Amazon prime day 2019: la guida per trovare le migliori offerte

Tornano gli Amazon Prime Day, sono state ufficializzate le date dell’edizione 2019: la due giorni di super sconti per i clienti Prime sarà il 15 e il 16 Luglio. Sono annunciate molte novità, come l’introduzione delle offerte WOW e contenuti esclusivi su Prime Video

Il 15 e il 16 Luglio 2019 saranno due giorni di offerte speciali e sconti Amazon. Sono state infatti ufficializzate le date dell’Amazon Prime Day. Le offerte inizieranno sul sito e-commerce più grande del mondo alle 00.00 del 15 Luglio e termineranno alle 23.59 del 16 Luglio.

Non si tratta di un evento a cui potranno partecipare tutti gli utenti con un account Amazon registrato, bensì sarà riservato solo ai clienti Prime. Se non siete ancora registrati ecco cosa dovete fare:

Nella schermata home di Amazon tra le etichette in alto trovate Iscriviti a Prime

Fornite i dati personali e sul metodo di pagamento prescelto e sarete registrati

L’abbonamento al servizio è gratuito per un mese poi si pagano 3.99 € al mese, 36€ l’anno. Quando scegliete il metodo di pagamento assicuratevi di avere 1€ sulla carta prescelta perché Amazon potrebbe richiedere la disponibilità alla banca per garantire la validità dei dati. Non vi verrà comunque scalata la somma.

Nei prossimi giorni fate uno speed test per assicurarvi che la linea non vi giochi brutti scherzi proprio nel periodo dei saldi. Non rischierete così di perdere una delle offerte lampo proposte da Amazon o di non essere abbastanza veloci nel concludere l’affare della giornata per problemi di connessione.

Cos’è Amazon Prime?

I clienti Amazon Prime in Italia permette ai clienti di avere dei vantaggi su tempi e sistemi di consegna. Le spedizioni sono illimitate e non sono previsti costi aggiuntivi. Si possono ricevere i propri acquisiti in 1 giorno. I prodotti acquistabili con il servizio Prima sono quasi 2 milioni. A Roma e Milano su una ristretta selezione di oggetti si ha anche l’opzione di consegna in 2 ore.

Con il pagamento del canone mensile inoltre si ha accesso a Prime Video per lo streaming di film e serie TV e a Prime Reading, Prime Music e l’accesso in anteprima alle Offerte lampo di Amazon.

Questa sorta di Black Friday da 48 ore riservato ai clienti Prime con oltre un milione di offerte in tutto il mondo e ci saranno delle proposte esclusive. Sarà anche possibile accedere alle offerte Prime Day più convenienti di sempre sui dispositivi Amazon.

L’Amazon Prime Day sarà per gli iscritti a Prime in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia e per la prima volta anche degli Emirati Arabi Uniti.

Amazon Prime Day, le novità 2019

Le promozioni riguarderanno praticamente tutte le categorie di accessori e oggetti presenti sulla piattaforma: TV, dispositivi per le smart house, abbigliamento, elettronica, cucina, alimentari, giocattoli, moda, arredamento, e centinaia di prodotti per la vita quotidiana. Ci saranno anche dei lanci di nuovi prodotti in esclusiva da parte dei marchi presenti sulla piattaforma Amazon.

Le offerte WOW sono una delle news di quest’anno. Saranno delle promozioni dai prezzi stracciati su una quantità estremamente limitata di prodotti e ne saranno pubblicate in continuazione nell’arco delle 48 del Prime. In queste offerte sono annunciati alcuni dei migliori affari che verranno proposti in queste giornate di sconti folli. Queste promozioni saranno tra quelle con gli sconti più elevati, ma saranno anche quelle più brevi.

La prima offerta WOW

Giugno non è ancora al termine che iniziano già i pre saldi, con offerte pensate ad hoc per accompagnare gli utenti fino alla due giorni di metà Luglio. La prima offerta WOW è stata riservata agli appassionati di tecnologie e sicurezza. Si tratta infatti di un set di telecamere per la sicurezza domestica Blink XT. Il primo dei dispositivi Amazon in saldo. La Blink XT ha un sistema di rilevamento del movimento ed è una telecamera per esterni, supporta video in Full HD . Ha una batteria che può durare fino a 2 anni e permette di archiviare in cloud i contenuti registrati. Lo sconto applicato è quasi del 50% rispetto al prezzo solito dell’apparecchio.

Altra offerta dedicata ai clienti Prime in preparazione degli Amazon Day è un mese gratuito e poi uno sconto del 20% su un anno di abbonamento ai contenuti Audible. Questa piattaforma di produzioni audio di intrattenimento e informazione (audio libri, podcast e serie) ha un costo di 7.99 € al mese per 12 mesi, anziché i 9.99 € al mese dell’abbonamento standard.

Ci saranno poi le categorie di offerte già viste nell’edizione 2018: in evidenza, lampo e riservate.

Le prime sono avranno la durata di 48 ore, quindi l’intero periodo del Prime Day, e saranno pubblicate sulla pagina dedicata all’evento. Le offerte lampo, come dice la parola stessa, saranno delle meteore che appariranno e scompariranno rapidamente all’esaurirsi dei pezzi a disposizione. Sono degli affari da concludere al volo.

Le ultime sono quelle promozioni che saranno già attive dal giorno prima dell’avvio del Day e vi permetteranno di sfruttare degli sconti particolari su una serie di dispositivi e prodotti.

Ci sarà anche una vetrina dedicata agli artigiani e ai prodotti Made in Italy. Lo scorso anno è stato calcolato che le piccole e medie imprese che hanno partecipato con sconti e offerte al Prime Day hanno venduto merci per 1,5 mld di €.

Consigli per gli acquisti

Il consiglio è quello di controllare di continuo la piattaforma per non rischiare di perdere il momento in cui il prodotto che desiderate sarà super scontato.

Per chi ha già attivo il servizio Prime di Amazon i contenuti video e music non sono una novità, durante il Prime Day però sono previste delle novità, ancora non meglio specificate, anche per questi canali di intrattenimento con degli eventi unici.

Gli utenti che hanno già sperimentato le edizioni 2017 e 2018 consigliano di scaricare l’App per poter fare un check costante delle categorie e degli oggetti desiderati ed essere aggiornati sulle novità. Ogni qualvolta sarà inserito un nuovo prodotto in saldo vi verrà inviata una notifica. Le prime due edizioni sono state molto più compresse, lo scorso anno le promozioni sono state concentrate in 36 ore.

Per essere preparati e non essere presi dalla frenesia dei super sconti studiate bene le anteprime delle offerte che Amazon inizierà a pubblicare nei giorni precedenti alla due giorni di saldi. Se vedrete promozioni già attive prima del Prime Day non è detto che sia meglio acquistare, infatti potrebbe essere che gli stessi prodotti poi vengano inclusi nelle offerte successive a prezzi inferiori.

I siti specializzati in acquisti online, tecnologia, prodotti per la cura e il benessere stanno annunciando dirette streaming, Telegram e su altri social per aiutare i consumatori a seguire l’evento e consigliarli negli acquisti delle 48 ore del Day. Ci saranno speciali su elettrodomestici, domotica, ma anche su prodotti casalinghi o specializzati.

I dispositivi Amazon tra i prodotti in offerta

Sono stati annunciati anche prezzi ribassati sui dispositivi Amazon. Ancora non si sa quali saranno i device della piattaforma ad essere messi in saldo ma ci sono migliaia di prodotti Amazon che fanno gola agli utenti: da Alexa alle chiavette Amazon Stick fino ai Kindle con i suoi accessori.

Fate una lista degli oggetti che vorreste riuscire a comprare, datevi un tetto di spesa e chiedetevi se quell’oggetto vi serve realmente o è solo lo sconto ad attirare la vostra attenzione. I blog e i forum sono sempre ricchi di dettagli e anche di recensioni approfondite possono quindi aiutarvi nella scelta dei prodotti e per confrontare i prezzi delle offerte con quelli che si trovano in genere sul web.

Non ci sono dei canali speciali per seguire questa valanga di offerte e sarà piuttosto complicato non perdere nessuna delle novità. Il sito di Amazon sarà aggiornato di continuo e già è stata messa a disposizione una sezione dedicata al 15 e 16 luglio con una serie di prodotti in sconto.

Gli oggetti più venduti della scorsa edizione

I comunicati della scorsa edizione parlano di 100 milioni di beni venduti a livello globale. Un risultato anche migliore di quanto fatto registrare dal Black Friday. Nella classifica degli oggetti andati a ruba nell’edizione 2018 ci sono state le Amazon Fire Stick, le chiavette per rendere smart il vecchio televisore di casa. Ma anche beni di consumo casalingo quotidiano come il detersivo per la lavastoviglie in capsule. La scopa elettrica è stata tra i prodotti più venduti. Così come il set per tagliare e rifinire barba e capelli della Braun è risultato uno degli acquisti preferiti.

Ma la vera scoperta è stata che in Italia nel 2018 i prodotti più venduti sono stati le chiavette USB e gli altri device di archiviazione come le micro SD. All’estero invece tra i prodotti presi d’assalto ci sono state le console di gaming, come la Playstation 4 o i kit per il test del Dna (negli USA).

In breve cosa fare per non perdere le offerte

Non ci sono insomma delle vere e proprie guide per questo evento se non gli stessi consigli utili in ogni occasione di grandi sconti.

Confrontate i prezzi applicati generalmente con quelli in saldo, non fatevi trasportare dalle percentuali dei saldi ma cercate di farvi una lista di ciò che vorreste comprare.

Tracciate i prezzi con le apposite app per poter tenere d’occhio le promozioni e gli sconti realmente praticati. Imponetevi delle soglie massime di spesa per ciascun oggetto.

Spulciate i siti specializzati e i forum d’acquisto per leggere le opinioni degli altri utenti sul prodotto e capirne il valore reale.

Se controllate le offerte dal pc ricordatevi di fare il refresh continuo della pagina, come quando dovete acquistare i biglietti per le date dei vostri concerti preferiti e vi organizzate con altri amici tutti intorno al tavolo premendo F5 a ripetizione per essere i primi quando inseriscono online i ticket e si aprono le vendite.

Se volete partecipare a questa due giorni di offerte dovete quindi semplicemente registrarvi e abbonarvi a Amazon Prime. L’Amazon Prime Day tra tutte le giornate di saldi offerte dalla piattaforma, le altre due sono il Cyber Monday (2 dicembre) e il Black Friday (29 novembre), è stato quello che ha segnato i migliori risultati. Attendetevi una competizione agguerrita e se vedete un prodotto della lista affrettatevi a comprarlo perché specialmente se fa parte delle promozioni lampo nel giro di una decina di minuti potrebbe sparire.