Aggiornamento TIMVISION su Android TV: le novità di Novembre 2022

Scopri in cosa consiste l'ultimo aggiornamento per TIMVISION Android TV di novembre. Alcuni dispositivi non sono più supportati dal decoder

Il decoder TIMVISION Box è il sistema per offrire una piattaforma unificata per l’intrattenimento. Il dispositivo è integrato con il nuovo standard DVB-T2 per seguire tutti i canali del digitale terrestre, mettere in pausa e riprendere la visione di qualsiasi programma fino a 30 minuti. Il box TIMVISION Android TV consente di accedere ai film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION oltre ad app come TIMMUSIC, TIMGAMES o DAZN, Infinity+, Disney+, Netflix e altre di Google Play. La piattaforma di TIM è compatibile con smart TV Samsung (modelli TIZEN 2019 e successivi), Smart TV LG (con sistema operativo WEBOS 5 e successivi), Android e Smart TV Android versione 7.0 e successive, Smart TV Hisense anno 2021 e successivi. A metà novembre il TIMVISION Box ha ricevuto un profondo aggiornamento per quanto riguarda il sito e app.

TIMVISION Android TV: tutte le novità di novembre 2022

Con il nuovo aggiornamento di TIMVISION Android TV si dovrà effettuare nuovamente l’accesso alla piattaforma usando username e password. In seguito si potrà inserire anche un PIN per il Parental Control. Con il restyling però alcuni dispositivi non sono più compatibili:

smart TV Samsung fino al 2018 con OS Tizen e Orsay

smart TV LG fino al 2019 con OS inferiore a webOS 5

smart TV LG Netcast

smart TV Hisense fino al 2020

Android e Android TV con OS inferiore a 7.0

Apple TV con tvOS inferiore a 14.0

iPhone e iPad con OS inferiore a iOS 14

decoder TIMVISION senza Android

Nel passaggio alla piattaforma aggiornata non si perderà nulla ad eccezione di Contenuti Preferiti, Iniziati e la lista di Continua a Guardare. Inoltre il Videostore non sarò momentaneamente disponibile durante il trasferimento. L’update porta con sé diverse novità:

Profili : possibilità di creane fino a 10 differenti, compresi quelli Kids

: possibilità di creane fino a 10 differenti, compresi quelli Kids Nella sezione I Miei Contenuti si potrà accedere alle playlist, contenuti visti di recente e quelli acquistati o noleggiati. I contenuti preferiti verranno aggiunti alla lista de I Miei Contenuti. Inoltre il TIMVISION Android TV vi proporrà una serie di contenuti da vedere selezionati in base alle vostre preferenze

si potrà accedere alle playlist, contenuti visti di recente e quelli acquistati o noleggiati. I contenuti preferiti verranno aggiunti alla lista de I Miei Contenuti. Inoltre il TIMVISION Android TV vi proporrà una serie di contenuti da vedere selezionati in base alle vostre preferenze Guida TV dei 7 giorni successivi disponibili sull’app TIMVISION per mobile (smartphone e tablet) e web

dei 7 giorni successivi disponibili sull’app TIMVISION per mobile (smartphone e tablet) e web ZAP per passare da un canale all’altro durante la visione di un programma

per passare da un canale all’altro durante la visione di un programma Picture in picture per visualizzare il contenuto in una finestra su PC, smartphone e tablet mentre si sta facendo altro sul dispositivo

per visualizzare il contenuto in una finestra su PC, smartphone e tablet mentre si sta facendo altro sul dispositivo Canali preferiti

Visione contemporanea di più programmi

Vi ricordiamo che il TIMVISION Box è incluso in tutte per la pay TV di TIM:

TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell'ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player incluso per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A e BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, altri sport su Eurosport HD 1 e HD 2), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K). Il pacchetto include anche 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva un' offerta Internet casa di TIM. L'offerta costa 29,99 euro al mese più 19,99 euro di attivazione, scontati a 9,99 euro per chi ha già il TV box

TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi) e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti fisso. L'offerta costa 45,99 euro al mese più 19,99 euro di attivazione, scontati a 9,99 euro per chi ha già il TV box

con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi) e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti fisso. L’offerta costa 45,99 euro al mese più 19,99 euro di attivazione, scontati a 9,99 euro per chi ha già il TV box TIMVISION Intrattenimento con TIMVISION, Netflix (piano standard), Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime. L’offerta è riservata ai nuovi clienti e ha un costo di 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro al mese.

I pacchetti intrattenimento possono essere abbinati a tutte le offerte fibra ottica dell’operatore. Prima di attivarne una però è sempre opportuno verificare la copertura in modo da avere la certezza di essere raggiunti dalla migliore tipologia di connessione disponibile al proprio indirizzo. Con SOStariffe.it potete effettuare gratuitamente questo controllo.

Con TIM potete avere una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) e attivazione inclusi a 24,90 euro al mese. Le chiamate da fisso sono tariffa a consumo.

