Assicurazione viaggio USA: le migliori offerte del 2019

Gli USA rappresentano, senza alcun dubbio, una delle mete preferite dagli italiani per i loro viaggi, in particolare per quanto riguarda il periodo invernale, le festività di Natale e Capodanno. Prima di recarsi negli USA, sia per vacanza che per questioni lavorative, è essenziale attivare una buona assicurazione viaggio in grado di minimizzare i rischi legati al soggiorno sul territorio americano, soprattutto per quanto riguarda le possibili spese mediche. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte del 2019 per l’assicurazione viaggio USA e come fare ad attivare la polizza direttamente online.

Ecco come scegliere la migliore assicurazione viaggio per gli USA

Gli Stati Uniti sono una delle mete di viaggio più richieste dagli italiani, soprattutto per quanto riguarda i mesi invernali ed, in particolare, il periodo di Natale e Capodanno. L’enorme estensione del territorio americano permette di organizzare viaggi “al caldo”, scegliendo mete come la California o la Florida, oppure vacanze dal sapore più natalizio, scegliendo, ad esempio, mete come New York. Per chi ama l’avventura ci sono tante mete e c’è anche la possibilità di realizzare un coast to coast, ad esempio noleggiando un’auto.

A prescindere dalla tipologia di vacanza che si sta organizzando, è fondamentale scegliere con molta attenzione un’assicurazione viaggio USA. Poter contare su di una polizza assicurativa in grado di tutelare al massimo tutto il gruppo di viaggio, eliminando i rischi principali correlati ai viaggi in territorio americano, è fondamentale. Un viaggio negli USA comporta una lunga serie di rischi e necessita di un’assicurazione viaggio in grado di garantire le coperture necessarie per poter godersi la vacanza con la certezza di avere le spalle coperte da una solida polizza assicurativa.

Confrontare i preventivi per scegliere l’assicurazione viaggio USA più adatta alle proprie esigenze

Per individuare la migliore assicurazione viaggio USA è necessario passare per un confronto online dei preventivi. Ogni gruppo di viaggio, infatti, può avere determinate esigenze e non è possibile, in generale, individuare una polizza che, in assoluto, risulti essere la migliore opzione possibile per chi deve partire per gli Stati Uniti.

Per confrontare le migliori soluzioni per una polizza viaggio negli USA è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per assicurazioni viaggi che offre una panoramica completa su tutte le migliori opzioni disponibili, ad oggi, sul mercato assicurativo. Procedendo con l’attivazione online tramite SosTariffe.it sarà possibile, inoltre, sfruttare uno sconto sul corso della polizza ed attivare l’assicurazione migliore ad un prezzo particolarmente conveniente.

Confronta i preventivi e scopri la migliore assicurazione viaggio USA

Per valutare la qualità di una polizza viaggio per gli USA è molto importante considerare alcuni elementi essenziali che, in generale, una buona assicurazione di questo tipo non può non presentare. Ecco alcuni aspetti centrali da tenere ben in mente quando si valutare la qualità di una polizza viaggio USA.

la copertura delle spese mediche: negli USA le spese mediche presentano costi elevatissimi e senza assicurazione è praticamente impossibile ricevere una buona assistenza medica senza pagare cifre esorbitanti; per questo motivo, nella fase di scelta della polizza viaggio, è opportuno analizzare nei minimi dettagli questo aspetto, controllare i massimali e le varie coperture correlate alle possibili spese mediche che si potranno sostenere oltreoceano; si consiglia, inoltre, di attivare una polizza che garantisca il pagamento diretto delle spese mediche e non il risarcimento delle spese sostenute

copertura delle spese di rientro : le motivazioni alla base di un possibile rientro anticipato sono diverse e potrebbero essere legate sia a questioni mediche che ad un'emergenza di vario tipo in Italia (ad esempio legata a questioni familiari); considerando i costi elevati per rientrare in anticipo dagli USA in Italia è consigliabile valutare una polizza viaggio che garantisca questo tipo di copertura

assistenza 24 ore al giorno e 7 giorni su 7: per qualsiasi tipo di assicurazione viaggio è fondamentale scegliere una compagnia che garantisca un filo diretto continuo; durante un viaggio all'estero ed, in particolare, negli USA potrebbe esserci la necessità di richiedere assistenza in qualsiasi momento ed avere un servizio clienti pronto a supportare il viaggiatore è molto importante.

Vediamo alcune delle migliori soluzioni per l’assicurazione viaggio USA di questa parte finale di 2019.

AXA Assistance

Una prima soluzioni che segnaliamo per chi è in cerca di un’ottima assicurazione viaggio negli USA arriva da AXA Assistance che offre una copertura completa e flessibile in grado di garantire una tutela assicurativa eccellente per tutti i gruppi di viaggiatori che si apprestano ad attraversare l’Oceano Atlantico per recarsi negli USA.

La copertura assicurativa garantita da AXA Assistance è disponibile per diverse tipologie di viaggiatori:

viaggiatori singoli

coppie

famiglie ovvero gruppi di viaggio composti da almeno due adulti (età maggiore di 18 anni) ed almeno un bambino (età inferiore ai 18 anni)

Per poter effettuare il calcolo di un preventivo per un’assicurazione viaggio USA con AXA Assistance è necessario indicare una serie di informazioni precise (tra cui date e costo del viaggio). Successivamente, il sistema provvederà al calcolo dei preventivi basati sulle informazioni inserite.

Il contraente della polizza potrà scegliere tra tre opzioni per la sua assicurazione viaggio USA con AXA Assistance:

Protezione Base: una prima opzione è rappresentata da “Protezione Base”, una soluzione basilare ma non per questo non vantaggiosa per chi deve recarsi negli USA; tale polizza include assistenza medica in viaggio e la copertura delle spese mediche durante il periodo di validità della polizza stessa; le spese mediche ospedaliere e chirurgiche sono coperte sino ad un massimo di 100.000 Euro

Protezione Media: rispetto alla versione "Base", scegliendo "Protezione Media" sarà possibile contare su maggiori coperture per quanto riguarda l'assistenza medica e le spese mediche (ad esempio il limite per le spese ospedaliere e chirurgiche sale a 500 mila Euro); da notare che è inclusa la copertura del bagaglio (con un massimale di 750 Euro) e garanzie aggiuntive come Assistenza Parenti a casa, Assistenza all'abitazione e Acquisti di prima necessità

Schermo Totale: questa soluzione è l'opzione più completa per chi è in cerca di una copertura assicurativa per il proprio viaggio negli USA; rispetto alla polizza precedente crescono i massimali per l'assistenza medica e le spese mediche (il limite per le spese ospedaliere e chirurgiche sale a 3 milioni di Euro); da notare che viene inclusa anche la Responsabilità Civile, sia per danni a persone (sino a 150 mila Euro) che per danni a cose e/o animali (sino a 50 mila Euro); a completare i vantaggi di Schermo Totale ci sono diverse coperture aggiuntive come Infortuni di viaggio, Infortuni di Volo e Ritardo Aereo

Tutte le polizze viaggio di AXA Assistance sono, inoltre, personalizzabili dal contraente della polizza che potrà, ad esempio, abbinare alla copertura scelta anche l’opzione Annullamento Viaggio che permette di ottenere un risarcimento delle spese sostenute per il viaggio in caso di annullamento dello stesso. Quest’opzione garantisce una protezione davvero completa, soprattutto quando mancano ancora molti mesi alla partenza e i potenziali imprevisti in cui ci si potrebbe imbattere sono numerosi.

Scegliendo l’assicurazione viaggio USA di AXA Assistance tramite il comparatore di SosTariffe.it sarà possibile sfruttare uno sconto del 12% sul premio della polizza.

Allianz Travel Care

Un’altra ottima soluzione per chi è in cerca di un’assicurazione viaggio USA viene proposta da Allianz con la polizza Travel Care. Si tratta di una delle assicurazioni viaggio più interessanti e flessibili attualmente disponibili sul mercato. Tale polizza può essere attivata direttamente online, in pochi click, personalizzando le coperture assicurative e calcolando i costi in base alla durata del proprio viaggio ed alla composizione del gruppo da assicurare.

La polizza Travel Care di Allianz è disponibile per gruppi di viaggio eterogenei. Al momento del calcolo del preventivo, infatti, il contraente deve indicare la composizione del gruppo da assicurare indicando il numero di membri che rientrano nelle seguenti fasce d’età:

0-25 anni

26-60 anni

61-75 anni

76 o più anni

Indicata la composizione del gruppo e le date del viaggio, il sistema provvederà al calcolo del preventivo della polizza Travel Care di Allianz sulla base dei dati indicati.

Questa polizza viaggio include l’Assistenza in viaggio con una centrale operativa e personale medico disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che sarà pronto ad offrire assistenza al contraente per qualsiasi necessità. Sono coperte anche le eventuali spese di rientro anticipato.

Da notare, inoltre, che la polizza Travel Care include anche la copertura (con pagamento diretto) delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il viaggio. Tale copertura è disponibile con massimale illimitato garantendo così un supporto completo per tutti gli assicurati.

Tra le coperture aggiuntive già incluse troviamo il rimborso delle spese di trasporto al centro medico di pronto soccorso (sino a 5.500 Euro), il rimborso delle spese mediche e/o farmaceutiche (sino a 1.300 Euro), delle spese odontoiatriche urgenti (sino a 550 Euro) e delle spese per per cure riabilitative e fisioterapiche occorse in viaggio conseguenti al ricovero ospedaliero (sino a 550 Euro). Per ogni sinistro è prevista una franchigia di 50 Euro.

La polizza è, inoltre, personalizzabile. E’ possibile, infatti, aggiungere la copertura Bagaglio, che garantisce un risarcimento in caso di furto e la copertura degli acquisti di prima necessità, Ritardo Aereo e Prolungamento Soggiorno. A completare le possibilità di personalizzazione di quest’assicurazione troviamo la copertura di Responsabilità Civile e la garanzia che protegge da furto e danneggiamento di smartphone, tablet e fotocamere.

Attivando la polizza Travel Care di Allianz tramite SosTariffe.it è possibile beneficiare di uno sconto sul premio del 12%.

Imaway

Tra le migliori soluzioni per chi è in cerca di un’assicurazione viaggio USA segnaliamo la polizza Imaway che garantisce una tutela assicurativa completa e personalizzabile sulla base del gruppo di viaggio e, quindi, delle persone che dovranno essere assicurative.

Per calcolare il preventivo di una polizza Imaway è sufficiente i pochi dati richiesti (date del viaggio e composizione del gruppo da assicurare). Inserendo il codice sconto SOSTARIFFE sarà possibile ottenere uno sconto sul premio della polizza assicurativa pari al 20% del premio calcolato sulla base dei dati inseriti.

Imaway mette a disposizione tre differenti soluzioni, con tutele assicurative crescenti, per chi è interessato all’attivazione di una copertura assicurativa per un viaggio negli USA. Le soluzioni tra cui scegliere sono:

Imaway Easy: questa soluzione include un’assistenza in viaggio disponibile 24 ore su 24 e garantisce la copertura delle spese mediche per ricovero ospedaliero (con pagamento diretto) per un massimale di 5 milioni di Euro; a completare i vantaggi della soluzione “base” proposta da Imaway segnaliamo la possibilità di contare sull’Assistenza abitazione (in Italia) e sull’Assistenza familiari a casa

Imaway Smart: il secondo livello di polizza assicurativa della compagnia arricchisce i benefici inclusi nella polizza precedente con l'aggiunta della copertura Bagaglio con massimale di 1.500 Euro e dell'assistenza auto; da notare anche la presenza delle coperture Infortuni compreso volo, Tutela Legale e Rinuncia al viaggio per ritardata partenza (oltre 18 ore)

Imaway Top: per chi è in cerca di una soluzione ancora più completa è possibile puntare su Imaway Top; rispetto alla polizza Smart, infatti, questa soluzione incrementa il massimale della garanzia Bagaglio, portandolo a 2.000 Euro, e permette di poter sfruttare anche la copertura Annullamento Viaggio con un massimale di 2.500 Euro; tra i vantaggi di questa soluzione ci sono le coperture aggiuntive come Interruzione del viaggio, Ritardo partenza (superiore a 8 ore) e Perdita volo/nave

Ricordiamo che procedendo con l’attivazione di una polizza Imaway tramite SosTariffe.it è possibile ottenere uno sconto del 20% sul premio assicurativo calcolato in base ai dati inseriti dall’utente per un’assicurazione viaggio USA.