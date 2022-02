Apertura conto corrente a Febbraio 2022: 8 offerte

Stai cercando un nuovo conto corrente perché il tuo non ti offre più delle condizioni vantaggiose? Il canone è troppo alto o vuoi maggiori servizi digitali per poter organizzare e gestire le tue spese in autonomia? Ecco quali sono le 8 migliori offerte per l'apertura di un conto corrente a Febbraio, tutti i dettagli sui costi e le condizioni proposte dai principali istituti di credito.

Quando un conto corrente è conveniente? Non esiste una risposta valida per ogni cliente. Un conto a zero spese può rivelarsi inadeguato se ti impone dei limiti sui prelievi gratuiti e tu hai necessità di avere contante a disposizione. Un altro conto può essere molto vantaggioso solo per chi non viaggia all’estero.

Ogni famiglia o cliente deve leggere con attenzione i Fogli informativi che spiegano ogni costo applicato ai servizi offerti dalla banca. In questo documento inoltre si trova l’ICC (Indicatore dei costi complessivi) che stima quanto spenda ogni tipologia di utente che attiva quel conto. I profili standard che ti consentono di farti un’idea della reale convenienza di quel conto corrente sono: Giovani, Famiglia a bassa operatività, Famiglia a media operatività, Famiglia ad elevata operatività, Pensionati a bassa operatività e Pensionati a media operatività.

Apertura di un nuovo conto corrente

Per poter individuare più facilmente i migliori conto corrente che puoi aprire a Febbraio puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che gratuitamente confronterà per te le promozioni e ti fornirà le principali informazioni su costi operativi e condizioni di gestione proposte dalle banche.

Per procedere all’apertura di un nuovo conto corrente dovrai essere maggiorenne, avere la residenza in Italia e avere un codice fiscale. Ormai puoi sottoscrivere il tuo contratto in pochi minuti online, dovrai però effettuare una video chiamata o inviare un selfie tramite l’app all’istituto di credito. La banca infatti è obbligata a rispettare delle precise regole per quanto riguarda l’identificazione degli intestatari e l’anti riciclaggio.

Le migliori offerte di Febbraio 2022

Ecco quali sono 8 dei conto corrente più convenienti che puoi aprire a Febbraio.

1. BBVA conto

Un conto a zero spese con prelievi gratuiti da ogni ATM in Italia e bonifici online senza costi di commissione, si tratta delle principali condizioni che BBVA propone ai nuovi clienti italiani questo mese. Come incentivo di benvenuto per chi sceglie il prodotto del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria è previsto un Gran Cashback sugli acquisti, il primo mese le tue spese pagate con carta ti garantiranno un 10% di rimborso. Questa promozione sarà valida per i primi 500 euro spesi nei 30 giorni dalla sottoscrizione dell’offerta BBVA. Al termine di questo periodo avrai un cashback dell’1% per 11 mesi, i rimborsi però ti saranno accreditati solo se spendi almeno 250 euro al mese.

Diventando cliente di BBVA attiverai un prodotto all digital, l’app sarà la chiave per gestire ogni tua operazione anche perché non è stata programmata l’apertura di filiali o sportelli sul territorio nazionale. Potrai quindi rateizzare le tue spese (con Pay&Plan), chiedere un Anticipo sullo Stipendio, destinare parte delle tue entrate al Salvadanaio o impostare regole di Risparmio.

Per conoscere meglio le condizioni di questo conto BBVA

2. My Genius

Un conto che potrai modellare in base alle tue esigenze mensili è il My Genius di UniCredit. La versione base di questo prodotto può essere attivata a zero spese entro il 30 Aprile 2022 e ti garantirà:

servizio Banca Multicanale attivo

attivo emissione carta di debito My One Visa

bonifici online gratuiti

giroconti online senza costi aggiuntivi

Se decidi di aprire questo conto avrai la possibilità di attivare o disattivare dei pacchetti modulari creati da UniCredit. Una volta che passerai dal conto base (gratuito) ai conti modulari perderai il diritto di non pagare il canone di 4 euro per Banca Multicanale. Potrai modificare la tua offerta anche ogni mese, i moduli tra cui potrai scegliere sono:

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – include Silver – 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (azzerabile dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – comprende i servizi Gold – 2 carte di debito – una seconda carta di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Con il conto base e con i moduli Silver e Gold potrai prelevare gratuitamente solo dagli ATM di UniCredit, per poter ritirare denaro da sportelli automatici di altre banche pagherai 2 euro e se vuoi effettuare un prelievo in filiale ti costerà 3,50 euro.

Puoi conoscere maggiori dettagli su questo conto My Genius

3. Widiba

Hai ancora qualche giorno per approfittare della promozione che ti offre gratuitamente per un anno il conto Start di Banca Widiba. L’offerta in corso scade infatti il 9 Febbraio 2022, al termine dei 12 mesi promozionali solo gli under 30 potranno continuare ad utilizzare il conto a zero spese per gli altri clienti invece il canone sarà di 3 euro a trimestre.

Con Widiba Start potrai:

prelevare gratuitamente (importi superiori a 100 euro)

prelevare da sportelli di altre banche pagando 1 euro

avere una carta di debito a canone zero

attivare Linee di deposito libere o vincolate

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start

4. Conto Corrente Arancio di ING

Una delle poche offerte che ti garantirà un conto a zero spese e una carta di credito a canone gratuito per 1 anno è l’attuale promozione di ING per chi attiva Conto corrente Arancio. I nuovi utenti possono sfruttare le condizioni favorevoli proposte dall’istituto di credito se sottoscrivono il contratto entro il 31 Marzo. Al termine del periodo promozionale potrai continuare ad avere un conto corrente a canone zero se richiederai l’accredito diretto dello stipendio o della pensione su Conto Arancio, in alternativa sarà sufficiente che ogni mese entrino sul conto almeno 1000 euro.

La carta di credito che potrai avere con questa soluzione è la Mastercard Gold, con questo prodotto avrai un plafond mensile da 1.500 euro che ti offre le seguenti condizioni e servizi operativi:

Pago Flex per rateizzare le tue spese (a 3,6, 9, 12 mesi) commissione mensile 0,50% dell’importo e TAEG 13,41%

per rateizzare le tue spese (a 3,6, 9, 12 mesi) commissione mensile 0,50% dell’importo e TAEG 13,41% prelievi da ATM 4% dell’importo o 3 euro di commissione minima

Per autorizzare l’emissione della carta ING richiede che il saldo minimo sul conto al momento dell’apertura sia di 3 mila euro. Dal 2° anno la carta sarà gratuita (anziché 2 euro al mese) se spenderai almeno 500 euro al mese.

La promozione del mese ti offre anche il servizio Modulo zero vincoli attivo gratuitamente (avrebbe un canone di 2 euro al mese), con questa opzione avrai: bonifici gratuiti online, prelievi senza commissioni e 1 carnet assegni.

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi

5. Conto Fineco

Tra i migliori conto corrente che puoi aprire a Febbraio c’è anche il nuovo conto Fineco, questo è un prodotto che ti permetterà di:

prelevare gratuitamente

fare bonifici tramite app a costo zero

avere un fido a partire da 3 mila euro

attivare carta di debito con massimale personalizzabile (fino a 5 mila euro per spese straordinarie)

richiedere prestiti online fino a 50 mila euro

Per quanto riguarda i prelievi, le operazioni saranno gratuite dagli sportelli UniCredit e di altre banche sia in Italia che in UE e se l’importo supera i 99 euro. Il limite massimo che potrai prelevare senza pagare commissioni è di 3 mila euro.

Questo conto corrente sarà gratuito se hai meno di 30 anni, mentre ti costerà 6,95 euro al mese se hai compiuto 31 anni.

Puoi conoscere maggiori dettagli sull'offerta Fineco

6. Crédit Agricole online

Altra offerta che riserva agli under 30 delle condizioni molto vantaggiose è quella di Crédit Agricole, la banca francese permette ai giovani di attivare il conto Smart a canone zero. Per gli altri utenti invece questa soluzione ha un costo mensile di 5 euro al mese.

I clienti Smart potranno effettuare bonifici online e prelievi (da almeno 100 euro) dagli sportelli automatici ATM di Crédit Agricole senza commissioni, sono gratuiti anche i primi 24 prelievi da altre banche. I bonifici effettuati in filiale ti costeranno 2 euro a transazione. Puoi accreditare stipendio o pensione e attivare le domiciliazione per i tuoi servizi in abbonamento o per pagare le bollette.

Scopri di più su questa offerta e sui servizi dell'istituto francese

7. Tinaba

In questo caso siamo di fronte ad un’offerta per attivare una carta conto, questi sono prodotti che consentono anche a chi non possiede i requisiti minimi di avere un prodotto con IBAN italiano con il quale è possibile inviare e ricevere denaro. La carta che analizziamo insieme è Tinaba. Questo istituto ti offre come welcome bonus un rimborso del 10% sugli acquisti, sia quelli fatti online che in negozio.

I clienti Tinaba avranno fino a 24 prelievi gratuiti (poi pagheranno 2 euro in Italia e 4 euro all’estero), potranno effettuare bonifici SEPA gratuiti online e il trasferimento di denaro tra conti Tinaba sarà a zero spese. Le carte Tinaba possono anche essere ricaricate, presso gli sportelli e con bonifici.

L’app di questo istituto ti permetterà di avviare delle Raccolte fondi sia verso istituzioni ed enti che vuoi sostenere che per finanziare dei tuoi progetti personali; potrai inoltre usare Dividi i conti per pagare la cena con gli amici o dare la tua parte di soldi per pagare la bolletta di casa.

Scopri gli altri servizi digitali e approfondisci le condizioni per aprire Tinaba.

8. N26

E siamo all’ultima soluzione che scopriamo insieme, si tratta del conto all digital della banca virtuale tedesca N26. Aprendo questo conto avrai come welcome bonus 50 euro di buono. La versione base del conto è gratuita ma molto limitata per quello che riguarda i servizi digitali e le spese incluse. Potrai per esempio effettuare solo 3 prelievi gratuiti, in compenso i bonifici online saranno senza costi di commissione e potrai usare Statistica, una funzione dell’app che ti aiuta a capire quanto e come spendi ogni mese.

Una versione più conveniente è probabilmente il conto Smart, ti costerà 4,90 euro al mese. Con questo conto potrai effettuare prelievi gratuiti da ATM in Italia e in UE, avrai accesso a molte funzioni innovative che ti aiuteranno a gestire meglio il tuo denaro:

Spaces per creare i tuoi progetti di risparmio

fino a 10 Spazi da condividere con altri N26

funzione Spiccioli per risparmiare sulle tue spese giornaliere

Puoi attivare N26 o richiedere maggiori dettagli

