Amazon Prime Day: come approfittare delle offerte

Prende il via il Prime Day di Amazon. Oggi 13 ottobre e domani 14 ottobre lo store di Amazon proporrà tantissime offerte su tutte le categorie presenti mettendo a disposizione degli utenti numerose occasioni per risparmiare. Dai prodotti tecnologici a quelli per la casa passando per l’abbigliamento, i prodotti per lo sport la cura della persona e i dispositivi prodotti da Amazon stessa, le occasioni per risparmiare durante il Prime Day saranno davvero tante.

Per tutta la giornata di oggi e quella di domani, quindi, sarà possibile consultare il catalogo di prodotti di Amazon, disponibile anche dall’app per dispositivi mobili, ed effettuare acquisti, risparmiando sui prodotti di cui si ha bisogno. Ricordiamo che per acquistare su Amazon basta utilizzare una carta di credito, o un’altra carta di pagamento. Ecco quali carte accetta Amazon per gli acquisti. In alternativa è possibile pagare con l’addebito diretto su conto corrente oppure scegliendo il pagamento rateale, disponibile su alcuni prodotti, proposto da CreditLine di Cofidis in partnership con Amazon.

Le offerte dell’Amazon Prime Day 2020 termineranno alla mezzanotte del 14 ottobre. C’è tempo per valutare le opzioni a propria disposizione e individuare i prodotti da acquistare. Bisogna però considerare che le scorte per ogni singolo prodotto potrebbero essere limitate. Di conseguenza, agendo in anticipo si avrà la certezza di poter risparmiare, acquistando il prodotto che si preferisce, e nello stesso tempo si potrà ricevere in poco tempo l’oggetto acquistato.

Come sfruttare le offerte del Prime Day

Le offerte del Prime Day sono riservate ai clienti Amazon Prime. Il servizio “premium” di Amazon è disponibile in due versioni, entrambe con un mese di prova gratuita per i nuovi clienti. Amazon Prime può essere attivato con sottoscrizione annuale al costo di 36 Euro per ogni 12 mesi oppure con sottoscrizione mensile, al costo di 3,99 Euro al mese. In entrambi i casi, non c’è alcun vincolo ed è possibile interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Oltre all’accesso alle offerte speciali del Prime Day, i clienti Amazon Prime possono sfruttare diversi vantaggi aggiuntivi. Per chi attiva l’abbonamento Prime, infatti, Amazon propone:

consegne veloci illimitate e gratuite; consegne in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su diversi milioni di prodotti

consegne in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su diversi milioni di prodotti accesso anticipato alle offerte speciali presenti di Amazon quotidianamente (anche al di fuori del Prime Day)

accesso illimitato ad Amazon Prime Video , la piattaforma di streaming on demand che può contare su di un ricco catalogo di film, serie TV e documentari da guardare in streaming su smartphone, tablet, smart TV e PC

, la piattaforma di streaming on demand che può contare su di un ricco catalogo di film, serie TV e documentari da guardare in streaming su smartphone, tablet, smart TV e PC accesso ad Amazon Music, servizio di streaming musicale con 2 milioni di brani e ascolto illimitato di playlist; sconto sull’abbonamento ad Amazon Music Unlimited, versione completa del servizio con oltre 60 milioni di brani

servizio di streaming musicale con 2 milioni di brani e ascolto illimitato di playlist; sconto sull’abbonamento ad Amazon Music Unlimited, versione completa del servizio con oltre 60 milioni di brani accesso a Prime Gaming, servizio che mette a disposizione ogni mese contenuti gratuiti per giocare su PC ed offre diversi vantaggi sulla piattaforma di streaming Twitch

servizio che mette a disposizione ogni mese contenuti gratuiti per giocare su PC ed offre diversi vantaggi sulla piattaforma di streaming Twitch spazio d’archiviazione illimitato con Prime Photo

servizio Prime Now per fare la spesa online con Amazon con consegne nella stessa giornata; il servizio è attivo a Roma, Milano, Torino e zone limitrofe