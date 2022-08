Tra le o fferte luce e gas utili per tagliare le bollette sono disponibili diverse opzioni di sicuro interesse. Una delle offerte più interessanti di questo momento arriva da A2A Energia che propone A2A Easy , una tariffa che garantisce l 'accesso al prezzo all'ingrosso dell'energia, sia per la luce che per il gas. Fino al prossimo 30 di agosto, inoltre, scegliendo A2A Easy è possibile ottenere un buono sconto Unieuro da 100 euro in regalo . Ecco come sfruttare la promozione:

La crisi energetica continua e diventa sempre più importante individuare offerte luce e gas in grado di garantire l’accesso a condizioni tariffarie agevolate e, in particolare, la possibilità di sfruttare un costo dell’energia ridotto. Le opzioni a disposizione degli utenti sono numerose e possono garantire un notevole risparmio rispetto alle condizioni del mercato tutelato. Per un quadro completo sulle tariffe disponibili, ricordiamo, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas oppure l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Una delle migliori offerte disponibili in questo momento è A2A Easy di A2A Energia. L’offerta in questione garantisce l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso oltre ad un bonus aggiuntivo, rappresentato da un buono sconto Unieuro da 100 euro. La promozione può essere attivata sia per la fornitura di luce che per quella di gas, in base alle esigenze del singolo utente. Ecco tutti i dettagli su quest’offerta, accessibile per i nuovi clienti A2A Energia fino al prossimo 30 agosto:

A2A Easy: l’offerta luce e gas di A2A Energia include il prezzo all’ingrosso e un buono sconto di 100 euro da Unieuro

A2A EASY DI A2A ENERGIA LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia Il prezzo segue l’andamento del PUN per la luce e del PSV per il gas senza costi extra Canone mensile dimezzato per il primo anno L’offerta prevede un canone mensile di 12 euro per fornitura, dimezzato per il primo anno Gift Card Unieuro 100 euro in regalo da Unieuro con il codice SUMMER22 attivando l’offerta luce + gas Offerta per tutti L’offerta è disponibile per nuovi clienti (anche con subentro o voltura) e per già clienti A2A

Fino al prossimo 30 di agosto è possibile attivare A2A Easy di A2A Energia, offerta luce e gas tra le più vantaggiose sul mercato. La tariffa in questione include:

accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (con riferimento all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) e al prezzo del gas all’ingrosso (con riferimento all’indice PSV) e senza alcun sovrapprezzo

(con riferimento all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) e al (con riferimento all’indice PSV) e senza alcun sovrapprezzo canone mensile di 12 euro per fornitura che viene dimezzato per il primo anno con un valore pari, quindi, a 6 euro al mese

per fornitura che viene per il primo anno con un valore pari, quindi, a 6 euro al mese buono sconto da 100 euro da Unieuro inserendo, in fase di attivazione, il codice promozionale SUMMER22; la promozione è valida esclusivamente in caso di attivazione online sia della fornitura di energia elettrica che della fornitura di gas naturale con A2A

L’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia garantisce la possibilità di poter contare su condizioni tariffarie sempre molto convenienti (in relazione all’andamento del mercato) con aggiornamenti mensili che seguiranno l’andamento degli indici di riferimento (PUN e PSV). Non sono previsti costi aggiuntivi o vincoli di alcun tipo. Allo stesso modo, non ci sono costi iniziali. Da notare che è possibile attivare una fornitura di luce oppure una fornitura di gas o ancora scegliere A2A sia per la luce che per il gas.

A2A Easy è disponibile per:

i già clienti A2A Energia che vogliono cambiare offerta

i clienti con una fornitura attiva nel Mercato Libero che vogliono cambiare fornitore

i clienti del Mercato Tutelato che vogliono passare al Mercato Libero

i clienti che devono attivare un nuovo contatore

i clienti che devono riattivare un contatore disattivato, richiedendo il subentro, o che devono cambiare intestatario del contratto di fornitura, richiedendo la voltura

Per attivare l’offerta proposta da A2A Energia è sufficiente seguire la procedura di sottoscrizione disponibile al link che trovate qui di seguito. Ricordiamo che per ottenere il buono sconto da 100 euro da Unieuro è necessario inserire il codice SUMMER22 in fase di registrazione. Per completare l’attivazione è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, sono riportati in bolletta).

Ecco il link per attivare l’offerta:

Scopri qui A2A Easy di A2A Energia»

Ricordiamo, inoltre, che per assistenza nella scelta delle offerte luce e gas da attivare e per saperne di più sulle caratteristiche dell’offerta di A2A Energia è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile chiamando al numero 02 5005 111.