla connessione Internet Casa è attualmente Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni italiani. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue l’operatore mette a disposizione 10 GB per navigare in roaming.

4. Sorgenia propone un’offerta fisso per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH e con inclusi un modem in comodato d’uso gratuito, attivazione, Beyond Energy per monitorare i consumi di energia elettrica, 10% di sconto su tutte le ricariche dell’auto elettrica con l’app MyNextMove. Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 24,90 euro al mese. L’offerta fisso è però riservata a chi ha attivo un contratto luce e gas con il fornitore.

5. PosteMobile Casa Web di Postemobile per navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download sulla rete FWA e con inclusi un modem autoinstallante e trasportabile con spedizione gratuita. Il prezzo è di 19,90 euro al mese. Attivazione a 29 euro.

Le migliori offerte di telefonia mobile di marzo 2023 per avere una connessione Internet casa a meno di 20 euro

Offerte mobile per sostituire la linea fissa Giga inclusi Costo mensile 1 Fastweb Mobile 150 GB anche in 5G 7,95 euro 2 TIM Power Supreme Web Easy 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 3 Flash 130 di Iliad 130 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 4 Creami Extra WOW 150 di Postemobile 150 GB in 4G+ 9,99 euro 5 ho. 9,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 6 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro 7 Creami Extra WOW 300 di Postemobile 300 GB in 4G+ 11,99 euro 8 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Per avere una connessione Internet casa a meno di 20 euro potete anche scegliere di acquistare una SIM con annessa offerta di telefonia mobile e utilizzarla poi insieme a un modem Wi-Fi 4G o chiavetta Internet. In questo modo avrete una connessione economica per navigare su dispositivi fissi e mobili in modalità wireless anche contemporaneamente. Per trovare la tariffa più economica in base ai Gigabyte di cui necessitate per la vostra connessione Internet casa alternativa potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Le migliori offerte mobile con tanti Giga di marzo sono le seguenti:

Flash 130 di Iliad con 130 GB in 4G/4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue l’operatore mette a disposizione 9 GB per navigare in roaming. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 9/3/23

Fastweb Mobile con 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Se la si acquista online l’attivazione è gratuita. SIM a 10 euro con spedizione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy. In Ue l’operatore mette a disposizione 8 GB per navigare in roaming

TIM Power Supreme Web Easy di TIM con 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica per navigare a 7,99 euro al mese. Se la si acquista online il primo mese e attivazione sono offerti dall’operatore. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue l’operatore mette a disposizione 8 GB per navigare in roaming. Questa tariffa è però riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati (Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri) con portabilità del numero

Creami Extra WOW 150 di Postemobile con 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue l’operatore mette a disposizione 8,19 GB per navigare in roaming.

ho. 9,99 di ho. Mobile con 200 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Si deve poi aggiungere una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue l’operatore mette a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming. Questa tariffa è però riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati (Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri) con portabilità del numero

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati dopo un mese potete disattivare l’offerta senza costi aggiuntivi e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute. La richiesta viene effettuata online con appena due clic.

Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Se si sceglie di pagare con il servizio di autoricarica si hanno altri 50 GB ogni mese. Attivazione a 4,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. In Ue l’operatore mette a disposizione 9,5 GB per navigare in roaming. Questa tariffa è però riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati (Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri) con portabilità del numero

Creami Extra WOW 300 di Postemobile con 300 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue l’operatore mette a disposizione 10,92 GB per navigare in roaming.

Dati 300 di Iliad con 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue l’operatore mette a disposizione 13 GB per navigare in roaming.

