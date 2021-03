Nel tempo gli smartphone si sono evoluti fino a integrare funzioni prima impensabili. Con questi dispositivi si può fare praticamente qualunque cosa, dal registrare video in altissima qualità al monitoraggio del proprio stato di salute, ma la gamma delle funzioni può essere ulteriormente ampliata con l’accessorio telefonia. Molti di questi supporti sono disponibili in qualsiasi negozio di elettronica ma è possibile acquistarli tramite il proprio operatore di telefonia mobile, che potrebbe provorvi tariffe agevolate.

Accessori telefonia: scelta, costi e funzionalità

Gli accessori telefonia sono tantissimi e svolgono diverse funzioni. Alcuni sono dedicati alla protezione del telefono, altri ne consentono l’utilizzo in situazioni inaspettate e altri ancora ampliano la possibilità di interagire con il terminale.

Accessori di protezione: cover e pellicole

Per proteggere lo smartphone da urti, danni accidentali e graffi non c’è niente di meglio delle cover. Questi accessori mettono al sicuro il telefono ma consentono anche di personalizzarlo ulteriormente. Esistono una enorme quantità di cover, che si differenziano per il materiale utilizzato e livello di protezione. Nei negozi di elettronica, online e non, si possono trovare cover in plastica, silicone, vetro ma anche in pelle sia rigide sia morbide a seconda dei gusti.

Le cover più comuni proteggono il retro e lo schermo dello smartphone ma ci sono anche varianti più elaborate con funzioni accessorie come una fotocamera aggiuntiva. In questo caso il prezzo aumenta sensibilmente. Spesso i produttori di smartphone vendono direttamente cover realizzate in casa e ottimizzate per i rispettivi modelli.

Chi non vuole rinchiudere il proprio smartphone in una cover ma desidera proteggere lo schermo da graffi e rotture può acquistare una pellicola apposita. Basta applicarla sul display per renderlo immune alla maggior parte dei danni. Esistono vari tipi di pellicole (plastica, vetro, silicone) sia rigide sia morbide. L’unica difficoltà è quella di riuscire a porla sullo schermo evitando fastidiose bolle d’aria. Le pellicole sono accessori piuttosto economici e i prezzi di solito non superano i 10 euro, a meno che non si voglia acquistare un liquido per la protezione dello smartphone.

Accessori di supporto

Ogni guidatore sa bene quanto sia importante non utilizzare il telefono mentre si è al volante. Oggi molte vetture includono nei loro sistemi di infotainment la possibilità di connettere lo smartphone e accedere alle sue funzioni tramite comandi vocali. I meno “tecnologici” però potrebbero preferire una soluzione più tradizionale ma ugualmente efficace. I supporti auto per smartphone permettono di attaccare il terminale al cruscotto o alle prese d’aria dell’auto in modo da poterlo utilizzare comodamente e in sicurezza. I modelli disponibili sono tantissimi, alcuni utilizzano dei semplici ganci e non permettono di ruotare il dispositivo mentre altri utilizzano i magneti e quindi consentono di girarlo a piacimento. Su Amazon i prezzi per i supporti auto si aggirano in media sui 10-12 euro.

Cuffie wireless

Oggi molti produttori di smartphone realizzano anche cuffie wireless ottimizzate per i propri dispositivi. La prima è stata Apple, a cui poi sono seguiti altri brand come Samsung, Huawei e Xiaomi. Le cuffie wireless permettono di ascoltare musica in alta qualità e ricevere chiamate senza l’ingombro dei cavi o un collegamento fisico con il telefono. Molti di questi dispositivi inoltre includono funzioni avanzate come la cancellazione del rumore. Questi accessori poi nella maggior parte dei casi sono compatibili anche con modelli di smartphone che utilizzano sistemi operativi differenti (da iOS a Android e viceversa).

Con Tim è possibile acquistare:

AirPods – 179,99 euro in un’unica soluzione o 3,90 euro al mese con vincolo di 48 mesi se si è clienti Tim anche per la linea fissa

AirPods Pro – 279,90 euro

Huawei FreeBuds 3i – 79,90 euro

Samsung Galaxy Buds Pro – 229,90 euro

Samsung Galaxy Buds Live – 169,90 euro

Le offerte di WindTre invece prevedono:

AirPods 2 – 2 euro al mese con vincolo di 24 mesi con Cube Smart Device

Huawei FreeBuds Pro – 2 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 29,99 euro di anticipo con Cube Smart Device

Samsung Galaxy Buds Pro – 5 euro al mese con vincolo di 24 mesi con Cube Smart Device

Samsung Galaxy Buds Live – 2 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 29,99 euro di anticipo con Cube Smart Device

Smartwatch

Il perfetto compagno di uno smartphone è senza dubbio lo smartwatch. Questi particolari orologi consentono da polso, quindi senza tirare fuori il telefono dalla tasca, di effettuare operazioni come leggere notifiche e news, navigare in Internet, effettuare e ricevere chiamate, scattare foto, accedere a diverse app e personalizzare il quadrante. Basta collegarli via Bluetooth per utilizzare tutte queste funzioni. Alcuni modelli non necessitano nemmeno della connessione allo smartphone grazie al modem LTE integrato e l’utilizzo delle eSIM. In più, molti smartwatch integrano anche funzioni dedicate alla salute. E’ possibile trovare sia orologi low cost sia prodotti di fascia alta.

Le offerte Tim per gli smartwatch prevedono:

Samsung Galaxy Watch3 LTE – 429,90 euro

Apple Watch Series 6 GPS – 15 euro al mese con vincolo di 30 mesi se si è clienti Tim anche per la linea fissa

Apple Watch SE – 10 euro al mese con vincolo di 30 mesi se si è clienti Tim anche per la linea fissa

Vodafone offre una maggiore possibilità di scelta, soprattutto in ambito Apple:

Apple Watch Series SE + Cellular 40 mm – a partire da 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

Apple Watch Series SE + Cellular 44 mm – a partire da 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 39,99 euro di anticipo

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular 40 mm – a partire da 21,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 19,99 euro di anticipo

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular 44 mm – a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 99,99 euro di anticipo

Garmin Venu SQ – a partire da 2 euro al mese con vincolo di 24 mesi

NEO (smartwatch per bambini realizzato da Vodafone con collaborazione con Disney) – 9,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi solo per i già clienti

Con WindTre è invece possibile scegliere tra:

Apple Watch Series 6 44 mm – 12 euro al mese con vincolo di 24 mesi e 99,99 euro di anticipo con Cube Smart Device

Samsung Galaxy Watch3 – 11 euro al mese con vincolo di 24 mesi e 99,99 euro di anticipo con Cube Smart Device

Apple Watch Series SE 40 mm – 8 euro al mese con vincolo di 24 mesi e 99,99 euro di anticipo con Cube Smart Device

Apple Watch Series SE 44 mm – 7 euro al mese con vincolo di 24 mesi e 99,99 euro di anticipo con Cube Smart Device

Huawei Watch Fit – vincolo di 24 mesi e 29,99 euro di anticipo con Cube Smart Device

Fit band

Per gli sportivi potrebbe essere utile associare allo smartphone un fit band. Questi braccialetti smart integrano diverse funzioni legate all’attività fisica e consentono di monitorare chilometri percorsi, battito cardiaco e impostare allenamenti personalizzati.

Con WindTre è possibile acquistare:

Comarch Life Wristband – vincolo di 24 mesi e 39,99 euro di anticipo con Full Care

Samsung Galaxy Fit2 – incluso con vincolo di 24 mesi con Cube Smart Device