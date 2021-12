Aumenti luce e gas: Il Governo aumenta i fondi contro i rincari di gennaio 2022

Continuano i lavori del Governo per definire le misure necessarie al contenimento delle bollette di luce e gas in vista dei preannunciati rincari in arrivo da gennaio 2022. Nelle ultime ore , il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento che libera fondi aggiuntivi da destinare al caro bollette. Secondo le stime attuali, per contrastare gli aumenti in arrivo con l'inizio del nuovo anno ci sarà uno stanziamento complessivo di 3,8 miliardi di euro. Tale stanziamento, probabilmente, non sarà sufficiente a impedire gli aumenti per i consumatori ma servirà a rendere più leggere le bollette, attenuando i rincari. Ecco i dettagli:

Nel mese di gennaio 2022 si registrerà un nuovo rincaro per le bollette di luce e gas. L’entità del rincaro verrà ufficializzata soltanto sul finire del mese di dicembre 2021 quando ARERA, l’autorità italiana che regola il mercato energetico, annuncerà l’aggiornamento delle condizioni tariffarie delle forniture di luce e gas per i clienti in tutela e per i clienti nel mercato libero (per i clienti del mercato libero con tariffe a prezzo bloccato non ci saranno modifiche al prezzo dell’energia ma solo alle altre componenti della bolletta).

Dopo i forti rincari registrati ad inizio luglio (+9.9% per la luce e +15.3% per il gas) e, soprattutto, ad inizio ottobre (+29.8% per la luce e +14.4% del gas nonostante un importante intervento del Governo per attenuare gli aumenti), si prospetta una nuova stangata per il mese di gennaio 2022. Per frenare i rincari è in arrivo un nuovo provvedimento del Governo che sarà incluso nella Legge di Bilancio e verrà approvato entro la fine dell’anno in corso.

In vista di questo provvedimento, nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo stanziamento. Per contrastare gli aumenti sono ora disponibili 3,8 miliardi di euro. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

Aumentano i fondi per contrastare il caro bollette

Il Consiglio dei Ministri con un decreto contenente “misure urgenti finanziare e fiscali” ha anticipato al 2021 circa 3,3 miliardi di euro di spese previste per il prossimo anno, liberando nuovi fondi per il 2022 che verranno stanziati per contrastare il caro bollette. Si tratta di uno stratagemma finanziario che ha permesso di ottenere nuovi fondi per la lotta al caro bollette. Tra le spese anticipate ci sono anche i fondi per l’acquisto di vaccini e farmaci anti COVID. Da notare che sono stati recuperati anche fondi stanziati in precedenza per altri scopi ma utilizzati solo in parte.

Il risultato di questa vera e propria manovra è la creazione di un tesoretto di 1,3 miliardi di euro che vanno ad ampliare il fondo già disponibile per il contrasto ai rincari su luce e gas. Il fondo può già contare su 2,5 milioni di euro (nel totale sono compresi anche i 500 milioni ricavati dai risparmi della riforma dell’Irpef). In totale, quindi, il nuovo fondo per contrastare gli aumenti in bolletta sarà di 3,8 miliardi di euro. Si tratta di una cifra importante che consentirà di attenuare in misura significativa i rincari.

Nonostante l’incremento dei fondi, l’intervento non dovrebbe essere sufficiente ad azzerare gli aumenti di luce e gas. L’aumento delle quotazioni sul mercato all’ingrosso è da record e un rincaro per i consumatori appare inevitabile in questo momento. In ogni caso, il provvedimento del Governo consentirà di attenuare in modo significativo gli aumenti, alleggerendo, per quanto possibile, le bollette degli utenti nel corso del primo trimestre del 2022.

In futuro, però, servirà un provvedimento strutturale che dovrebbe trasformare il modo in cui viene calcolata la bolletta. Tale provvedimento renderà le bollette più dipendenti dal consumo effettivo e meno da costi fissi e addebiti impropri.

Come risparmiare subito sulle bollette grazie alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero

In attesa del mese di gennaio 2022, è fondamentale sfruttare tutte le opportunità a propria disposizione per ridurre il costo dell’energia elettrica e del gas naturale. Solo in questo modo sarà possibile ridurre le bollette senza tagliare drasticamente i consumi. In sostegno dei consumatori c’è la possibilità di risparmiare grazie alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero. Scegliendo le tariffe più vantaggiose è possibile minimizzare il costo dell’energia e, quindi, l’importo delle bollette.

Da notare, inoltre, che le offerte del Mercato Libero sono disponibili anche nelle versioni con prezzo dell’energia bloccato per almeno un anno. Queste soluzioni consentono di bloccare il prezzo e, quindi, di evitare i futuri rincari che, invece, colpiranno i clienti in regime di Maggior Tutela. In questo momento, scegliere delle offerte a prezzo bloccato è la soluzione più vantaggiosa per poter massimizzare il risparmio a disposizione degli utenti.

Per individuare le migliori offerte è sufficiente affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, disponibile cliccando sul link qui di sotto oppure scaricando l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS. Il sistema di confronto è davvero semplice e consente di individuare con la massima precisione le tariffe più vantaggiose da attivare per risparmiare sulle bollette:

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Per individuare con precisione le migliori offerte è necessario indicare una stima del proprio consumo annuo di luce e gas. Tale dato è disponibile in uno dei seguenti modi:

consultando la sezione consumi dell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore

consultando la sezione consumi della propria fornitura dell’area clienti del sito o dell’app del proprio fornitore

utilizzando il tool di calcolo integrato nel comparatore

In alternativa, è possibile sfruttare il servizio (gratuito e senza impegno) Analisi della Bolletta di SOStariffe.it che consente di inviare una bolletta al Team di SOStariffe.it che si occuperà di individuare le offerte più vantaggiose per l’utente. C’è anche la possibilità di richiedere il supporto telefonico di un esperto (sempre gratuito e senza alcun impegno) chiamando al numero 02 5005 222.

Passare al Mercato Libero conviene. Una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale) registra una spesa di 805 euro all’anno per la luce e 1505 euro all’anno per il gas nel mercato tutelato (i dati sono stimati e si riferiscono al primo anno di fornitura nell’ipotesi che non vi siano rincari sostanziali nei prossimi mesi). Il passaggio al Mercato Libero con l’attivazione delle migliori offerte permette di ottenere un risparmio netto.

La spesa per il primo annuo può, infatti, essere ridotta a 500 euro per la luce e a 1185 euro per il gas. In totale, quindi, è possibile ottenere un risparmio annuo di 305 euro per l’energia elettrica e 320 euro per il gas naturale sul primo anno di fornitura. Complessivamente, le offerte del Mercato Libero consentono di risparmiare 620 euro per il primo anno di fornitura. Da notare, inoltre, che le tariffe che consentono tale risparmio sono a prezzo bloccato e garantiscono una protezione contro i rincari sul prezzo per i mesi futuri.