Alternative a ADSL e fibra gennaio 2020

Quali sono e come scegliere le principali alternative a ADSL e fibra per internet casa: scopritelo con noi in questa guida, pensata per rendere più facile la scelta della soluzione più adatta alle vostre esigenze.

In questa guida vi aiutiamo a fare una scelta tra le soluzioni internet casa disponibili al momento quando siete alla ricerca di alternative a ADSL e fibra. Quali e perché sceglierle: in particolare, parliamo di connessione internet satellitare e cellulare / chiavetta. Queste soluzioni vi permetteranno di non rinunciare mai ad essere connessi, che siate in viaggio, oppure risiediate in zone montane e rurali difficilmente raggiungibili dalle normali tecnologie di connessione internet.

Alternative a ADSL e fibra: quali sono

Si parla sempre di connessione ADSL e, oggi sempre più spesso, di internet con tecnologia in fibra ottica. Eppure, molti in Italia ancora sono alla ricerca di alternative a internet ADSL e fibra. Alcune aree sul territorio nazionale, come le zone montuose e rurali, non sono infatti ancora raggiunte dalla copertura con queste due tipologie di connessione.

Se vi trovate in questo caso, elenchiamo qui le principali soluzioni per avere una connessione internet di ottima qualità e buone prestazioni anche in assenza di ADSL e fibra. Parliamo di connessione internet satellitare e chiavetta (o cellulare). Ne approfondiamo caratteristiche e modalità di funzionamento, così che possiate scegliere con più facilità e consapevolezza tra l’una e l’altra.

La connessione internet satellitare funziona grazie ad un modem satellitare e un’apposita antenna installata presso la casa in cui si desidera attivare la linea internet. L’antenna riceve e invia il segnale al satellite, verso cui è puntata. Il grande vantaggio di una connessione satellitare è che consente di collegarsi ad internet da qualsiasi punto del nostro pianeta, grazie alla copertura dei satelliti.

Potete sempre avere con voi la connessione cellulare, che può essere utilizzata tramite la funzione hotspot anche per navigare tramite altri dispositivi come laptop e tablet, oppure una chiavetta internet. La navigazione con queste modalità avviene grazie alla copertura di rete cellulare dell’area da cui desiderate collegarvi.

Alternative a ADSL e fibra: perché e come scegliere

Se state valutando le alternative a ADSL e fibra per attivare un’offerta internet, sarà opportuno approfondire qual è la soluzione migliore per voi tra quelle già elencate nella sezione precedente: connessione internet satellitare e chiavetta / internet cellulare.

La scelta della connessione internet satellitare è ideale se desiderate procedere con un’offerta internet casa presso la vostra abitazione che si trova in un’area non coperta da tecnologia fibra ottica oppure ADSL. Questo tipo di alternativa vi permette di navigare piuttosto stabilmente e ad una buona velocità, che può arrivare ad essere anche superiore a quella offerta dalla attuale tecnologia ADSL. Nonostante questo, occorre anche tenere presente che sarà necessario sostenere un certo costo per installare un modem satellitare e un’apposita antenna, se non ancora presenti. Oltre al prezzo degli apparecchi vi sarà richiesto infatti anche di coprire l’intervento di un tecnico specializzato che dovrà occuparsi del lavoro di messa in opera.

La connessione tramite chiavetta o internet cellulare è una buona alternativa se la vostra necessità di navigare in internet è legata agli spostamenti. In questo caso, scegliete un’offerta internet mobile che comprenda l’opzione hotspot, così da navigare tramite laptop e tablet collegandovi al vostro smartphone. In altri casi, esistono speciali tariffe internet mobile o internet casa che includono anche una chiavetta. Di norma, è facile intuire quindi che questa scelta comporti costi decisamente inferiori rispetto a quella della connessione satellitare. D’altra parte, è anche vero che è sconsigliato utilizzare questa modalità nel caso di uso molto frequente, in quanto i piani prevedono limitazioni di navigazione. Inoltre, la stabilità della stessa connessione dipende dalla zona in cui si sta effettuando il collegamento.

Migliori offerte alternative ADSL e fibra gennaio 2020

Tra le migliori alternative ADSL e fibra gennaio 2020, un ottimo servizio è quello offerto da Eolo. Eolo è uno dei principali provider di internet wireless con tecnologia satellitare attualmente disponibile in Italia. Le principali tariffe di questa categoria sono Eolo Easy e Eolo Super. Vediamole nel dettaglio qui sotto.

1. Eolo Easy

Al costo di 26,90 Euro al mese, anziché 29,90 Euro/mese, questa tariffa internet casa di Eolo vi consente di essere sempre connessi ad una velocità che arriva a toccare i 30/3 Mb/s. Uno dei vantaggi principali di questa offerta è l’intervento di installazione del tutto gratuito. La navigazione funziona attraverso tecnologia fibra mista radio: Eolo infatti utilizza la tecnologia radio con ripetitori collegati in fibra ottica.

Più nel dettaglio, Eolo Easy include:

internet fino a 30/3 Mb/s ;

; chiamate illimitate gratuite verso cellulari e rete fissa, senza scatto alla risposta;

verso cellulari e rete fissa, senza scatto alla risposta; EOLOrouter gratuito, anziché al costo originale di 3 Euro/mese, oppure EOLOrouterEVO a 2 Euro/mese, anziché 5 Euro/mese;

gratuito, anziché al costo originale di 3 Euro/mese, oppure a 2 Euro/mese, anziché 5 Euro/mese; nessun costo di recesso, tranne quello necessario a coprire il prezzo dell’intervento di disinstallazione dell’impianto.

Questo pacchetto comprende anche alcune opzioni aggiuntive, che sono:

installazione rapida , entro 5 lavorativi;

, entro 5 lavorativi; assistenza rapida ;

; EOLO Rete Protetta ;

; IP statico.

Scopri Eolo Easy

2. Eolo Super

Con l’offerta Eolo Super potrete navigare fino a 100 Mb/s in wireless. Eolo Super prevede anche l’opzione di navigazione anche attraverso tecnologia fibra ottica con standard FTTH, se disponibile una copertura adeguata, con cui si raggiunge la velocità di 1 Gb/s. Oltre alla qualità della navigazione, Eolo Super permette anche la possibilità di godersi lo streaming di contenuti video su più dispositivi contemporaneamente. Il costo è di 27,90 Euro/mese, anziché gli originali 39,90 Euro/mese.

Ecco i servizi inclusi con questa tariffa:

internet fino a 100/10 Mb/s in copertura wireless, oppure 1 Gb/s / 300 Mb/s in fibra ottica (con standard FTTH – Fiber To The Home);

in copertura wireless, oppure 1 Gb/s / 300 Mb/s in fibra ottica (con standard FTTH – Fiber To The Home); chiamate illimitate e gratuite verso cellulari e rete fissa, senza scatto alla risposta;

verso cellulari e rete fissa, senza scatto alla risposta; EOLOrouter gratuito con la promozione speciale attiva, oppure EOLOrouterEVO al costo di 2 Euro/mese, oppure gratuito con l’attivazione di EOLO Cento/Ultra ;

con la promozione speciale attiva, oppure al costo di 2 Euro/mese, oppure gratuito con l’attivazione di ; intervento di installazione completamente gratuito, grazie alla presente promozione.

Infine, una delle caratteristiche distintive di Eolo Super è il vantaggio che offre rispetto all’attivazione di alcuni servizi digitali, in particolare DAZN (di cui sei mesi inclusi) e uno dei seguenti a scelta: Now TV (sei mesi inclusi), Amazon Prime (12 mesi inclusi) oppure Xbox Live Gold (12 mesi inclusi).

Scopri Eolo Super