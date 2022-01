Aumenti luce e gas: Draghi anticipa nuovi interventi contro il caro bollette

L 'intervento del Governo con la Legge di Bilancio è riuscito soltanto ad attenuare i rincari su luce e gas entrati in vigore lo scorso 1° gennaio. Per le famiglie italiane c'è da fare i conti con una vera e propria stangata sulle bollette, legata principalmente all'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche. Per i prossimi mesi, il presidente del consiglio, Mario Draghi , ha già anticipato futuri provvedimenti del Governo per contrastare il caro bollette . Ecco i dettagli:

Dallo scorso 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’aggiornamento delle condizioni tariffarie di luce e gas annunciato da ARERA sul finire dello scorso mese di dicembre. Per effetto del nuovo aggiornamento, la “famiglia tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale) in regime di Maggior Tutela deve fare i conti con un rincaro del +55% per la bolletta dell’energia elettrica e del +41,8% per la bolletta del gas.

Da notare che i rincari sono stati attenuati intervento del Governo. Con la Legge di Bilancio, infatti, sono stati stanziati oltre 3 miliardi di euro di fondi per ridurre il più possibile i rincari. Tra i provvedimenti del Governo si segnala l’annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e il taglio al 5% dell’IVA per le bollette del gas. È stato, inoltre, potenziato il Bonus Sociale per luce e gas, riservato alle famiglie meno abbienti ed erogato come sconto aggiuntivo in bolletta, per il primo trimestre del 2022.

Stando ai dati diffusi da ARERA, senza l’intervento del Governo, il rincaro sulle bollette per la “famiglia tipo” in tutela sarebbe stato pari a +65% per l’elettricità e +59.2% per il gas naturale. Il pacchetto di misure incluso nella Legge di Bilancio è stato fondamentale per attenuare il più possibile, anche considerando le condizioni senza precedenti del mercato energetico all’ingrosso dove si registrano quotazioni alle stelle, gli aumenti per le famiglie italiane.

Le parole di Draghi: nuovi provvedimenti contro il caro bollette in arrivo

Per i prossimi mesi, inoltre, è previsto l’arrivo di una nuova serie di provvedimenti da parte del Governo. La conferma arriva direttamente dal premier Draghi che, nel corso dell’ultima conferenza stampa, ha anticipato la volontà dell’esecutivo di intervenire ancora contro il caro bollette, già in primavera e prima del prossimo aggiornamento delle condizioni tariffarie di luce e gas in programma ad inizio aprile.

Draghi ha sottolineato che, con la Legge di Bilancio, c’è già stato “uno stanziamento di circa 3,5 miliardi di euro” per poter fronteggiare l’emergenza in corso nel primo trimestre del 2022. Il premier ha aggiunto, inoltre, che anche nel trimestre successivo e nei mesi a seguire ci saranno ulteriori interventi. Per il momento, però, Draghi non è entrato nei dettagli dell’intervento futuro del Governo. Probabilmente, sarà necessario valutare l’evoluzione del mercato energetico all’ingrosso delle prossime settimane per definire le misure giuste per contrastare l’emergenza.

Resta sul tavolo, anche se non viene citata da Draghi nell’intervista, la possibilità di riformulare il sistema di calcolo della bolletta. In futuro, infatti, le bollette potrebbero essere maggiormente legate al consumo di energia effettivamente registrato dagli utenti finali e meno collegate a costi fissi e oneri impropri, a differenza di quanto avviene oggi. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuovi dettagli sulla questione.

Come tagliare subito le bollette di luce e gas

In attesa di scoprire cosa accadrà al mercato energetico nei prossimi mesi e quali saranno gli interventi del Governo per prevenire ulteriori aumenti, è importante sottolineare che il risparmio in bolletta (nonostante gli aumenti) è alla portata di tutti i consumatori finali. Per ridurre le bollette è necessario ridurre il costo dell’energia. Tale obiettivo può essere raggiunto grazie alle migliori offerte del Mercato Libero che consentono di accedere a condizioni tariffarie nettamente migliori rispetto alla tutela.

