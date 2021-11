Apertura conto corrente a Novembre 2021: 5 offerte

Sei in cerca di un istituto che ti permetta di gestire dallo smartphone le tue transazioni, ti dia una carta da associare al wallet sullo smartphone e un conto corrente che puoi mantenere con costi di gestione bassi? Ecco quali sono le 5 migliori offerte per procedere all'apertura di un conto corrente a Novembre e i requisiti per poter attivare queste soluzioni

Le banche propongono sempre più spesso dei conti correnti online con carta di debito a zero spese. Le promozioni più comuni per aprire un nuovo conto ti offrono un canone azzerato per almeno 1 anno e alcuni servizi che rendono più semplice la tua gestione quotidiana dei risparmi. Ci sono anche piani creati per diminuire l’entità del costo mensile per mantenere attiva la tua soluzione.

Puoi individuare le migliori offerte di Novembre per l’apertura di un conto corrente usando il comparatore di SOStariffe.it, questo è uno strumento che confronta per te le proposte degli istituti di credito. Puoi avviare le tue ricerche senza spese e puoi anche personalizzare la tua indagine scegliendo tra dei profili pre impostati (Famiglia, Standard, Giovani, Pensionati o Business) o selezionando le caratteristiche che meglio si adattano al conto che cerchi.

Per la ricerca di Novembre abbiamo ipotizzato di effettuare la ricerca come cliente Giovane, questo significa che hai meno di 30 anni e vuoi un prodotto digital, con un app e con dei costi di gestione molto bassi. Tra le soluzioni indicate dal sistema come più convenienti c’è un conto che ti offre il cashback sui tuoi acquisti, un altro che si adatta alle tue esigenze con dei moduli che puoi attivare o disattivare o un prodotto con carte revolving abbinabili al piano base.

Se è il primo conto corrente che apri devi sapere che oltre al canone e alle spese di commissione per prelievi e bonifici dovrai anche pagare l’imposta di bollo, si tratta di una tassa per il possesso del conto. L’importo di questa spesa è di 34,20 euro l’anno per chi è cliente fisico, mentre per le aziende sale a 100 euro. L’imposta non si paga in un’unica soluzione, ti sarà addebitata a rate in base al periodo di rendicontazione dell’istituto di credito.

Ecco quali sono le migliori promozioni per aprire un conto a Novembre e qualche dettaglio in più sulle caratteristiche di ogni prodotto e le condizioni per poter usufruire delle diverse offerte.

Le offerte per l’apertura di conto corrente

Puoi aprire i conti correnti se sei maggiorenne, la residenza in Italia e non devi essere stato segnalato o segnalata come cattivo pagatore. Se hai anche un altro conto corrente già aperto dovrai assicurarti di non essere in rosso. La maggior parte dei conti di cui parliamo in questa guida sono online e le offerte puoi attivarle con app o tramite il sito internet.

Dovrai inserire i tuoi dati personali e ti verrà richiesto poi di procedere ad una pratica per il riconoscimento dell’identità dell’intestatario. Quest’ultimo punto è obbligatorio per via della normativa anti riciclaggio. L’iter prevede una videochiamata in cui mostrerai il tuo documento d’identità oppure lo scatto di un selfie sempre con patente, passaporto o un altro documento. In alternativa dovrai effettuare un bonifico, l’importo dovrà essere puramente simbolico, da un altro conto corrente a te intestato.

Conto BBVA

Con il nuovo conto corrente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria avrai una soluzione a zero spese per 1 anno, ti verrà fornita una carta di debito e potrai effettuare bonifici e prelievi (superiori a 100 euro) senza costi di commissione. Il conto BBVA offre a tutti i nuovi clienti un Gran Cashback di benvenuto, per il primo mese potrai ottenere un rimborso del 10% sui tuoi acquisti fino a 500 euro (quindi 50 euro). Poi per il primo anno avrai diritto ad un cashback dell’1% sulle spese fino a 250 euro al mese.

Con BBVA potrai anche ricorrere a due servizi molto comodi. Il primo è Pay&Plan che ti permette di rateizzare le tue spese fino a 1500 euro. L’altro è l’anticipo sullo stipendio che ti consente di richiedere un acconto sulla busta paga, per richiedere questa funzione devi aver attivato la accredito del tuo assegno sul conto corrente. Sono previsti degli interessi per entrambe le opzioni e dipenderanno dall’importo delle operazioni e dai tempi delle transazioni.

Hai anche delle funzionalità che ti aiuteranno a risparmiare, con Salvadanaio puoi creare delle regole: arrotonda acquisti, risparmio stipendio, saldo massimo o saldo minimo. La prima opzione ti consentirà di mettere da parte gli spiccioli dai conti delle tue spese; con risparmio stipendio puoi invece decidere di conservare nel salvadanaio una cifra X della tua busta paga. Le ultime due soluzioni ti consentono di programmare un tetto massimo per il tuo conto e l’eccedenza sarà portata nel salvadanaio, o al contrario se scendi al di sotto di una certa soglia sarà spostata una somma prestabilita sul conto.

Per aprire il conto corrente dovrai scaricare l’app della banca, se clicchi qui in basso puoi richiedere maggiori informazioni sul prodotto.

Conto Arancio ING

Una banca che ti offre non solo il conto corrente e una carta di debito a canone zero, ma anche la carta di credito è ING con il suo Conto Arancio. L’offerta del momento ti permette di aprire questa soluzione per 1 anno gratis, nel secondo anno invece questo prodotto ti costerà 24 euro. Potrai però continuare a non pagare le spese per il mantenimento del conto se rispetti alcune condizioni:

accredito di stipendio o pensione

versamento di almeno 1000 euro ogni mese

La carta di credito che puoi richiedere con il conto Arancio è la Mastercard Gold, il canone sarà zero per il primo anno poi potrai continuare a non versarlo se spendi ogni mese almeno 500 euro. La Gold consente di rateizzare gli acquisti effettuati con la carta, il servizio è PagoFlex e ti permette di dilazionare i rimborsi delle somme pagate a credito fino a 1500 euro al mese.

Con Conto Arancio e le carte associate puoi effettuare bonifici e prelievi gratuiti.

Chiedi maggiori informazioni o decidi di aprire il conto cliccando qui in basso.

My Genius

I tuoi bisogni quando si parla di conto corrente possono essere diversi in base alle transazioni che devi compiere ogni mese. Può essere che in un periodo tu abbia bisogno di effettuare molti bonifici e altre volte invece vorresti poter avere una carta di credito a zero spese, oppure potresti aver necessità di assegni illimitati.

Per ognuno di questi profili c’è un modulo che puoi associare al conto My Genius di UniCredit. I piani di questo conto modulare sono Silver (11 euro al mese), Gold (16 euro al mese) o Platinum (26 euro al mese). Ecco quali sono le caratteristiche di ogni pacchetto:

Silver bonifici illimitati in area SEPA senza costi di commissione online; una prepagata senza spese di emissione; carnet da 10 assegni

bonifici illimitati in area SEPA senza costi di commissione online; una prepagata senza spese di emissione; carnet da 10 assegni Gold carta di credito UniCreditCard Flexia, la prepagata UniCreditCard Click, emesse gratuitamente e a canone zero; prelievi gratuiti in area euro; carnet da 10 assegni; bonifici illimitati online

carta di credito UniCreditCard Flexia, la prepagata UniCreditCard Click, emesse gratuitamente e a canone zero; prelievi gratuiti in area euro; carnet da 10 assegni; bonifici illimitati online Platinum ingloba i due piani precedenti a cui aggiunge 2 carte di debito; 1 seconda carta di credito; bonifici gratuiti sia in filiale che online; assegni illimitati; zero commissioni in fattura Telepass; prelievi gratuiti anche all’estero; estratto conto gratuito anche in versione cartacea

Il piano My Genius base, quindi senza attivazione dei moduli, ti offre il servizio Banca Multicanale senza spese, questa opzione ti permette di operare sul tuo conto da più dispositivi sia con home banking che con il mobile banking. Il conto inoltre ti garantirà l’emissione di una carta di debito senza spese di canone, i servizi di accredito stipendio e di domiciliazione delle utenza, il tutto a zero spese. L’offerta è disponibile per chi sottoscrive la promozione entro il 27 Marzo 2022.

Anche UniCredit ti propone un programma di sconti sul costo del canone, puoi conoscere maggiori dettagli su questo conto e sui suoi servizi cliccando sul link che segue.

IBL ControCorrente Semplice

Banca IBL ha lanciato le sue offerte per i ControCorrente, le soluzioni che propone questo istituto rispondono alle esigenze di diverse tipologie di clienti e sono i pacchetti: Semplice, Particolare, Originale e Straordinario. Ci sono alcune caratteristiche comuni a questi prodotti e sono:

bonifici gratuiti online

bonifici agli sportelli 4 euro

prelievi commissione 0,90 euro

funzioni innovative con l’app IBL e-Bank

carta di debito a canone zero

Time Deposit – interessi dello 0,30 % lordo annuo sulla giacenza del deposito (da 3 a 24 mesi)

sconti sul canone con polizze e prestiti

Se attivi il Contro Corrente Semplice potrai non versare il canone di 1 euro al mese se manterrai la giacenza media di 5 mila euro o se sottoscrivi anche l’apertura di un deposito vincolato. Nel piano Semplice è inclusa l’emissione di una carta di debito e potrai effettuare solo 1 bonifico gratuito al mese, poi ti costeranno 0,40 euro.

Puoi richiedere maggiori informazioni sul Contro Semplice cliccando sul link qui in basso.

Conto Widiba

L’ultima offerta che analizziamo è la proposta di un conto corrente a canone zero per il primo anno di Banca Widiba. Si tratta del conto Start e include:

carta di debito a canone zero

prelievo da ATM superiori a 100 euro senza spese

bonifici SEPA a commissioni azzerate

Widi Express servizio di migrazione se richiedi la portabilità dal tuo vecchio conto

Dopo il primo anno il conto Start ti costerà 12 euro l’anno, potrai azzerare questa spesa se hai meno di 30 anni o se mantieni la giacenza media superiore ai 5 mila euro.

Puoi attivare il tuo nuovo conto in pochi minuti tramite la piattaforma online o cliccando sul link qui di sotto.

