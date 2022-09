Aumenti luce e gas 2022: cause e possibili soluzioni di Settembre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.831,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Mentre a Bruxelles si cerca di risolvere il nodo del tetto al prezzo del gas, la spirale dei prezzi delle materie prime energetiche continua a tenere in scacco le famiglie italiane, schiacciate da bollette astronomiche e dal timore di ulteriori stangate in arrivo in autunno. Prima la pandemia, poi l’instabilità geopolitica provocata dalla guerra in Ucraina e ora i rubinetti del gasdotto Nord Stream 1 sempre più all’asciutto (l’import di gas dalla Russia è già sceso dal 45 al 15% del totale Ue) hanno contribuito allo shock energetico in corso.

In questo buio scenario, le famiglie cercano soluzioni concrete per abbattere le spese in bolletta. Un alleato in questa caccia al risparmio è il comparatore di SOStariffe.it. Digitale e gratuito, tale strumento aiuta i titolari di utenze domestiche a orientarsi nel mare di tariffe del comparto di luce e gas, così da individuare non solo le offerte più convenienti, ma anche quelle che si adattano al proprio fabbisogno energetico.

Come proteggersi dai rialzi di luce e gas a Settembre 2022

LE MOSSE PER TENERE D’OCCHIO LE SPESE IN BOLLETTA Tagliare i consumi eliminando gli sprechi Puntare sull’efficienza energetica in casa Ridurre al minimo il costo di energia elettrica e gas

Ci sono tre direttrici lungo le quali i titolari di utenze domestiche possono incamminarsi per cercare di attutire l’impatto dei prezzi “impazziti” di luce e gas in vista dell’autunno.

La prima strada riguarda quella della “sobrietà” nei consumi, al centro della campagna del governo per sensibilizzare le famiglie italiane a correggere la cultura dell’uso disinvolto dell’energia e adottare accorgimenti pratici ogni giorno: si va dall’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico allo spegnimento degli elettrodomestici quando non sono in funzione (come la televisione) fino alla riduzione di temperatura e durata delle docce.

Poi, c’è la strada dell’efficienza energetica: utilizzando elettrodomestici o apparecchi elettronici di classe energetica superiore, infatti, si potranno ottenere gli stessi risultati ma con un consumo inferiore di energia. Un esempio? Secondo alcuni dati resi noti da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, sostituendo una lavatrice di 20 anni fa con una odierna di classe A si potrebbe ottenere un risparmio di energia elettrica del 35%; prendendo invece in considerazione la sostituzione di un frigorifero si potrebbe arrivare a toccare punte del 40%.

Ultima (ma altrettanto importante) mossa per ricevere bollette più leggere è quella di ridurre al minimo (compatibilmente con l’attuale situazione emergenziale) il costo unitario dell’energia elettrica (espresso in €/kWh) e quello del gas naturale (espresso in €/Smc). Come? Scegliendo le migliori offerte messe a disposizione dalle imprese energetiche operanti nel Mercato libero a Settembre 2022.

Un magnete della convenienza è, come detto, il comparatore di SOStariffe.it. Utilizzarlo è semplice: basta indicare il dato del proprio consumo annuo di luce o gas (tale informazione è riportata anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) oppure stimarlo impostando una serie di filtri integrati nel comparatore per individuare subito le tariffe migliori da attivare per il proprio profilo di consumo.

Le migliori soluzioni luce e gas di Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,543 €/kWh

2,3714 €/Smc 83,25 euro

147,93 euro 2 A2A Energia A2A Easy Luce

A2A Easy Gas 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 85,70 euro

146,13 euro

La classifica delle offerte di energia elettrica più vantaggiose di Settembre 2022 è stata stilata setacciando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, sono state confrontate le soluzioni proposte dai fornitori del Mercato Libero a partire dai dati di consumo di una “famiglia tipo”. Tali promozioni sono considerate le più convenienti per un nucleo familiare con consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano. Il riferimento ai prezzi di energia elettrica e gas fanno riferimento ai valori dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) e dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativi ad Agosto 2022, gli ultimi disponibili.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

Per entrambe le forniture di luce e gas, wekiwi (il brand digitale dell’energia controllato dal gruppo Tremagi) scommette sul prezzo all’ingrosso delle materie prime per consentire ai propri clienti di ridurre quanto possibile le spese in bolletta.

Ecco l’identikit dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,10 €/Smc per il gas;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di per il gas; 30 euro di sconto di benvenuto con il codice sconto SOSW22;

con il codice sconto SOSW22; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (gadget per la casa, l’elettronica e l’illuminazione a led);

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (gadget per la casa, l’elettronica e l’illuminazione a led); energia verde inclusa.

Scegliendo questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 83,25 euro al mese per la luce e 147,93 per il gas.

Per una panoramica dell’offerta, clicca al link di seguito:

A2A Easy Luce e Gas

Anche A2A Energia propone una soluzione che sfrutta le condizioni del mercato all’ingrosso per luce e gas. Di seguito cosa prevede l’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo fisso mensile (pari a 6 euro) dimezzato per il primo anno di fornitura;

personalizzazione dell’offerta con possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica pubblica per il proprio veicolo elettrico;

dell’offerta con possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica pubblica per il proprio veicolo elettrico; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro e di 146,13 euro per il gas.

Per saperne di più, clicca sul bottone verde di seguito:

