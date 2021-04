a2a bollette: le offerte per risparmiare sul Servizio di Maggior Tutela

A2A Energia è uno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale più importanti in Italia. L'azienda mette a disposizione di tutte le famiglie italiane la possibilità di ottenere un risparmio significativo sulle bollette effettuando il passaggio dalla Maggior Tutela al Mercato Libero. Ecco quali sono le offerte A2A Energia per risparmiare sulle forniture di energia elettrica e gas naturale.

Per risparmiare sulle bollette è possibile puntare sulle offerte luce e gas di A2A Energia, uno dei principali fornitori attivi in Italia. Rispetto al servizio di Maggior Tutela, infatti, le offerte proposte da A2A Energia garantiscono un risparmio notevole in bolletta oltre ad una serie di vantaggi aggiuntivi di sicuro interesse come la possibilità di sfruttare il prezzo bloccato per 12 mesi e di utilizzare energia “green” in modo da rendere più sostenibile la propria fornitura.

Ecco quali sono le migliori offerte A2A Energia per dare un taglio alle bollette di luce e gas:

A2A Click: prezzo luce e gas bloccato per 12 mesi

Tra le principali offerte proposte dal fornitore per risparmiare rispetto al servizio di Maggior Tutela troviamo la gamma A2A Click. Si tratta di soluzioni disponibili in esclusiva online che possono essere attivate sia da chi proviene da un altro fornitore che da chi non è già cliente A2A Energia nel mercato libero. Le offerte sono disponibili anche per chi deve attivare un nuovo contatore.

Fino al prossimo 29 di aprile, i clienti che sceglieranno le offerte A2A Click per le forniture di energia elettrica e gas naturale potranno beneficiare della promozione in corso che garantisce uno sconto del 15% sul prezzo dell’energia rispetto al prezzo praticato in precedenza. Si tratta, quindi, di un’occasione da sfruttare per massimizzare il risparmio. La promozione in questione si affianca a tutti gli altri vantaggi della gamma A2A Click.

Le offerte A2A Click presentano le seguenti caratteristiche:

zero costi di attivazione

prezzo dell’energia fisso per 12 mesi

energia elettrica 100% green (prodotta da fonti rinnovabili certificate) senza costi aggiuntivi

servizio Bollet@mail per ricevere via mail la bolletta senza costi extra

pagamento con addebito su conto corrente

Per analizzare i vantaggi delle offerte A2A Click partiamo dall’offerta luce, ovvero A2A Click Luce. I clienti interessati a quest’offerta potranno scegliere tra la versione con prezzo monorario e la versione con prezzo biorario. Ecco i dettagli:

Monorario: prezzo della componente energia pari a 0,0544 €/kWh

prezzo della componente energia pari a Biorario: prezzo della componente energia pari a 0,065 €/kWh in F1 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19) e 0,0492 €/kWh in F23 (dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 8, sabato, domenica e giorni festivi)

Per quantificare il risparmio rispetto al mercato tutelato offerto dalle offerte A2A Click Luce è necessario fissare un profilo di consumo. Andiamo ad ipotizzare di voler calcolare la spesa per un “cliente tipo” con consumo annuo di 3000 kWh di cui il 40% viene registrato in F1 e il 60% in F23. Per questo profilo di consumo, la spesa annuale garantita dall’offerta di A2A è di 605 euro (tariffa monoraria) oppure di 610 euro (tariffa bioraria). Il risparmio rispetto al mercato tutelato sarà di 42 euro all’anno (tariffa monoraria) oppure 37 euro all’anno (tariffa bioraria).

A rendere ancora più vantaggiosa quest’offerta c’è la clausola del prezzo bloccato per 12 mesi. A differenza di quanto avviene nel mercato tutelato, dove il prezzo viene aggiornato ogni tre mesi, queste tariffe non registreranno alcuna variazione dei prezzi per 12 mesi proteggendo il cliente da possibili rincari tariffari nel corso del prossimo futuro.

A differenza di quanto avviene nel mercato tutelato, inoltre, in questo caso si avrà la certezza di poter contare su energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili andando così a rendere più sostenibile la propria fornitura energetica.

A2A Click Luce è attivabile direttamente online:

Attiva A2A Click Luce »

Passiamo ora all’offerta gas del fornitore. A2A Click Gas è un’ottima soluzione per ridurre al minimo i costi della propria fornitura. Anche in questo caso, scegliendo questa tariffa si potrà contare sulla promozione, valida fino al 29 aprile, che garantisce uno sconto del 15% sul prezzo della materia prima praticato in precedenza da A2A.

A2A Click Gas presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,182 €/Smc. Anche in questo caso, il prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi. Ricordiamo che per le forniture di gas non c’è la necessità di distinguere tra tariffe monorarie e biorarie in quanto l’ora di un utilizzo dell’energia non influenza il prezzo.

Per valutare la convenienza dell’offerta di A2A è necessario, anche in questo caso, fissare il profilo di consumo da considerare. Ipotizziamo di voler calcolare la convenienza dell’offerta per un “cliente tipo” con una fornitura attiva a Milano che registra un consumo annuo di 1400 Smc all’anno.

In questo caso, attivando A2A Click si registrerà una spesa annuale di 945 euro con un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato pari a 85 euro. E’ importante ribadire che grazie alla clausola del prezzo bloccato, il cliente potrà beneficiare di una protezione da eventuali rincari del mercato energetico, non presente nel mercato tutelato. L’attivazione dell’offerta può avvenire direttamente online:

Attiva A2A Click Gas »

Le due offerte A2A Click possono essere attivate contemporaneamente, per massimizzare i vantaggi, oppure in modo separato, scegliendo A2A esclusivamente per la fornitura di luce o per quella di gas. Ribadiamo per che il “cliente tipo” (consumo annuo di 3000 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale) è possibile ottenere un risparmio complessivo rispetto alla Maggior Tutela pari a ben 127 euro.

Prezzo Chiaro A2A

A2A Energia propone un’altra tipologia di offerte luce e gas, molto diversa dalle soluzioni precedenti ma ugualmente in grado di offrire un vantaggio significativo rispetto al mercato tutelato. Le offerte in questione sono quelle della gamma Prezzo Chiaro A2A. A differenza delle Click, caratterizzate da un prezzo fisso per 12 mesi, queste tariffe presentano un prezzo variabile.

Scegliendo le offerte Prezzo Chiaro A2A, infatti, si accedere al prezzo dell’energia al mercato all’ingrosso. Tale prezzo si riferimento ai seguenti indici:

per l’energia elettrica viene considerato il PUN

per il gas naturale viene considerato il TTF

L’andamento di questi due indici andrà ad influenzare il prezzo praticato da A2A per l’energia elettrica ed il gas naturale forniti al cliente. Sono previsti aggiornamenti mensili del prezzo che seguirà l’andamento del prezzo dei due indici che regolano il mercato all’ingrosso di luce e gas. Per accedere ai prezzi all’ingrosso di luce e gas è previsto il pagamento di un contributo mensile di 3,90 euro per fornitura. Per i nuovi clienti che scelgono le offerte Prezzo Chiara A2A, però, c’è una promozione di sicuro interesse che renderà ancora più convenienti le tariffe.

A2A Energia pagherà al posto del cliente il contributo mensile per i primi 12 mesi di fornitura, con un risparmio complessivo massimo di 93,60 euro. Per il primo anno, quindi, il cliente potrà accedere direttamente al prezzo all’ingrosso dell’energia, ottenendo così un netto risparmio sulle forniture energetiche. Le offerte Prezzo Chiaro di A2A presentano ulteriori vantaggi. Per quanto riguarda l’energia elettrica, ad esempio, è possibile:

sfruttare l’ energia elettrica al 100% , ovvero prodotta da fonti rinnovabili certificate, senza alcun costo aggiuntivo

, ovvero prodotta da fonti rinnovabili certificate, senza alcun costo aggiuntivo scegliere tra il prezzo monorario o biorario in base alle proprie esigenze di consumo in modo da massimizzare il risparmio

Ci sono poi da considerare ulteriori vantaggi come la possibilità di utilizzare i servizi bollett@mail e bollett@free per gestire in modo smart e rapido le bollette ricevute dal fornitore. Considerando la presenza di un prezzo variabile, in questo caso, è possibile solo stimare la spesa annuale e il risparmio con il mercato tutelato garantito dalle offerte Prezzo Chiaro. In ogni caso, la possibilità di sfruttare il prezzo all’ingrosso garantirà una netta riduzione della spesa. In questo caso, il risparmio si attesta intorno ai 90 euro all’anno rispetto al servizio di Maggior Tutela.

Le offerte Prezzo Chiaro A2A per luce e gas possono essere attivate direttamente online:

Attiva le offerte Prezzo Chiaro A2A »

Come attivare le offerte luce e gas di A2A Energia

Scegliere una delle offerte luce e gas di A2A Energia è molto conveniente. Completare l’attivazione delle offerte è, inoltre, un’operazione davvero semplice. Per attivare una delle tariffe luce e gas indicate in precedenza, sarà sufficiente procedere con una semplice attivazione online. La procedura è rapida e può essere ultimata in pochi minuti.

Per completare l’attivazione di una delle offerte A2A Energia sarà sufficiente accertarsi di avere a disposizione:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

i dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di cellulare)

una bolletta inviata dal precedente fornitore oppure i dati della fornitura (compresi il codice POD per l’energia elettrica e PDR per il gas naturale che permettono di identificare in modo univoco una fornitura)

i dati di pagamento ed in particolare le coordinate IBAN per la domiciliazione

Da notare, inoltre, che, per una massima trasparenza, A2A Energia mette a disposizione del cliente, già prima dell’attivazione, tutta la documentazione contrattuale relativa alle forniture energetiche. Consultando i dati sarà possibile ottenere tutte le informazioni necessarie prima di procedere con la sottoscrizione.