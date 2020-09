ADSL senza telefono: le migliori offerte

Il settore di telefonia fissa ha registrato diversi cambiamenti negli ultimi anni. Con la crescente diffusione della fibra ottica, che ha permesso a un numero sempre maggiore di utenti di accedere a Internet ad alta velocità, e con gli smartphone sempre più utilizzati per navigare e chiamare, le offerte Internet senza telefono sono progressivamente passate in secondo piano rispetto alle altre offerte Internet casa.

Chi cerca una tariffa ADSL senza telefono al giorno d’oggi potrebbe trovare decisamente più conveniente puntare su un‘offerta Internet casa tradizionale, con linea telefonica fissa e con la possibilità di sfruttare una connessione illimitata a Internet alla massima velocità. A rendere ancora più convenienti queste offerte ci sono i tanti bonus aggiuntivi proposti dagli operatori.

Per chi non è raggiunto dalla linea telefonica tradizionale, è possibile puntare su di un’offerta Internet wireless, una soluzione che, sfruttando la tecnologia fibra mista radio, consente di accedere a Internet ad alta velocità da casa anche senza avere una linea telefonica fissa.

Confronta offerte ADSL senza telefono

Ecco quali sono le migliori alternative alle offerte Internet senza telefono per poter sfruttare una connessione Internet senza limiti da casa.

1. PosteMobile Casa Web

Una delle principali alternative per avere Internet a casa senza telefono è PosteMobile Casa Web. Si tratta di un’offerta davvero molto interessante che sfrutta una connessione Internet wireless senza avere bisogno della linea telefonica. Ecco i dettagli:

connessione illimitata a Internet tramite rete mobile: la velocità massima, in caso di copertura 4G+, è di 300 Mbps; in caso di copertura 4G, invece, la connessione raggiungerà una velocità massima di 150 Mbps; con copertura 3G, infine, la velocità massima sarà di 42 Mbps;

a Internet tramite rete mobile: la velocità massima, in caso di copertura 4G+, è di 300 Mbps; in caso di copertura 4G, invece, la connessione raggiungerà una velocità massima di 150 Mbps; con copertura 3G, infine, la velocità massima sarà di 42 Mbps; modem Wi-Fi incluso incluso nel prezzo e trasportabile: il dispositivo funziona a prescindere dal luogo dove avviene la connessione (basta che sia collegato alla rete elettrica); è possibile quindi portare con sé il modem quando si è in vacanza (in Italia) per avere una connessione illimitata.

PosteMobile Casa Web presenta un costo periodico di 20,90 euro al mese. Al momento della sottoscrizione dell’offerta è necessario affrontare il pagamento di un contributo di attivazione una tantum di 29 euro. Per attivare l’offerta di PosteMobile è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile cliccando sul link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva PosteMobile Casa Web »

2. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Super Fibra Unlimited di WINDTRE mette a disposizione degli utenti:

una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali; le chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada possono essere aggiunte con un costo extra di 5 euro al mese;

una connessione a Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download; se non disponibile la fibra ottica, la connessione verrà realizzata tramite fibra mista FTTC, fino a 200 Mega in download, oppure tramite ADSL, fino a 20 Mega in download;

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta;

per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare: possibilità di attivare un’offerta con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese;

Giga illimitati ogni mese subito attivi per i propri smartphone, senza pagare costi aggiiuntivi.

L’offerta Super Fibra Unlimited presenta un canone mensile di 28,98 euro – 22,99 euro relativi al canone e 5,99 euro al modem. Solo in caso di Super Fibra in FTTH Aree Bianche, la promozione avrà un costo di 29,98 euro al mese (23,98 euro di canon e 5,99 di modem), mentre in caso di ADSL a 7 Mb/s, costerà 33,98 euro al mese (27,99 euro di canone e 5,99 euro di modem).

Super Fibra Unlimited è attivabile direttamente online dal sito WINDTRE:

Attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

3. Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte per la linea fissa di casa troviamo Internet Unlimited di Vodafone. Ecco le caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali;

connessione illimitata fino a 1000 Mega se disponibile la fibra ottica FTTH; in caso contrario la connessione può avvenire tramite FTTC, con velocità massima di 200 Mega, o tramite ADSL, con velocità massima di 20 Mega;

SIM dati con 30 GB al mese per navigare fuori casa da tablet, smartphone o chiavetta;

per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH: 6 mesi di Amazon Prime (poi 3,99 euro al mese con possibilità di disdetta) e Vodafone TV inclusi nel prezzo di sottoscrizione

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 euro al mese con contributo di attivazione (1 euro al mese per 24 mesi) e opzione Vodafone Ready (6 euro al mese per 48 mesi) già inclusa nel canone. L’opzione Vodafone Ready mette a disposizione del cliente il modem Wi-Fi Vodafone Station.

Internet Unlimited di Vodafone è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore:

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Fastweb Casa

L’offerta Fastweb Casa presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, fino a 1000 Mega, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, fino a 200 Mega, o ADSL, fino a 20 Mega.

L’abbonamento è personalizzabile dal cliente che può aggiungere:

una SIM Fastweb per smartphone con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese; in questo caso, l’abbonamento fisso + mobile avrà un costo periodico di 34,90 euro al mese;

per smartphone con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese; in questo caso, l’abbonamento fisso + mobile avrà un costo periodico di 34,90 euro al mese; tre mesi di NOW TV Entertainment più NOW TV Stick senza costi aggiuntivi; dal quarto mese è previsto un costo extra di 9,99 euro al mese;

senza costi aggiuntivi; dal quarto mese è previsto un costo extra di 9,99 euro al mese; tre mesi abbonamento a DAZN, piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport; dal quarto mese, la sottoscrizione prevede un costo extra di 8,99 euro al mese.

Fastweb Casa prevede un canone mensile di 29,95 euro con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che per i già clienti Eni gas e luce, il canone mensile dell’offerta è di 23,95 euro al mese. Per sottoscrivere (e personalizzare) l’offerta di Fastweb è possibile seguire la procedura online cliccando sul link qui di sotto:

Attiva Fastweb Casa »

TIM Super Fibra

TIM propone l’abbonamento TIM Super Fibra per tutti gli utenti interessati all’attivazione di un’offerta per l’accesso a Internet tramite rete in fibra ottica. Quest’offerta include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali nel caso di attivazione online;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite rete FTTC fino a 200 Mega o rete ADSL fino a 20 Mega;

i contenuti di TIMVISION;

1 mese di Diseny+, che potrà poi essere mantenuto al costo di 4,99 euro al mese;

Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM TIM con offerta attiva (e per altre 5 SIM TIM) grazie alla promozione TIM Unica; per ottenere i Giga illimitati basterà portare all’interno del Conto TIM il costo mensile dell’offerta mobile.

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con modem Wi-Fi di ultima generazione (5 euro al mese per 48 mesi) e contributo di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) inclusi. Per attivare l’offerta è possibile affidarsi alla seguente procedura online:

Attiva TIM Super Fibra »

Rientrano tra le novità di TIM le offerte Internet casa:

TIM Super Wi-Fi , che ha un canone mensile di 35,90 euro e include il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura;

, che ha un canone mensile di 35,90 euro e include il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura; TIM Super Wi-Fi TV, che ha un costo di 49,90 euro al mese e, oltre al Wi-Fi certificato e alla navigazione sicura, comprende anche un pacchetto legato all’intrattenimento con Netflix, Disney+, TIMVISION Plus e TIMVISION Box. Nel caso di interesse verso questo pacchetto, è possibile cliccare sul link qui sotto.

Attiva TIM SUPER Wi-Fi TV »

Tra le offerte TIM per la connessione Internet di casa segnaliamo anche TIM Super FWA. Questa soluzione è riservata agli utenti che non sono raggiunti dalla rete FTTH o dalla FTTC. La connessione a Internet è di tipo “fibra mista radio”, ovvero si basa sull’utilizzo della tecnologia Fixed Wireless Access con il collegamento tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore che avviene tramite connessione wireless.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali;

connessione illimitata con tecnologia FWA; per i primi 200 GB di traffico dati la connessione avrà una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; successivamente sarà possibile continuare a navigare senza limiti, fino al successivo rinnovo, ma con velocità massima di 1 Mega in download e in upload;

i contenuti di TIMVISION;

Giga illimitati per la propria SIM TIM con TIM Unica.

L’offerta prevede un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi). Il modem Wi-Fi viene fornito in comodato d’uso gratuito. In base alla copertura, sarà necessario utilizzare il modem Indoor (auto-installante) oppure il modem Outdoor che necessità di un intervento da parte di un tecnico specializzato (al costo di 99 euro rateizzabili in 4,13 euro al mese per 24 mesi).

Per attivare l’offerta è possibile seguire la seguente procedura online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

Annunci Google