Alperia fornitore di Bolzano: le migliori offerte luce e gas

La società altoatesina offre tariffe ad energia verde con una produzione di materia prima che avviene nelle centrali idroelettriche costruite in Alto Adige. Anche per quel che riguarda le promozioni gas il gestore è molto attento alla sostenibilità delle proprie forniture e propone ai propri clienti una tariffa con una carbon footprint pari a zero. Ecco quali sono le migliori offerte di Ottobre di Alperia

In tanti stanno vivendo questi giorni con il timore che l’emergenza Covid 19 possa ritornare a dei livelli preoccupanti. Un aumento nel numero di contagi incontrollato e un incremento di ricoveri potrebbe portare ad una nuova parziale chiusura di attività e uffici, così anche le aperture e il breve ritorno alla normalità vissuto quest’estate subirebbero uno stop.

Le abitudini degli italiani stanno cambiando e molte persone che trascorrevano solo poche al giorno in casa si trovano a fare smart working nel proprio appartamento, magari con i figli che studiano da casa. Questa situazione ha un forte impatto sui consumi e sulle bollette di luce e gas delle famiglie.

Risparmiare sulla bolletta luce e gas, ma come?

Per poter ridurre il conto delle fatture energetiche, per esempio, può essere un buon momento per passare alle offerte luce del libero mercato. L’obbligo di passare dal mercato tutelato a quello libero è in ogni caso imminente, il termine ultimo stabilito per effettuare la transizione è il Gennaio 2022.

Il cambio del fornitore di luce e gas può essere conveniente anche per coloro che hanno modificato le proprie abitudini e non sono più soddisfatti del servizio fornito dal proprio operatore. Per chi si trova per la prima volta a trascorre la maggior parte delle proprie giornate nel proprio appartamento una fonte di risparmio potrebbe essere il passare da una tariffa bioraria ad una monoraria.

A chi conviene la tariffa bioraria

Se non conoscete la differenza tra queste tipologie di offerte luce è il caso di perdere due minuti per chiarire i dubbi che avete in merito. Scegliere la migliore promozione energia non significa solo individuare la proposta con un costo della materia prima più basso, ma anche capire quale sia la tariffa che meglio si adatta alle vostre esigenze quotidiane.

Un’offerta monoraria propone un unico prezzo della luce senza considerare l’orario o il giorno di consumo. Con le tariffe biorarie (o triorarie) invece il costo dell’energia è differente in base alle fasce di consumo stabilite. Le due fasce principali riconosciute dall’ARERA sono:

F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19)

F2/F3 (tutti i giorni dalle 19 alle 8, weekend e festivi)

Come si trovano le migliori promozioni luce e gas

Una famiglia di due persone, che utilizza abitualmente la lavatrice, il frigorifero e trascorre in casa più tempo nei weekend e nelle ore serali, raggiunge un consumo annuo medio di 2900 kWh. Conoscere questo dato è importante quando si va ad analizzare le tariffe proposte dai fornitori e rende più semplice stabilire se un’offerta è più o meno conveniente del piano attivo.

Il comparatore di SosTariffe.it semplifica le operazioni di raffronto tra le proposte dei gestori. Inserendo i propri dati di consumo, per chi li conosce, o indicando quante persone convivono in casa e quali sono gli elettrodomestici utilizzati, lo strumento stima quale possa essere la bolletta mensile e il conto annuale. Poi per ogni offerta disponibile evidenzia quale possa essere il risparmio dell’offerta del libero mercato rispetto alle promozioni del servizio a Maggiori tutele.

I risultati forniti da questo strumento di confronto evidenziano anche quali sono le principali condizioni contrattuali proposte dai differenti operatori e aiuta il cliente a stabilire quale sia la tariffa più conveniente.

Le tariffe energia di Alperia

Concentriamo la nostra attenzione sulle offerte luce di Alperia migliori di Ottobre. Le migliori tariffe segnalate sono:

Alperia Smile Day & Night

Alperia Digital Monoraria

Alperia Digital Bioraria

1. Alperia Smile Day & Night

Si tratta di una promozione a prezzo bloccato per 18 mesi, dal 19esimo mese sarà applicato il Prezzo Unico Nazionale. I clienti che ne facciano richiesta potranno ottenere una fornitura di energia prodotto esclusivamente da fonti rinnovabili in Alto Adige.

Agli utenti di Bolzano che decidano di passare al libero mercato o di cambiare fornitore è riservato un bonus di 60 euro. Questo incentivo però sarà riconosciuto solo a coloro che restano con Alperia per 36 mesi, in caso di recesso dall’offerta prima di questo termine la società addebiterà la cifra in bolletta.

La tariffa offre un prezzo della materia prima di 0,02700 euro/kWh, per chi richiede l’opzione di energia verde certificata al costo della luce sarà applicato anche un’extra 0,0035 euro/kWh.

Il gestore garantisce che i clienti che passano ad Alperia non dovranno subire alcun interruzione di fornitura e potranno affidarsi agli operatori della società per la disdetta del precedente contratto. L’attenzione a ridurre al minimo l’emissione di CO 2 inizia già a partire dalla sottoscrizione dell’offerta che avviene con firma digitale e senza stampare i documenti.

Le tariffe di questo gestore si possono attivare sia negli Energy Point che online, oppure chiamando il numero verde 800.110.055. Il contatto telefonico è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16 e il venerdì dalle 8 alle 12.

2. Alperia Digital Monoraria

Questa seconda tariffa proposta dalla società altoatesina è un’offerta con un prezzo della materia prima variabile. Ogni tre mesi il costo della luce si adeguerà a PUN (Prezzo Unico Nazionale) ponderato.

Ad Ottobre 2020 il costo dell’energia proposta a chi attiva la versione monoraria di questa promozione è 0,04379 euro/kWh. Anche in questo caso i clienti potranno scegliere di avere la certificazione di energia 100% verde.

Chi sottoscriverà sia l’offerta luce che quella gas con Alperia otterrà un bonus sulla prima bolletta della fornitura di gas. La società accrediterà 20 euro al cliente, ma se il contratto sarà rescisso prima di 36 mesi il bonus ricevuto dovrà essere restituito.

3. Alperia Digital Bioraria

La tariffa Digital segue l’andamento del mercato dell’energia con questa versione della promozione offre ai clienti un costo dell’energia differente in base alla fasce orarie in cui si utilizza la luce. Questa offerta è adatta a chi continua a trascorre molto tempo fuori casa e concentra i consumi nei weekend e durante le ore serali.

I prezzi della materia prima proposti da Alperia sono:

F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19) 0,05078 euro/kWh

F2/F3 (tutti i giorni dalle 19 alle 8, weekend e festivi) 0,04579 euro/kWh

Il gas naturale di Alperia

L’attenzione a ridurre al mio l’impatto ambientale dei propri clienti è uno dei punti chiave delle campagne di Alperia. Se con le tariffe energia è possibile proporre agli utenti di avvalersi della luce prodotta solo da fonti rinnovabili, nel caso delle offerte gas il gestore ha studiato un modo per rendere più sostenibile il servizio.

Per i clienti che scelgono la tariffa Green Gas Alperia si impegna ad investire in progetti di tutela dell’ambiente in modo da ridurre al minimo la quantità di CO 2 prodotta. Chi decide di voler contribuire in questo modo ad un servizio zero carbon footprint dovrà versare ogni mese un contributo di 3,50 euro.

Per incentivare le nuove sottoscrizioni il gestore altoatesino ha previsto uno sconto del 15% sul prezzo della materia prima per i clienti. Il costo del gas proposto ad ottobre è di 0,1172 euro/smc.

A questo si aggiunge l’eventuale bonus di 20 euro che riceveranno in bolletta gli utenti che attivano un pacchetto luce e gas di Alperia (sempre con la condizioni di una permanenza di 36 mesi con il fornitore).

Tutte le offerte di questo fornitore si possono sottoscrivere solo con addebito della bolletta in conto corrente. Ai clienti gas non sarà richiesto alcun deposito cauzionale per avviare la fornitura.

Cosa serve per sottoscrivere le offerte luce e gas

Per attivare i piani luce o gas, o le offerte dual fuel, del gestore sono necessari:

carta di identità

codice fiscale

ultima bolletta disponibile

codice IBAN

L’unico metodo di pagamento accettato dalla società di Bolzano è la domiciliazione dei servizi sul conto corrente.

Con questo fornitore è possibile gestire la propria offerta completamente online. Al momento della sottoscrizione si può creare il proprio profilo Alperia e scaricare l’app, questo strumento poi permetterà di controllare i consumi, inviare le autoletture, gestire i contratti e richiedere dei nuovi servizi.

La bolletta online include un archivio con le fatture mese per mese dell’ultimo anno, ogni documento può essere stampato e conservato a piacimento del cliente. I clienti possono anche attivare un servizio di notifica via mail o sms che li avvisi non appena la nuova bolletta è disponibile sulla piattaforma.

Il servizio clienti Alperia

Per coloro che risiedono a in provincia di Bolzano sono attivi gli Energy Point, per evitare file e assembramenti la società monitora gli sportelli liberi e i clienti in coda e mostra i dati in tempo reale online. Per gli altri utenti sono a disposizione la pagina Facebook dell’azienda, il servizio di assistenza tramite sito e il numero verde 800.110.055.

Ogni anno l’ARERA stila un Rapporto sui reclami, questo indice valuta sia la quantità di lamentele o richieste di informazioni ricevute sia il tempo impiegato a rispondere alle domande dei clienti. Alperia è risultata avere uno dei punteggi più elevati, 92%, solo Engie ha fatto meglio con il 95%.

