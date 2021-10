Attiva l’offerta Flash di ho. per avere 120 GB di dati ogni mese

Flash di ho Mobile è l'offerta per avere minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare in 4G a 7,99 euro al mese senza vincoli e costi nascosti. C'è tempo fino al 22 ottobre per attivarla

ho. Mobile lancia una nuova tariffa per “fare il pieno di Giga”. La tariffa Flash di ho Mobile infatti propone un piano di telefonia mobile con chiamate e SMS illimitati e 120 GB di traffico dati per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a soli 7,99 euro. La proposta è chiara e semplice e permette di inviare SMS senza limiti a tutti i numeri nazionali. Anche i minuti illimitati inclusi nella promozione possono essere utilizzati per chiamare tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia. Non solo, l’offerta Flash di ho Mobile è valida anche all’estero. Quando si viaggia nei Paesi dell’Unione Europea si può inviare SMS o telefonare senza alcuna differenza rispetto a quando ci si trova in Italia e in più si hanno 4,4 GB di traffico dati per navigare senza costi aggiuntivi.

L’offerta Flash di ho Mobile include anche altri servizi gratuiti come:

SMS ho. chiamato: che informa sulle chiamate ricevute quanto il telefono è spento o non raggiungibile

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione Hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Si ha tempo fino al 22 ottobre 2021 (salvo proroghe) per attivare l’offerta Flash di ho mobile. La tariffa è riservata a chi richiede la portabilità del numero da alcuni operatori selezionati. Nello specifico si parla dei clienti di Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce o che hanno un numero attivo che appartiene ad altri operatori virtuali. La portabilità è una procedura gratuita che richiede un massimo di 3 giorni lavorativi e può essere richiesta in ogni momento dall’app ho., disponibile per iPhone e dispositivi Android.

ho. Mobile offre una copertura del 99% della popolazione italiana, di cui il 98% in 4G con una velocità fino a 30 Mbps in download e upload. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette di chiamare, navigare su Internet e utilizzare le proprie app preferite anche contemporaneamente. Le telefonate sono sempre in alta qualità e senza rumori di fondo anche nei luoghi affollati.

Una volta esauriti i Gigabyte inclusi nell’offerta Flash di ho Mobile, l’operatore blocca la connettività Internet in automatico per evitare spese inutili. E’ comunque sempre possibile riprendere a navigare in ogni momento facendo ripartire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo di sempre grazie al servizio Riparti dall’app ho. Il tasto dedicato compare nel momento in cui si sta per esaurire il traffico dati e resterà attivo fino a poche ore prima del rinnovo. Attivando Riparti potrebbe cambiare la scadenza dell’offerta. Se la tariffa si rinnova il 30 mese ma si decide di ripartire il 14, da quel momento in poi il piano si rinnoverà ogni 14 del mese.

ho. Mobile blocca in automatico anche l’attivazione di servizi a sovrapprezzo per oroscopi, suonerie, sfondi, news e le chiamate verso numeri a pagamento come 199 e 899. Questo tipo di numerazioni possono comunque essere sbloccate dall’app ho. così come la ricezione di SMS dalla propria banca o per partecipare a servizi di televoto.

Flash di ho mobile: come acquistarla e attivazione

E’ possibile attivare l’offerta Flash di ho mobile direttamente online sul sito dell’operatore oppure in uno degli oltre 3.000 negozi di ho. Per trovare quello più vicino basta collegarsi alla sezione Punti vendita e inserire il proprio indirizzo. La posizione dei negozi e il percorso più veloce per raggiungerli sarà visualizzato sulla mappa. Per l’attivazione online, invece, si deve seguire una semplice procedura passo passo indicata sul portale del provider low cost. Il pagamento avviene con carta di credito o preparagate dei circuiti Visa e Mastercard, Postepay o PayPal.

Si può scegliere di ricevere la SIM gratuitamente a casa o ritirarla personalmente in un’edicola convenzionata. Nel primo caso, una volta effettuato il pagamento, la SIM verrà consegnata dal lunedì al venerdì direttamente nella cassetta delle posta entro 3 giorni nella maggior parte delle località e in circa 5 giorni nelle isole e centri minori. In edicola invece si può pagare direttamente sul posto e si dovranno avere con sé numero di pratica, il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online e codice fiscale. Solo la persona che ha effettuato l’ordine potrà ritirare la SIM. La prenotazione è valida per due settimane.

Per attivare l’offerta Flash di ho Mobile si deve effettuare la videoidentificazione, ovvero una videochiamata guidata con un operatore necessaria alla verifica dell’identità dell’intestatario della SIM, dalla sezione “Attiva SIM” sull’app ho. Una volta attivata l’offerta si hanno due settimane per completare la procedura di portabilità. In caso contrario, il costo della tariffa Flash di ho Mobile diventa di 16,99 euro al mese. L’attivazione è invece gratuita. Al momento dell’acquisto della SIM si dovranno quindi pagare 8,99 euro una tantum, di cui 8 euro per la prima ricarica del numero e 99 cent come contributo dovuto per la SIM.

In più, grazie al servizio Soddisfatti ho. Rimborsati si hanno 30 giorni di tempo per provare Flash di ho Mobile e nel caso in cui non siate soddisfatti richiedere il rimborso di tutti costi sostenuti direttamente online e con pochi click. ho. Mobile infatti non impone vincoli di durata ai suoi clienti e non chiede nemmeno IBAN o i dati della carta di credito per il rinnovo. Si può decidere di recedere dal piano in ogni momento senza il timore di penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea.

E’ possibile effettuare una ricarica online dall’app ho. o sul sito o acquistarne una manuale nei negozi dell’operatore, bar e tabaccherie e ricevitorie collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay e nelle edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitati.

I clienti di ho. Mobile possono richiedere assistenza chiamando gratuitamente il 19.21.21 dal proprio numero o il 800.688.788 da quello di un altro operatore. Il servizio è attivo tutti i giorni. L’alterativa è quella di consultare la sezione Supporto dell’app ho. o dall’Area Clienti sul sito dell’operatore o iscriversi all‘ho.fficina per ottenere consigli da parte degli esperti dell’azienda o confrontare la propria esperienza con quella degli altri clienti.