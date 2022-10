Avere una connessione a casa sotto i 10 euro: le 3 alternative al fisso di Ottobre 2022

Per chi è a caccia di tanti Giga a prezzi “mini” per navigare da casa, le offerte dati Internet mobile sono un’alternativa appetibile alle soluzioni in fibra ottica, vista anche la tendenza degli operatori di telefonia mobile a puntare su una dotazione di Internet sempre più “robusta” nei pacchetti da loro proposti. Oggi, infatti, con un prezzo che si aggira sui 10 euro, i nuovi clienti possono contare su molti Giga in più rispetto al passato (il 43,9% in più al mese rispetto al 2021), secondo quanto rileva una recente indagine realizzata dall’Osservatorio Segugio.it, in collaborazione con SOStariffe.it.

Ad accrescere l’appeal delle offerte dati Internet mobile ci sono anche la loro velocità di connessione (grazie allo sviluppo delle reti 4G e 5G) e la loro semplicità di utilizzo. Esse prevedono una SIM che può essere utilizzata dentro a un tablet oppure in un modem Wi-Fi tascabile: in quest’ultimo caso è possibile sfruttare una connessione hotspot a cui possono collegarsi più dispositivi.

Le 3 proposte per navigare da casa sotto i 10 euro a Ottobre 2022

OFFERTA GIGA INCLUSI PREZZO 1 Internet 200 GB per 1 anno di TIM 200 Giga all’anno

velocità di navigazione fino a 150 Mbps in download

senza vincoli di soglia al mese 99,99 euro all’anno

8,14 euro al mese 2 TIM Giga Power 50 50 Giga al mese

velocità di navigazione fino a 150 Mbps in download

possibilità di raddoppiare i Giga 9,99 euro al mese

con 0,99 euro in più al mese (rispetto al prezzo di listino) si potranno avere 100 Giga al mese 3 Cube Lite con Easy Pay di WindTre 70 Giga al mese sulla Top Quality Network;

navigazione in funzione della copertura di Rete, intensità di traffico e dispositivo utilizzato;

servizio Easy Pay 9,99 euro al mese

Di seguito analizziamo le tre offerte dati Internet mobile che il comparatore di SOStariffe.it ha “incoronato” regine della convenienza a Ottobre 2022 sia in termini di prezzo (scegliendole si spenderebbe meno di 10 euro al mese per avere Internet a casa) sia in termini di servizi (con un focus particolare sulla dotazione di Giga).

Internet 200 GB per 1 anno di TIM

Questa soluzione firmata TIM assicura un pacchetto annuale per la navigazione in Rete con 200 Giga da consumare sulla base delle proprie esigenze, senza vincoli di soglia al mese. Il costo dell’offerta per tutti i 12 mesi è pari a 99,99 euro: la spesa mensile per connettersi da casa è, dunque, 8,14 euro al mese.

Ecco la carta d’identità di questa soluzione:

200 Giga per 1 anno , da consumare a proprio piacimento, senza vincoli di soglia mensili. Al superamento dei Giga disponibili, la navigazione continua a 1,90 euro ogni 200 Megabyte (1 Giga di scorta);

, da consumare a proprio piacimento, senza vincoli di soglia mensili. Al superamento dei Giga disponibili, la navigazione continua a 1,90 euro ogni 200 Megabyte (1 Giga di scorta); velocità di navigazione fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload su rete 4G;

e 75 Mbps in upload su rete 4G; servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con un’altra SIM e navigare anche contemporaneamente su due differenti dispositivi;

per condividere la connessione con un’altra SIM e navigare anche contemporaneamente su due differenti dispositivi; nessun costo di attivazione;

possibilità di arricchire l’offerta (con un prezzo scontato rispetto al prezzo di listino) con un modem Wi-Fi a partire da 29,90 euro oppure una TIM Cam a 3 euro.

TIM Giga Power 50

Con TIM Giga Power 50, i nuovi clienti che attiveranno l’offerta online riceveranno 50 Giga al mese per la navigazione in Rete al prezzo di 9,99 euro al mese. Questo volume di traffico dati potrebbe raddoppiare (arrivando quindi a 100 Giga al mese) qualora si fosse disposti a investire 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo di listino. Non solo. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che procederanno con l’acquisto online delle offerte.

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

velocità di navigazione fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload su rete 4G;

e 75 Mbps in upload su rete 4G; nessun costo di attivazione per il raddoppio dei Giga , che può essere disattivato in qualsiasi momento senza modifiche per l’offerta base;

, che può essere disattivato in qualsiasi momento senza modifiche per l’offerta base; 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nel cloud in qualità originale: scaduti i 3 mesi in promozione, tale servizio si rinnova con 5G inclusi a 5,99 euro al mese;

per salvare foto, video e documenti nel cloud in qualità originale: scaduti i 3 mesi in promozione, tale servizio si rinnova con 5G inclusi a 5,99 euro al mese; costo SIM: 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Cube Lite con Easy Pay di WindTre

Anche WindTre pensa a chi consuma cospicue quantità di traffico dati, con un’offerta che mette a disposizione 70 Giga al mese per navigare al costo di 9,99 euro al mese.

Di seguito l’identikit della promozione:

70 Giga al mese di traffico dati sulla Top Quality Network;

di traffico dati sulla Top Quality Network; navigazione alla massima velocità in funzione della copertura di Rete, intensità di traffico e dispositivo utilizzato;

in funzione della copertura di Rete, intensità di traffico e dispositivo utilizzato; costo di attivazione: 49,99. Può essere pagato in un’unica soluzione oppure a rate: nel caso di acquisto in negozio la rata sarà pari a 1,80 euro al mese (più 6,99 euro una tantum), mentre nel caso di acquisto online la rata mensile sarà di 2,08 euro per 24 mesi;

servizio Easy Pay per pagare comodamente da casa con carta di credito, conto corrente e carte conto;

per pagare comodamente da casa con carta di credito, conto corrente e carte conto; costo della SIM: 10 euro.

