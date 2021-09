Aumenti bollette: come evitare i rincari di Ottobre 2021

Il governo sta lavorando per poter contenere gli aumenti bollette luce e gas annunciati dal ministro Cingolani nelle settimane passate. L'incremento previsto è del 40% per la luce e del 30% per il gas, un rincaro che preoccupa molto le famiglie e le imprese. Ecco cosa puoi fare per evitare gli aumenti in bolletta e quanto puoi risparmiare seguendo alcuni consigli

Si dovrà attendere la fine del Consiglio dei Ministri per conoscere quali sono i provvedimenti che il Governo adotterà per poter contenere gli aumenti bollette luce e gas. L’intenzione, almeno dalle dichiarazioni dei giorni scorsi, è di trovare i fondi necessari per poter ridurre l’impatto di questi incrementi dei costi di almeno 1/3.

Gli aggiornamenti delle tariffe è stato disposto dall’ARERA per adeguare i prezzi delle materie prime ai costi dei mercati all’ingrosso, gli aumenti interesseranno i clienti del servizio a Maggiori tutele. E secondo quanto calcolato dagli esperti gli incrementi porteranno famiglie e imprese a pagare circa 100 euro in più l’anno per l’elettricità e ben 400 euro per il gas utilizzato. Gli aumenti saranno attivi dal 1° Ottobre e le nuove tariffe saranno adottate fino a Gennaio 2022.

Le ragioni alla base dei rincari sono diverse, ma tutte ricollegabili alla ripresa post pandemia delle attività. I prezzi del gas – che è anche il principale elemento necessario a produrre energia – stanno crescendo rapidamente dato la domanda di questa materia prima ha subito un’impennata a livello mondiale. Il ritorno alla produzione delle imprese e gli spostamenti per andare a lavoro o in azienda portano ad un aumento delle emissioni. Le imprese devono pagare per le emissioni di CO2 e al momento il costo per ogni tonnellata prodotta ha raggiunto i 50 euro. Questo è uno dei fattori che contribuirà in maniera maggiore al rincaro delle bollette.

Infine c’è un fattore climatico da tenere in considerazione. Nel periodo primaverile il freddo fuori programma a portato ad un consumo straordinario di gas per via dei riscaldamenti accesi. Lo stesso è accaduto quest’estate con i condizionatori per il caldo eccessivo. Questo picco di consumi si ripercuote adesso sulle bollette e sui prezzi di luce e gas.

Le offerte per evitare aumenti bollette

Puoi evitare di pagare gli aumenti bollette? La risposta è sì. Come? Se diventi cliente del mercato libero e scegli una delle offerte luce e gas dei gestori con un prezzo bloccato potrai evitare i ritocchi dell’ARERA. In ogni caso dovrai abbandonare il servizio a Maggior tutela entro il 1° Gennaio 2023, è questa la data fissata per il passaggio alla completa liberalizzazione del mercato energia in Italia.

Al momento se passi alle promozioni energia e gas del mercato libero da un’offerta del servizio tutelato potrai risparmiare centinaia di euro l’anno. Una dimostrazione? Con il comparatore di SOStariffe.it abbiamo avviato un’analisi delle migliori offerte luce del mese, questo strumento mette a confronto costi e condizioni delle promozioni e calcola anche la differenza di costo se resti con le tariffe del servizio di Maggior tutela.

Scopri le offerte energia e gas più convenienti »

Le tariffe luce di Ottobre

Al momento se vivi con altre 2 persone, in casa avete forno, frigo e lavatrice, e consumate 2690 kWh l’anno di energia pagate più o meno 619 euro in bolletta. Vediamo quanto potresti risparmiare se passi alle tariffe energia proposte dagli operatori del mercato libero.

Pulsee Zero Ventiquattro Luce Fix

La promozione di Pulsee del mese ti offre come prezzo dell’energia 0,04627 euro/kWh, se sottoscrivi questa soluzione il prezzo per la luce consumata resterà questo per 1 anno (non subirà gli aumenti di cui parlavamo prima). Potrai anche avere uno sconto del 65% sul costo della materia prima se attivi l’offerta online e utilizzi il codice sconto SOSL65. Con questa soluzione puoi risparmiare ben 179 euro in un anno sulle tue bollette luce.

La tariffa che ti propone questo fornitore è un piano monorario, quindi il prezzo dell’energia sarà applicato tutti i giorni e a tutte le ore in cui consumi elettricità. Questa tipologia di offerta è adatta a chi trascorre molto del suo tempo in casa, se tu sei invece in giro per la maggior parte della giornata ed è tua abitudine fare la lavatrice o usare il forno soprattutto di sera o nei weekend potresti trovare più vantaggiosa la formula bioraria di questa promozione. Le offerte biorarie ti concedono dei prezzi dell’energia differenti, con Zero Dodici Luce Fix di Pulsee pagherai l’energia consumata durante le ore diurne della settimana 0,049 euro/kWh e 0,045 euro/kWh invece se usi la luce di sera e nei weekend.

Per attivare le promozioni di questo gestore dovrai scegliere come metodo di pagamento il RID o gli addebiti su carta di credito. Inoltre è necessario che crei il tuo profilo personale e da questo potrai poi gestire la tua offerta.

Attiva Zero Ventiquattro di Pulsee »

E.ON Luce e Gas Insieme

Se stai cercando un’offerta dual fuel con energia verde, può fare al caso tuo questo pacchetto E.ON. Se non lo sapessi, quando leggi su un annuncio pubblicitario o sulla tua bolletta che la dicitura “energia verde” significa che il fornitore ti garantisce che l’elettricità che consumi viene prodotta da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la componente elettrica il gestore ti propone una tariffa monoraria e un prezzo della luce pari a 0,06150 euro/kWh. Se attivi insieme sia la promozione energia che quella gas potrai avere un bonus speciale, la promozione offerta ti concederà un buono in bolletta pari al 15% del valore dei tuoi ordini su Amazon. Puoi ridurre le tue bollette di ben 128 euro in 12 mesi se il tuo profilo di consumo corrisponde a quello descritto (3 persone e un consumo annuo di 2690 kWh).

Per poter abbattere le emissioni legate alle bollette dei suoi clienti E.ON ti offre anche un altro sconto, se richiedi la bolletta smart potrai avere una riduzione di 18 euro direttamente in fattura.

Scopri E.ON Luce e Gas »

VIVIgas Web Flex Luce Gas

Se non vuoi un’offerta a prezzo fisso dell’energia puoi provare la VIVIgas Web Flex Luce Gas, questa promozione è infatti una soluzione indicizzata ai costi imposti sul mercato all’ingrosso. Se oltre ad attivare l’offerta luce sottoscriverai la tariffa gas potrai avere uno sconto di 50 euro in bolletta. Il prezzo dell’energia che propone al momento questa promozione è 0,08592 euro/kWh e il risparmio annuale che potrai ottenere 121 euro.

Risparmia con VIVI gas »

Le promozioni gas

Il profilo che prendiamo in esame per capire quanto puoi risparmiare sulle bollette gas è sempre una famiglia di 3 persone, il consumo medio annuo è di 1110 smc e comprende la spesa per acqua calda, per il gas usato per cucinare e per il riscaldamento.

Pulsee ZeroVentiquattro Gas

C’è Pulsee ZeroVentiquattro Gas con un prezzo della componente gas scontato del 60% se attivi l’offerta online e usi il codice SOSG60. Il costo del gas proposto è di 0,2108 euro/smc ed è bloccato per 1 anno. Con il gestore puoi usare il tuo account digitale per poter gestire la promozione e per controllare i tuoi consumi.

Il risparmio annuale se decidi di passare dalla tua attuale tariffa tutelata a questa soluzione del mercato libero potrebbe essere di più di 93 euro.

Scopri di più su Pulsee Zero Ventiquattro Gas »

Gas alla Fonte wekiwi

Con wekiwi puoi sottoscrivere una tariffa indicizzata, il prezzo del gas naturale con questa soluzione seguirà l’andamento del mercato all’ingrosso della materia prima. Se attivi questa soluzione il costo della materia prima al momento è fissato a 0,2149 euro/smc. Potrai ottenere anche degli sconti di benvenuto, se scegli di passare a wekiwi per la fornitura gas avrai un buono da 20 euro e se poi attiverai anche il servizio elettrico il voucher raddoppierà. I negozi in cui potrai spendere questo buono sono più di 11 mila in tutta Italia.

Il sistema con cui pagherai le tue bollette è la carica mensile, questo metodo è molto simile alle ricariche telefoniche. In pratica ad inizio del mese, del bimestre o del semestre di consumo dovrai stimare i tuoi consumi e scegliere quale taglia di ricarica fare, se al termine del periodo di fatturazione sarai rientrato nella tua ipotesi wekiwi ti premierà.

Se corrispondi al profilo adoperato come esempio il risparmio che puoi ottenere in 12 mesi con questa tariffa è di quasi 88 euro.

Attiva Gas alla Fonte »

Link Gas Eni

Ed infine scopriamo la tariffa Eni Gas e Luce più conveniente questo mese. Se decidi di passare a Link Gas potrai pagare il tuo consumo di gas 0,2890 euro/smc e non dovrai temere i rincari ARERA visto che il piano è a prezzo bloccato per 1 anno. Se sei una persona attenta all’ambiente e cerchi un’offerta che possa aiutarti a ridurre il tuo impatto ecologico, con questa promozione Eni si impegna a compensare le tue emissioni di CO 2 . Per ridurre la tua impronta il gestore si impegna ad usare i tuoi crediti per finanziare dei progetti di conservazione delle foreste e di valorizzazione delle biodiversità, oltre che per il sostegno e la crescita di comunità locali nei territori che hanno subito deforestazione.

Scopri l’offerta Link Gas »