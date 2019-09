Adsl e fibra: la guida alla scelta delle migliori offerte di settembre 2019

Per individuare le migliori offerte ADSL e fibra ottica per la linea fissa di casa è necessario valutare un gran numero di fattori. Ecco, quindi, una guida completa alla scelta delle migliori offerte ADSL e fibra ottica del mese di settembre 2019 con informazioni dettagliate in merito ai costi ed ai bonus inclusi di tutte le migliori opzioni presenti sul mercato.

Per scegliere la migliore offerta ADSL e fibra ottica di settembre 2019 è necessario valutare un gran numero di elementi. In primo luogo, c’è da considerare il prezzo mensile che rappresenta un fattore determinate per giudicare la qualità di un’offerta Internet casa. Da notare, inoltre, l’importanza di valutare la tecnologia della connessione, che determina l’effettiva velocità della rete Internet, e i bonus inclusi che possono davvero fare la differenza nella scelta tra un’offerta ed un’altra. Un ultimo fattore da considerare è rappresentato dagli eventuali costi di recesso.

Ecco quali sono le migliori offerte del mese di settembre 2019.

Internet Unlimited di Vodafone

Una delle offerte più complete, economiche ed interessanti per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa con Internet tramite rete ADSL oppure tramite rete in fibra ottica è rappresentata dalla tariffa Internet Unlimited di Vodafone, una soluzione molto vantaggiosa che può essere attivata direttamente online, sfruttando una lunga serie di bonus che andranno a rendere ancora più ricco l’abbonamento, disponibile ad un prezzo particolarmente contenuto.

Chi sceglie Internet Unlimited di Vodafone ha la possibilità di avere a disposizione una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. Questa tecnologia è, attualmente, la migliore sul mercato ed offre la possibilità di navigare ad una velocità estremamente elevata da casa. Se non disponibile la FTTH sarà possibile attivare la connessione tramite rete in fibra mista FTTC (Fiber to the Cabinet) che garantisce una connessione con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, inoltre, Vodafone include nel prezzo di sottoscrizione la Vodafone TV, la piattaforma di streaming che sfrutta la rete in fibra ottica per permettere all’utente di accedere sulla propria TV ad una lunga serie di contenuti video, con inclusi il ticket Intrattenimento di NOW TV, 6 mesi di Infinity e l’accesso ogni mese a diversi contenuti gratis sulla piattaforma di streaming on demand CHILI.

Per tutti i clienti che attivano l’offerta Vodafone, inoltre, l’operatore regala anche una SIM dati con 30 GB di traffico dati in 4G da utilizzare per navigare anche in mobilità con tablet o chiavette sfruttando la Giga Network dell’operatore con un bundle aggiuntivo che non comporta alcun costo extra sul canone mensile dell’abbonamento per la linea fissa di casa.

A completare i vantaggi garantiti da Internet Unlimited troviamo la possibilità di sfruttare una linea telefonica fissa. Per chi attiva l’offerta tramite procedura online, sfruttando il box riportato qui di seguito, Vodafone include nel prezzo di sottoscrizione anche le chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali. Grazie a quest’opzione sarà possibile sfruttare al massimo il telefono di casa per poter effettuare chiamate verso tutti.

Per quanto riguarda i costi, Internet Unlimited presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo di sottoscrizione risultando così una delle offerte più convenienti sul mercato, anche considerando i tantissimi bonus aggiuntivi che l’operatore mette a disposizione del proprio cliente.

Da notare, inoltre, che l’offerta prevede un vincolo di permanenza di 24 mesi. Il modem WiFi è incluso nel prezzo grazie all’opzione Vodafone Ready, che ha un costo di 6 Euro al mese per 48 mesi che è già incluso nel canone mensile dell’offerta. L’attivazione, inoltre, è pari a 1 Euro al mese ma è scontata integralmente per chi si abbona online. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà versare le rate residue di Vodafone Ready e del contributo di attivazione.

L’offerta Internet Unlimited di Vodafone è attivabile online, sfruttando il box riportato qui di sotto.

Fibra 1000 di Wind

Un’altra ottima offerta per chi è in cerca di un nuovo abbonamento ADSL o fibra ottica a settembre 2019 arriva da Wind che propone Fibra 1000. Si tratta, ad oggi, dell’offerta più economica presente sul mercato per chi vuole una connessione ad alta velocità e senza limiti di alcun tipo a casa. Chi sceglie Fibra 1000 di Wind potrà contare anche su diversi bonus aggiuntivi.

Per prima cosa, Fibra 1000 è garantisce una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH potrà attivare l’offerta sfruttando la rete in fibra mista FTTC, che offre una connessione con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure con rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

A completare le caratteristiche dell’offerta troviamo la possibilità di sfruttare una linea telefonica fissa con chiamate “a consumo” (0 centesimi al minuto ma con scatto alla risposta di 23 centesimi) verso fissi e mobili nazionali. Per chi vuole utilizzare il telefono di casa per chiamare, senza costi aggiuntivi, Wind mette a disposizione l’opzione Unlimited che, al costo di 5 Euro in più al mese, permette di aggiungere al proprio abbonamento le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali.

Uno dei principali bonus di chi attiva Fibra 1000 di Wind è rappresentato da un bundle di 100 GB in 4G ogni mese che può essere utilizzato per navigare in mobilità sfruttando la rete Wind. Inserendo il proprio numero mobile Wind al momento dell’attivazione, il bundle sarà attivo da subito. Da notare, inoltre, che è possibile condividere i 100 GB di traffico mensili con altre 4 SIM Wind. Per sfruttare il bundle dati è necessario avere attivato sulla propria SIM un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call Your Country con minuti inclusi.

Fibra 1000 di Wind presenta un costo di 26,98 Euro al mese con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Il modem WiFi è disponibile in vendita abbinata (5,99 Euro al mese per 48 mesi) e l’attivazione è rateizzata (5 Euro al mese per 24 mesi). Entrambi gli importo sono già inclusi nel canone mensile di 26,98 Euro ma andranno versati all’operatore in caso di recesso anticipato prima del completamento del pagamento.

Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il box qui di sotto:

Fastweb Casa

Una delle migliori offerte del mese di settembre 2019 per chi è in cerca di un abbonamento ADSL o fibra ottica è Fastweb Casa. Si tratta di una tariffa “tutto compreso” davvero molto interessante. Chi attiva quest’offerta, infatti, potrà contare su di una linea telefonica fissa, con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, e su di una connessione illimitata ad Internet.

La connessione può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega, oppure tramite rete FTTC, con velocità massima di 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega. La tecnologia utilizzata per la connessione verrà stabilita sulla base della verifica della copertura da effettuare prima dell’attivazione dell’offerta stessa. Il cliente potrà attivare l’offerta sfruttando la tecnologia migliore a disposizione presso il suo indirizzo di casa.

Fastweb Casa presenta un costo mensile di 29,95 Euro con attivazione e modem WiFi gratis. In caso di recesso anticipato non sono previsti costi aggiuntivi e vincoli di alcun tipo. L’unico costo da corrispondere all’operatore nel caso di interruzione dell’abbonamento, sia per passaggio ad altro operatore che per cessazione della linea, sarà pari al contributo di disattivazione pari ad una mensilità dell’abbonamento.

Da notare, inoltre, che Fastweb offre ai suoi clienti anche l’offerta combinata Fastweb Casa + DAZN. Questa soluzione permette di abbinare l’abbonamento Fastweb Casa ad una sottoscrizione DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che, tra i tanti contenuti trasmessi in esclusiva, permette di accedere anche a 3 partite della Serie A per ogni giornata di campionato ed a tutta la Serie B.

Il costo dell’offerta Fastweb Casa + DAZN è di 35,95 Euro al mese con attivazione e modem WiFi gratis. Rispetto al costo dei due abbonamenti considerati in modo separato è disponibile un risparmio mensile di 4 Euro al mese. Per l’attivazione di DAZN sarà sufficiente completare l’attivazione di Fastweb Casa per poi recarsi nell’area clienti del sito ufficiale Fastweb dove si potrà ottenere l’accesso a DAZN seguendo l’iter predisposto dall’operatore.

TIM Super Fibra

Tra le offerte ADSL e fibra da attivare a settembre 2019 segnaliamo TIM Super Fibra. Si tratta di una soluzione completa che include diversi bonus aggiuntivi. L’offerta in questione è attivabile solo da chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH di TIM che permette di navigare, senza limiti, con una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. TIM Super Fibra include anche una linea telefonica con chiamate a consumo.

A completare i vantaggi di TIM Super Fibra troviamo la possibilità di sfruttare l’accesso illimitato a TIM Vision, la piattaforma di streaming on demand di TIM che include un gran numero di contenuti video (film, serie TV, programmi per ragazzi e documentari) da guardare in streaming tramite Smart TV, app per dispositivi mobili o via web. Da notare che con TIM Vision è possibile attivare anche il ticket Sport di NOW TV, che permette di accedere a tutti i contenuti sportivi di Sky, comprese le partite di Serie A e la Champions League, al costo di 29,99 Euro. I primi quattro mesi di questo ticket sono gratuiti con TIM Vision.

TIM Super Fibra presenta un canone mensile di 35 Euro a tempo indeterminato. Da notare, inoltre, che sia l’attivazione che il modem WiFi sono inclusi nel prezzo di sottoscrizione dell’offerta. L’attivazione è rateizzata a 15 Euro al mese per 12 mesi mentre il modem WiFi è disponibile a 5 Euro al mese per 48 mesi. Entrambi i costi rateali sono inclusi nel canone mensile. In caso di recesso vanno corrisposte le rate residue.

Da notare, inoltre, che chi sceglie TIM Super Fibra può attivare una delle seguenti opzioni senza costi aggiuntivi:

Voce : attivando quest’opzione l’abbonamento potrà contare su chiamate illimitate verso tutti i fissi ed i mobili dal telefono di casa;

: attivando quest’opzione l’abbonamento potrà contare su chiamate illimitate verso tutti i fissi ed i mobili dal telefono di casa; Smart Home : con quest’opzione l’abbonamento si arricchisce di due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM;

: con quest’opzione l’abbonamento si arricchisce di due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM; TIM Vision Plus: grazie a quest’opzione si potrà accedere ad una versione migliorata e potenziata di TIM Vision, con la possibilità di accedere al servizio con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva;

grazie a quest’opzione si potrà accedere ad una versione migliorata e potenziata di TIM Vision, con la possibilità di accedere al servizio con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva; Safe Web Plus: quest’opzione permette di attivare un servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

quest’opzione permette di attivare un servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web; Assistenza: con l’opzione Assistenza, il cliente TIM potrà contare su di un consulente qualificato che lo assisterà nella configurazione della linea e nella risoluzione dei problemi di natura tecnica;

Le altre quattro opzioni non include gratuitamente nell’offerta potranno essere attivate ad un costo di 5 Euro al mese in più cadauna.

Segnaliamo, inoltre, che chi attiva TIM Super Fibra può passare a TIM anche con il proprio smartphone attivando una tariffa con minuti ed SMS illimitati e 20 GB al costo di 10 Euro al mese. Per ogni linea telefonica è possibile abbinare due SIM per smartphone con questa tariffa attivata.

Per procedere con la verifica della copertura e l’attivazione online si può cliccare sul box qui di sotto:

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH può attivare TIM Super Mega che permette di navigare tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Quest’offerta presenta tutte le stesse caratteristiche e le stesse opzioni di TIM Super Fibra.

A cambiare è il prezzo. L’offerta, infatti, comporta un costo di 30 Euro al mese per il primo anno e di 35 Euro al mese successivamente. Anche in questo caso, attivazione e modem WiFi sono inclusi nel prezzo. Anche in questo caso è possibile abbinare una SIM TIM per lo smartphone con minuti ed SMS illimitati e 20 GB al mese al costo di 10 Euro a rinnovo.

