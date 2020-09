App MySky: come funziona la nuova app di Sky

Sky annuncia ufficialmente il debutto della nuova App MySky. Si tratta di un'applicazione per dispositivi mobili che i clienti Sky potranno utilizzare per gestire tutti i servizi Sky in autonomia. La nuova applicazione, quindi, punta ad offrire ulteriori strumenti di gestione ai clienti Sky in modo completamente gratuito. Ecco come funziona la nuova app di Sky.

Nel corso della giornata di oggi si registra l’atteso debutto della nuova App MySky. Si tratta dell’applicazione ufficiale lanciata da Sky per i suoi clienti. Grazie alla nuova app, infatti, i titoli di un abbonamento con la Pay TV potranno accedere a tanti servizi direttamente dal proprio smartphone.

Grazie alla nuova di MySky, sarà possibile gestire in autonomia il proprio abbonamento ed i vari contenuti collegati, seguire le novità in arrivo da Sky e accedere ai benefici riservati ai clienti più fedeli grazie al programma Extra. Tutte queste funzionalità saranno accessibili dal proprio smartphone o dal proprio tablet.

App MySky: dove scaricarla

La nuova App MySky è disponibile per tutti i clienti Sky e può essere scaricata su smartphone e tablet Android (versione del sistema operativo almeno 5.0) oppure su iPhone e iPad (versione iOS supportata 12.4 o versioni successive). Per scaricare la nuova applicazione ufficiale di Sky basterà accedere allo store del proprio dispositivo. L’app è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store, per smartphone e tablet Android, oppure dall’Apple App Store, per iPhone e iPad. Completata l’installazione, per effettuare l’accesso sarà possibile utilizzare le credenziali del proprio Sky ID.

Quali sono le funzioni della nuova app ufficiale di Sky

La nuova App MySky ha tutte le carte in regola per diventare un importante punto di riferimento per i clienti Sky. L’applicazione, infatti, consente di gestire, in completa autonomia, il proprio abbonamento e tutti i contenuti e servizi collegati, accedere alle novità di Sky ed ai benefici del programma Extra per i clienti più fedeli.

Le varie sezioni dell’app sono raggiungibili dalla Home dell’app che presenta un mosaico dinamico e personalizzato, per semplificare l’accesso all’utente. C’è anche una sezione Guida TV, che consente di esplorare la programmazione di Sky e di far partire una registrazione direttamente dal proprio smartphone. Da notare, inoltre, anche la possibilità di accedere immediatamente a Sky Go per seguire i programmi preferiti dallo smartphone.

L’App MySky include anche una sezione Fai da te con la possibilità di gestire l’abbonamento e tutti i servizi e contenuti collegati. Da notare, inoltre, che direttamente dall’app è possibile richiedere una delle nuove offerte Internet casa della gamma Sky Wifi a disposizione, in esclusiva, per i già clienti della Pay TV. Da notare che l’applicazione include anche una sezione Assistenza, ideale per richiedere supporto via chat oppure essere ricontattati da un operatore telefonicamente.

Ad accompagnare il lancio della nuova applicazione ufficiale di Sky ci sarà anche una campagna pubblicitaria con un testimonial d’eccezione. Sarà, infatti, lo chef Alessandro Borghese a presentare la nuova app con la nuova campagna che sarà on air nel corso del mese di ottobre.

