Alperia luce e gas: le 5 migliori offerte

Una guida per conoscere le migliori promozioni offerte da Alperia ai nuovi clienti che scelgono il libero mercato o che cambiano operatore di luce e gas. Ci sceglie il fornitore altoatesino punta su tariffe ad energia verde e può contribuire a progetti che riducano le emissioni di CO 2 , ecco come attivare le 5 migliori offerte gas e luce di Alperia di Ottobre

Sul bilancio di una famiglia gravano tante spese ogni: la rata del mutuo, il conto del supermercato, quello per la macchina o dei mezzi pubblici, la rata delle tasse o i bollettini per il condominio o le imposte sui rifiuti.

Le bollette di luce e gas sono tra i conti che a fine mese vanno pagati e per i quali le famiglie sono sempre alla ricerca di un metodo per risparmiare. Chi non è ancora passato al libero mercato dell’energia peraltro è soggetto alle variazioni trimestrali delle tariffe da parte dell’ARERA.

In questo periodo i rincari delle tariffe dell’energia e del gas subiranno, ad esempio, dei rincari consistenti. Per i mesi da ottobre a dicembre è previsto un aumento dei costi della luce del 15,6% e per il gas il rimbalzo sarà del +11,4%.

Cosa offre Alperia ai propri clienti

Scegliere Alperia può portare un risparmio alle famiglie? Lo vedremo tra poco analizzando in dettaglio le 5 migliori promozioni del gestore. Di sicuro chi sceglie le tariffe di Alperia è un utente consapevole della situazione climatica e che vuole contribuire ad abbattere le proprie emissioni e puntare sulle fonti di produzione rinnovabili.

Il gestore offre ai propri utenti delle tariffe energia che garantiscono la fornitura di elettricità dalle 34 centrali idroelettriche possedute in Trentino Alto Adige. Alperia consente agli utenti di scegliere anche delle promozioni gas che includono l’opzione zero carbon footprint. Sono delle offerte che includono un piccolo contributo mensile che sarà speso in progetti che compensino il consumo degli utenti delle risorse e la produzione di emissioni di anidride carbonica.

Come passare ad Alperia

Il passaggio dal mercato a Maggiori tutele a quello libero diventare obbligatorio da Gennaio 2022, Alperia è tra i fornitori che potranno essere scelti come alternativa alle offerte tutelate. Per attivare i piani luce o gas e le tariffe dual fuel di questo fornitore sono richiesti:

carta di identità

codice fiscale

ultima bolletta disponibile

codice IBAN

Questa società altoatesina propone le sue offerte migliori a clienti che scelgono come metodo di pagamento la domiciliazione delle bollette su conto corrente o carta di credito.

Quali sono le 5 migliori tariffe luce e gas

Per individuare quali sono le offerte più convenienti per passare ad Alperia ci serviamo del servizio del comparatore di SOStariffe.it, lo strumento è gratuito e permette di effettuare analisi delle promozioni e delle condizioni dei maggiori operatori luce e gas attivi in Italia.

I clienti possono impostare i filtri per personalizzare le ricerche delle migliori promozioni luce e gas, indicando il numero di conviventi, gli elettrodomestici attivi in casa, gli orari di consumo dell’elettricità e altre abitudini della famiglia. Lo schema dei risultati evidenzierà, secondo la stima dei consumi calcolata, quali potranno essere le bollette mensili e il conto annuale per le forniture luce e gas.

Per ogni offerta verrà anche ipotizzato quale potrà essere il risparmio per un utente del mercato tutelato che scelga le tariffe degli operatori del libero mercato. I risparmi maggiori sono in genere legati al consumo di gas, come vedremo tra poco.

Scopri le offerte luce e gas più convenienti »

Le offerte energia di Alperia

Iniziamo a vedere quali sono le promozioni energia elettrica di Alperia e quali possono essere i vantaggi per i clienti che le scelgano. Prendiamo ad esempio una famiglia composta 3 persone che convive in un appartamento di 75 mq. In casa sono presenti il forno, il frigo e la lavatrice e si utilizzano per lo più nel weekend e di sera.

Questi 3 conviventi, stando a queste condizioni, consumano mediamente 2690 kWh in un anno. Con le attuali tariffe del mercato a Maggiori tutele la spesa annuale per la fornitura di energia di questo trio sarebbe di oltre 511 euro. Con la migliore offerta luce di Alperia sarà possibile portare la spesa annuale a circa 498 euro. Analizziamo le tariffe del fornitore

Le promozioni luce di Alperia di Ottobre sono 3:

Alperia Smile Day & Night

Alperia Digital Monoraria

Alperia Digital Bioraria

1. Alperia Smile Day & Night

La principale offerta di Alperia è una tariffa monoraria a prezzo bloccato per 18 mesi. L’elemento principale da considerare per stabilire la convenienza di una promozione luce e gas è il prezzo della materia prima proposta.

Con Smile Day & Night il costo dell’energia consumata viene pagato dai clienti 0,02700 euro/kWh. Dal 19esimo mese dall’attivazione del piano luce e gas il fornitore applicherà ai consumi degli utenti il Prezzo Unico Nazionale (cioè il prezzo all’ingrosso dell’energia).

Gli utenti che vorranno ottenere la fornitura 100% green dovranno espressamente richiederlo al fornitore. In questo caso si dovrà considerare che alla tariffa normale della promozione sarà applicata una maggiorazione di 0,0035 euro/kWh.

Con l’attivazione online di questa tariffa è disponibile un bonus, ma solo per gli utenti residenti a Bolzano e provincia. Il contributo sarà pari a 60 euro e sarà accreditato sulla prima bolletta del cliente, ma se non si manterrà l’offerta attiva per 36 mesi si dovrà restituire.

Dal momento della sottoscrizione del contratto all’attivazione della nuova tariffa richiederà circa 1 mese.

Attiva Alperia Smile Day & Night »

2. Alperia Digital Monoraria

Il piano solo luce del gestore è un’altra tariffa monoraria che applica ai consumi degli utenti il prezzo dell’energia al PUN (Prezzo Unico Nazionale). Il costo stabilito sul mercato all’ingrosso sarà ponderato e la tariffa verrà aggiornata ogni tre mesi.

Per chi attiva l’offerta ad Ottobre la materia prima costerà 0,04379 euro/kWh. Anche con questa promozione potrà essere richiesta la fornitura green pagando la maggiorazione mensile sui consumi.

Questa proposta può essere attivata come solo tariffa luce o come parte di un pacchetto luce e gas. Per i clienti dual fuel è previsto un bonus di 20 euro, sarà accreditato nella prima bolletta. Come per il contributo descritto per la tariffa Smile è presente il vincolo di 36 mesi di attivazione dell’offerta per avere il bonus.

Le attuali condizioni dell’offerta Digital sono valide fino al 10 Novembre 2020.

Scopri le condizioni offerte da Alperia Digital Monoraria »

3. Alperia Digital Bioraria

Se per motivi di lavoro o di studio si trascorre la maggior parte della giornata fuori casa sarà più conveniente attivare l’offerta Digital in versione bioraria. Questo tipo di tariffe applica due costi differenti alla materia prima in base alle fasce orarie di utilizzo.

I prezzi dell’energia di Alperia Digital Bioraria di Ottobre sono:

0,05078 euro/kWh F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19)

0,04579 euro/kWh F2/F3 (tutti i giorni dalle 19 alle 8, weekend e festivi)

Attiva la tariffa Digital Bioraria »

Le tariffe gas

Vediamo ora quali sarebbero di consumi della famiglia di tre persone presa ad esempio per calcolare i risparmi garantiti da Alperia sulle bollette della luce. I tre conviventi utilizzando il gas per avere acqua calda, per far funzionare il sistema di riscaldamento di casa e per cucinare consumano ogni anno 1110 m3 di gas. Le attuali tariffe del mercato tutelato portano il conto di questa famiglia a superare i 770 euro in 12 mesi.

4. Green Gas

La migliore tariffa gas di Alperia è la Green Gas, attivando questa offerta i clienti pagheranno la materia prima 0,1172 euro/smc. L’attuale offerta in corso garantisce uno sconto del 15% sul costo del gas che sarà accreditato sulla prima fattura.

Per poter partecipare ai progetti per la riduzione dell’impatto dei consumi gli utenti potranno richiede l’opzione zero carbon footprint, il costo di questa soluzione è pari a 3,50 euro al mese. La tariffa può essere attivata con RID o addebito su carta di credito.

La bolletta mensile stimata in base ai consumi della famiglia tipo sarebbe di 73,83 euro.

5. 100% Green e Gas

Chi decide di attivare un’offerta dual fuel potrà contare su questa proposta gas da abbinare al piano luce. Il prezzo della materia prima applicato sarà di 0,1172 euro/smc. A chi attiva insieme la fornitura luce e gas sarà accreditato un bonus da 20 euro.

Anche con questa soluzione sarà possibile contare sull’opzione per azzerare le emissioni di CO 2 dei propri consumi, il costo del servizio è sempre pari a 3,50 euro.

Scopri quanto puoi risparmiare con Alperia Green Gas »

Come ottenere assistenza con Alperia

I clienti hanno a disposizione un numero verde attivo dal lunedì al venerdì, il contatto è l’800.110.055. Gli operatori risponderanno alle richieste di informazioni e supporteranno i clienti nell’attivazione delle offerte dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16 e il venerdì dalle 8 alle 12.

Le domande di chiarimento o le richieste di supporto possono anche essere inviate alla pagina Facebook di Alperia o all’indirizzo service@alperia.eu. I clienti possono recarsi negli Energy Point, questi store del gestore sono presenti solo nelle province del Trento Alto Adige.

Anche l’app sarà uno strumento utile per contattare il fornitore e per segnalare eventuali disguidi. L’applicazione inoltre può essere usata per inviare le autoletture ad Alperia o per apportare modifiche per quanto riguarda i propri dati personali o i metodi di pagamento delle bollette.

Creare un proprio profilo personale permetterà anche di avere un archivio delle fatture, di ricevere notifiche per eventuali offerte o fare richiesta di ulteriori servizi proposti dal gestore. Per ridurre le emissioni dei clienti Alperia raccomanda di attivare il servizio di bolletta smart, per evitare di stampare le fatture e il trasporto delle bollette fino all’abitazione.