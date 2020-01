Assicurazioni auto online: le più economiche a gennaio 2020

Scegliere l’assicurazione auto direttamente online è la soluzione migliore per risparmiare senza rinunciare ad una tutela assicurativa completa. Con il confronto online dei preventivi è, infatti, possibile individuare, in pochissimo tempo, la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Ecco quali sono le assicurazioni auto online più economiche di gennaio 2020.

Per ridurre al minimo il costo dell’assicurazione auto è possibile affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Confrontando i preventivi delle principali compagnie assicurative presenti sul mercato italiano, sarà possibile individuare, in pochissimo tempo, le soluzioni migliori per le proprie esigenze e minimizzare il premio assicurativo andando, nello stesso tempo, a massimizzare le tutele.

Affidandosi ad una compagnia “diretta”, che opera prevalentemente online e consente l’attivazione di polizze tramite veloci procedure eseguibili dal proprio PC o dallo smartphone, si elimineranno i costi legati ad eventuali intermediari e si andrà a sottoscrivere una copertura assicurativa davvero conveniente.

Per una panoramica completa sulle migliori polizze auto disponibili a gennaio 2020 e per avviare il confronto online dei preventivi è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per assicurazione auto. Inserendo i propri dati (anagrafici e assicurativi) sarà possibile calcolare dei preventivi precisi in base al proprio profilo ed attivare la polizza più conveniente.

Affidarsi alla comparazione online è una scelta ideale per trovare rapidamente la polizza auto migliore. La comparazione dei preventivi è disponibile in modo completamente gratuito e senza alcun impegno. Direttamente dal comparatore si può poi procedere con l’attivazione online della polizza scelta.

Quali sono le assicurazioni auto online più convenienti del momento?

Per poter calcolare, con precisione, le polizze auto più convenienti del momento è necessario fissare un profilo preciso di automobilista che vuole attivare una nuova assicurazione auto. I fattori che influenzano i costi assicurativi sono numerosi e non è possibile indicare, in linea generale, qual è la polizza più conveniente in assoluto.

Prendiamo, a titolo d’esempio, il caso di un automobilista 40 enne, in prima classe di merito e residente a Milano che è alla ricerca dell’assicurazione auto più conveniente per una Fiat Panda immatricolata nel dicembre del 2019. Inserendo i dati riferiti a questo esempio nel comparatore di SosTariffe.it sarà possibile individuare:

le polizze RC Auto più convenienti da attivare online per risparmiare senza rinunciare ad una copertura completa

le garanzie accessorie da affiancare alla polizza RC Auto per massimizzare le tutele assicurative

effettuare l’attivazione online della polizza (RC + eventuali coperture accessorie) andando a minimizzare i tempi

Confronta i preventivi e scopri la polizza auto più conveniente

Ecco, quindi, quali sono le migliori assicurazioni auto da attivare online di gennaio 2020:

1) Genialloyd

Tra le assicurazioni auto online più economiche del mese di gennaio 2020 (in base ai dati utilizzati per il calcolo dei preventivi) troviamo la polizza offerta da Genialloyd, una delle compagnie assicurative di riferimento per chi sceglie l’assicurazione online con l’obiettivo di ridurre al minimo il premio assicurativo senza rinunciare ad una copertura che sia completa, sotto tutti i punti di vista.

La polizza RC Auto con Genialloyd, con i dati indicati, presenta un costo di 321 Euro con un risparmio di ben 108 Euro per chi sceglie l’attivazione online tramite SosTariffe.it. Questa copertura presenta la clausola della Guida Esperta che prevede che il guidatore dell’assicurata rispetti due precise condizioni. Per poter mettersi alla guida di un’auto assicurata con questa polizza è necessario aver compiuto 23 anni ed essere in possesso della patente di guida da almeno 2 anni.

La compagnia ha la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa se il veicolo risulta guidato, al momento del sinistro, da un soggetto con requisiti diversi da quelli richiesti. All’occorrenza, il contraente della polizza ha la possibilità di attivare questa copertura con l’opzione Guida Libera, in sostituzione di Guida Esperta, a fronte di un incremento del premio assicurativo.

La Guida Libera è la soluzione ideale per le famiglie che includono giovani neopatentati che con soluzioni assicurative che prevedono la Guida Esperta non potrebbero utilizzare il veicolo assicurato. Da notare che la polizza prevede un massimale di 6.100.000 Euro per sinistro, sia per le cose che per le persone, indipendentemente dal numero di vittime. C’è la possibilità di incrementare i massimali a fronte, anche in questo caso, di un incremento del premio assicurativo.

I clienti hanno la possibilità di personalizzare la polizza aggiungendo garanzie accessorie in grado di incrementare le tutele assicurative. Tra le garanzie accessorie che possono essere abbinate a questa polizza troviamo la Infortuni al Conducente (+24 Euro), la Tutela Legale (+13 Euro) l’Assistenza Stradale (+15 Euro), la Cristalli (+36 Euro) e la Eventi Naturali (+32 Euro). Tra le garanzie accessorie disponibili per arricchire la copertura della polizza RC Auto di Genialloyd troviamo anche la Furto e Incendio (+207 Euro), la Kasko Collisioni (+141 Euro) e la Atti Vandalici (+254 Euro).

2) Verti

Tra le assicurazioni online più convenienti disponibili per il mese di gennaio 2020 segnaliamo anche la polizza RC Auto di Verti. Con le condizioni indicate nel nostro esempio, è possibile attivare l’assicurazione auto di Verti ad un prezzo di 441 Euro. La polizza presenta la clausola della Guida Esperta che obbliga i conducenti del veicolo assicurato ad aver compiuto 23 anni per poter essere autorizzati alla guida del mezzo.

In caso di sinistro con conducente con età inferiore ai 23 anni, la compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa. Anche in questo caso, è possibile richiedere alla compagnia l’attivazione della polizza con l’opzione della Guida Libera, in sostituzione della Guida Esperta, a fronte di un incremento del premio assicurativo.

Annunci Google

La polizza RC Auto di Verti prevede un massimale minimo (disponibile senza alcun sovrapprezzo rispetto al premio) di 6.070.000 Euro per i danni alla persona e di 1.220.000 Euro per i danni alle cose. Il cliente ha facoltà di richiedere l’incremento dei massimali (sino a 25 milioni di Euro per i danni alla persona e sino a 5 milioni di Euro per i danni alle cose) a fronte di un incremento del premio assicurativo.

Naturalmente, anche la polizza RC Auto di Verti è personalizzabile con l’attivazione di coperture accessorie che vanno a completare la tutela assicurativa garantita. Tra le più convenienti troviamo la garanzia Infortuni al Conducente (+17 Euro), la Tutela Legale (+13 Euro), l’Assistenza Stradale (+13 Euro) e la Cristalli (+30 Euro). E’ possibile aggiungere la Kasko Collisioni (+199 Euro) oppure la Kasko completa (+723 Euro). Da segnalare anche la Furto e Incendio che comporta un costo extra di +157 Euro.

3) ConTe.it Satellitare

Una delle assicurazioni auto più convenienti del mese di gennaio 2020 è ConTe.it Satellitare. Si tratta di una polizza davvero molto interessante che, oltre alla copertura RC Auto, include nel premio assicurativo diverse garanzie aggiuntive proponendo, inoltre, uno sconto per chi si abbona online tramite SosTariffe.it.

Con le condizioni indicate nel nostro esempio, la polizza ConTe.it Satellitare presenta un costo di 511 Euro con un risparmio extra di 56 Euro per chi sceglie la procedura di attivazione online della copertura assicurativa. Il prezzo indicato si riferisce alla polizza con la clausola della Guida Esclusiva che limita ad un solo conducente la possibilità di mettersi alla guida del veicolo assicurato.

La polizza ConTe.it Satellitare risulta, in ogni caso, molto flessibile garantendo al contraente la possibilità di scegliere anche altre soluzioni come la Guida Esperta (con limite di età minima per mettersi alla guida) o la Guida Libera o ancora con l’opzione Lista Guidatori in cui vengono inclusi i nominativi dei conducenti autorizzati a condurre il veicolo.

Tutte queste opzioni sono disponibili con costi aggiuntivi, che la compagnia calcolerà caso per caso, rispetto al premio indicato. Da notare, inoltre, che la polizza prevede un massimale minimo di 6.070.000 Euro per i danni alla persona e di 1.220.000 Euro per i danni alle cose. C’è la possibilità di richiedere un incremento del massimale a fronte di un incremento del premio.

Da notare che nel premio assicurativo riportato è già inclusa la copertura Assistenza Stradale e l’installazione del Dispositivo Satellitare che consente di rilevare, in tempo reale, la posizione del veicolo su cui è installato tramite collegamento GPS. Grazie a questa soluzione, disponibile lo ripetiamo senza costi aggiuntivi, il contraente potrà contare sul supporto da parte della compagnia nel caso in cui vi sia la necessità di assistenza stradale, a seguito di malfunzionamento del veicolo o sinistro, o di ritrovamento del veicolo, causa furto o smarrimento.

La polizza ConTe.it Satellitare è comunque ampiamente personalizzabile con l’aggiunta di altre garanzie accessorie. Da segnalare, in particolare, la possibilità di aggiungere la polizza Kasko completa ad un prezzo di appena 362 Euro, un importo decisamente inferiore rispetto a quanto visto con la polizza Verti (la polizza di Genialloyd non include la Kasko).

Molto vantaggiosa è anche la polizza Kasko Collisioni che comporta un costo extra di 113 Euro. Anche in questo caso, questa garanzia risulta essere particolarmente conveniente per il contraente rispetto alle altre due polizze viste in precedenza. Da segnalare anche la convenienza della Furto e Incendio. Questa copertura, solitamente molto costosa come visto in precedenza, viene proposta ad un prezzo di appena 32 Euro considerando i dati inseriti nel nostro esempio.

Tra le garanzie accessorie disponibili per chi sceglie ConTe.it Satellitare troviamo anche la Infortuni al Conducente (+39 Euro), la Tutela Legale (+19 Euro) e la Cristalli (+43 Euro).

Da cosa dipendono i costi dell’assicurazione auto online

I costi di un’assicurazione auto online sono influenzati dagli stessi fattori che vanno ad influenzare i costi di un’assicurazione auto tradizionale. L’assenza di intermediari e la possibilità di effettuare in autonomia l’attivazione del contratto assicurativo, senza perdite di tempo, permette di contenere le spese per la compagnia e, quindi, ridurre al minimo il premio assicurativo.

Ad influenzare il premio della polizza auto, sia online che “offline”, entrano in gioco diversi fattori. Come abbiamo visto in precedenza, per poter definire un elenco preciso delle assicurazioni auto più conveniti abbiamo dovuto fissare il profilo di un “automobilista tipo” che abbiamo utilizzato per effettuare il calcolo dei preventivi tramite il comparatore di SosTariffe.it.

In generale, il costo di un’assicurazione auto dipende da questi fattori:

la Classe di Merito ; si tratta di un fattore determinate per il calcolo dei costi di una polizza auto; chi ha una classe di merito molto bassa registrerà un costo contenuto della polizza auto mentre chi ha una classe di merito elevata dovrà fare i conti con spese ben più alte; per i neo-patentati la classe di merito iniziale è la 14°; da notare che chi è in una classe di merito molto elevata troverà estremamente conveniente puntare sulle assicurazioni online in quanto, in questi casi, i margini di risparmio crescono notevolmente.

; si tratta di un fattore determinate per il calcolo dei costi di una polizza auto; chi ha una classe di merito molto bassa registrerà un costo contenuto della polizza auto mentre chi ha una classe di merito elevata dovrà fare i conti con spese ben più alte; per i neo-patentati la classe di merito iniziale è la 14°; da notare che chi è in una classe di merito molto elevata troverà estremamente conveniente puntare sulle assicurazioni online in quanto, in questi casi, i margini di risparmio crescono notevolmente. la provincia di residenza; un elemento determinate per il calcolo del premio assicurativo è rappresentato dal luogo di residenza del proprietario del veicolo (non del contraente della polizza che può essere un soggetto differente); in alcune province italiane, in particolare al Sud, i costi assicurativi sono elevatissimi e l’unico modo per risparmiare cifre significative è rappresentato dalla comparazione online che permetterà di individuare l’opzione più vantaggiosa tra le tantissime soluzioni presenti sul mercato assicurativo

un elemento determinate per il calcolo del premio assicurativo è rappresentato dal luogo di residenza del proprietario del veicolo (non del contraente della polizza che può essere un soggetto differente); in alcune province italiane, in particolare al Sud, i costi assicurativi sono elevatissimi e l’unico modo per risparmiare cifre significative è rappresentato dalla comparazione online che permetterà di individuare l’opzione più vantaggiosa tra le tantissime soluzioni presenti sul mercato assicurativo un impatto immediato sui costi assicurativi lo ha anche il modello da assicurare ; attivare una polizza assicurativa per un’auto dall’elevato valore commerciale, infatti, comporterà un incremento dei costi per il cliente che dovrà fare i conti con una spesa correlata all’effettivo valore della propria auto

; attivare una polizza assicurativa per un’auto dall’elevato valore commerciale, infatti, comporterà un incremento dei costi per il cliente che dovrà fare i conti con una spesa correlata all’effettivo valore della propria auto la scelta delle garanzie accessorie; come abbiamo visto in precedenza, alcune garanzie accessorie hanno un costo molto contenuto (spesso inferiore ai 20 Euro) che va a incidere in misura minima sul premio assicurativo; in altri casi, ad esempio per Kasko o la Furto e Incendio, è necessario affrontare spese molto più elevate; chi ha bisogno di una specifica copertura assicurativa dovrà, quindi, valutare con molta attenzione l’assicurazione da attivare; come visto, infatti, alcune compagnie propongono pacchetti molto vantaggiosi che, abbinando la RC Auto ad alcune garanzie accessorie selezionate, offrono un considerevole risparmio per il cliente

Gli esempi riportati in precedenza, quindi, riguardano in modo specifico il particolare profilo dell’automobilista scelto (residente a Milano, prima classe di merito con una Fiat Panda da assicurare). Cambiando questi fattori, si registrerà anche un deciso cambio dei costi (in positivo o in negativo) ed è importante quindi inserire i propri dati per scoprire quali sono i preventivi più in linea con quelle che sono le proprie reali esigenze.

La comparazione online è, in conclusione, la strada giusta per individuare l’assicurazione auto più conveniente (sia per quanto riguarda l’aspetto economico che per quanto riguarda le tutele assicurative incluse) da attivare per il proprio veicolo.