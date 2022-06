Acea Numero Verde: contatti per segnalazione guasti, reclami e Area Clienti Acea

Se stai cercando di contattare Acea Energia puoi chiamare i diversi numeri telefonici per te disponibili. E se sei titolare di un contratto luce o gas con la compagnia, puoi accedere al sito Acea Area Clienti , ovvero la tua area personale da dove potrai gestire la tua fornitura in maniera semplice e veloce , senza dover contattare nessun operatore. In ogni caso, di seguito segnaliamo tutti i recapiti per contattare l'assistenza Acea Energia, oltre all' area clienti.

Su Acea Area Clienti potrai eseguire tantissime operazioni senza dover parlare con nessun operatore: consultare le tue bollette e i tuoi pagamenti, effettuare l’autolettura del contatore, partecipare al programma fedeltà Acea con Te per vincere tanti premi e accedere a un mondo di sconti, domiciliare le tue utenze ed altro ancora.

Area clienti Acea: registrazione e vantaggi

Registrandosi all’Area Clienti di Acea Energia è possibile gestire la propri fornitura di energia elettrica e gas in modo facile e veloce. All’interno dell’area riservata è possibile in effetti accedere a numerosi servizi studiati per le diverse esigenze e il profilo di consumo di ogni cliente.

La registrazione è completamente gratuita ed esclusiva per i clienti Acea Energia.

Vai al sito web Acea Energia »

Acea Energia vs Servizio Elettrico Roma

A partire dal 1° gennaio 2017, Acea Energia, operante in Maggior Tutela, ha cambiato nome in Servizio Elettrico Roma. Nella pratica, i clienti che avevano già un contratto attivo con Acea nel mercato tutelato non è cambiato niente in quanto la società ha semplicemente un nuovo marchio.

Non ci saranno dunque modifiche relative a:

i contatti telefonici e postali;

i numeri di conto corrente della società;

le condizioni generali di un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas.

Acea energia numero verde mercato libero

CONTATTI ACEA MERCATO LIBERO NUMERO Numero verde gratuito da rete fissa 800 383838 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 il sabato dalle 8:00 alle 13:00 Acea numero verde da cellulare 06 45698205 (il costo può dipendere dal singolo operatore telefonico) Acea gas numero verde 800 383838 (non ci sono differenze tra il numero per un’offerta luce o gas) Numero verde per informazioni sulla gestione delle offerte WINDTRE Luce&Gas Powered by Acea Energia 800 713676 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 il sabato dalle 8:00 alle 13:00

Diverso è il caso in cui si volesse contattare Acea Ato2, ovvero l’azienda idrica e fognaria di Roma e Provincia. In questo caso il numero verde Acea ato2 al quale fare riferimento è:

800 130 331 , per i servizi commerciali;

800 130 335, per segnalare un guasto idrico e fognario.

Come contattare servizio elettrico Roma? Ai numeri indicati in tabella, si affianca anche uno sportello fisico, disponibile in Piazzale Ostiense 2, a Roma, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:00. Per accedervi sarà necessario prima prenotare tramite i numeri del Servizio Clienti.

Contatti Acea energia: segnalazione guasti e reclami

Come parlare con un operatore Acea e come segnalare un guasto Acea Luce? Oltre ai numeri sopra elencati, sono disponibili diverse modalità per poter segnalare un guasto o inviare un reclamo.

Intanto:

per la segnalazione di un guasto elettrico su rete Areti si può contattare il numero verde 800 13 03 36, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

per la segnalazione di guasti al gas su rete Italgas si può chiamare il numero verde 800 90 09 99.

In alternativa si potrà utilizzare:

Acea energia area clienti;

la videochiamata con la quale ricevere una consulenza online;

l’email Acea energia, ovvero acea.spa@pec.aceaspa.it oppure ae.spa@pec.aceaspa.it per la gestione dell’energia.

Acea Energia numero informazioni per attivazione offerte luce e gas

La richiesta di informazioni per l’attivazione di una nuova offerta luce e gas con Acea si può richiedere al numero verde 800 383838 da telefono fisso, oppure allo 06 45698205 dal cellulare (la telefonata avrà un costo variabile a seconda del proprio operatore).

In alternativa, si potranno sfruttare altri servizi, quali la consulenza in videochiamata, la Chat assistenza MyAcea, con la quale scrivere in tempo reale a un operatore, inviando una mail oppure recandosi presso uno dei punti vendita di Acea.

Acea numero verde voltura luce e gas

Il numero da chiamare per effettuare una voltura di un contratto luce e gas attivo con Acea, ovvero cambiare l’intestatario di una fornitura già in essere, attivata da un’altra persona, rimane sempre il numero verde 800 383838 da telefono fisso, oppure lo 06 45698205 a pagamento da cellulare.

Acea Shop Roma

Nel caso in cui si volesse attivare un’offerta luce e gas con Acea Energia, all’indirizzo acea.it/acea-shop è disponibile una pratica mappa per visualizzare lo shop più vicino alla propria abitazione in cui recarsi dal vivo per richiedere informazioni commerciali.

Acea con Te: programma fedeltà

Acea con Te è l’iniziativa riservata ai clienti Mercato Libero di Acea Energia con una fornitura energia elettrica e/o gas attiva per uso domestico. Il programma fedeltà consente di vincere tanti premi e sconti esclusivi.

I punti si accumulano semplicemente essendo cliente di Acea Energia, invitando altri amici clienti a partecipare al programma fedeltà, ricevendo la newsletter, attivando la bolletta web, attivando la domiciliazione delle utenze, rispondendo un semplice questionario online e facendo acquisti presso i partner dell’iniziativa (come ad esempio Amazon, eDreams, Zalando, Spartoo, Unieuro, Disney Store, La Feltrinelli, Monclick e tanti altri).

Al di là della possibilità di effettuare tantissime operazioni sulla propria Area Cliente, a volte è necessario consultare un operatore per fare qualche domanda specifica o avviare un determinato iter burocratico. Di seguito ti elenchiamo tutti i recapiti per contattare Acea Energia.

Conviene essere cliente Acea Energia?

MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS ACEA ENERGIA CARATTERISTICHE 1. Flexy Web Edition Il prezzo di luce e gas cambia in relazione all’andamento del mercato 2.Acea Energia Placet Fissa Luce Casa Prezzo bloccato per 12 mesi 3. Acea Energia Placet Fissa Gas Casa Prezzo bloccato per 12 mesi

Acea Energia propone tariffe elettriche e/o gas molto vantaggiose, che consentono di risparmiare rispetto al mercato tutelato. In questo momento, l’offerta più conveniente è Flexy Edition, che si potrà attivare sia sulla luce sia sul gas.

Si tratta di:

una promozione a prezzo indicizzato, che segue l’andamento del mercato nazionale;

con energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Le offerte di tipo PLACET si potranno invece attivare sia nella versione a prezzo fisso, sia in quella a prezzo variabile. Permettono di attivare la domiciliazione diretta delle bollette sul proprio conto corrente e la ricezione della bolletta digitale via mail.

Oltre a chiamare un operatore o consultare il sito Acea Area Clienti, per sapere se Acea Energia offre le tariffe luce e gas più convenienti è possibile consultare il comparatore gratuito ed indipendente di SosTariffe.it, che mette a confronto le migliori tariffe gas e luce per trovare quella che meglio risponde alle proprie esigenze.

Acea Numero Verde Mercato Tutelato (Servizio Elettrico Roma)

CONTATTI ACEA MERCATO TUTELATO NUMERO Acea Numero verde mercato tutelato gratuito da rete fissa Numero verde Acea Roma: 800 199 900 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 il sabato dalle 8:00 alle 13:00 Numero da cellulare a pagamento 06 45698250 Chat assistenza clienti online Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 il sabato dalle 8:00 alle 13:00 – esclusi domenica e festivi