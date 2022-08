Avere una connessione Internet casa a meno di 20 euro: le offerte di Agosto 2022

Scopri come avere Giga illimitati per navigare alla massima velocità con una nuova connessione Internet casa a un prezzo inferiore 20 euro al mese. Con SOStariffe.it, ecco quali sono le migliori offerte di Agosto 2022 disponibili sul mercato.

Connessione Internet casa: qual è un prezzo davvero conveniente attualmente sul mercato? Spendere meno di 20 euro al mese è considerato un costo vantaggioso da parte di numerosi utenti, i quali in cambio cercano di avere Giga illimitati e poter navigare alla massima velocità. Ecco una panoramica delle offerte più economiche di Agosto 2022.

Ricordiamo che, prima di sottoscrivere una nuova promozione, è opportuno però verificare la copertura di rete nel luogo in cui si abita. Come fare? Si può cliccare sul pulsante presente nella pagina di descrizione di una data offerta, oppure andare su SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) grazie al quale è possibile inserire il proprio indirizzo e vedere una landing page che confronta le offerte e la copertura di rete.

Connessione Internet casa: le offerte a meno di 20 euro al mese di Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Fastweb Nexxt Casa + Plenitude 18,95 euro al mese per i primi 2 anni

al mese per i primi 2 anni 26 euro al mese dal terzo anno

chiamate illimitate

2.5 Giga di velocità

Internet box e attivazione inclusi

6 euro di risparmio al mese per 24 mesi su gas e luce Linkem Promo Easy 19,90 euro al mese per un anno

al mese per un anno velocità in download fino a 100 Mega

nagivazione illimitata e modem gratuito

chiamate illimitate verso telefoni fissi e mobili in Italia

bonus sul contributo iniziale di attivazione: 48 euro suddiviso in 12 fatture Fastweb Casa Light FWA 19,95 euro al mese prezzo fisso

al mese prezzo fisso navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo

modem Internet box NeXXT con Wi-Fi 6 e Alexa integrata

2 euro al mese per 20 mesi di contributo di attivazione Illumia Wifi 19,99 euro al mese per il primo anno

al mese per il primo anno 27 euro al mese dal secondo anno

chiamate non incluse

1 Giga di velocità

moden gratis

Sono 4 le offerte più vantaggiose per Agosto 2022 selezionate dagli esperti di SOStariffe.it per offrire la miglior convenienza ai consumatori. Ecco in dettaglio che cosa prevedono le 4 proposte.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Doppiamente vantaggiosa è l’offerta Fastweb Nexxt Casa + Plenitude perché consente di risparmiare sia sulla connessione Internet casa che su luce e gas.

Sottoscrivendo questa offerta, si spenderebbero 18,95 euro al mese per 24 mesi (poi 25,95 euro al mese) per avere fibra ultraveloce, chiamate illimitate. A questi benefici si sommerebbero poi le promozioni di Plenitude, l’ex Eni Gas e Luce, che prevedono un sconto di 6 euro in bolletta su energia elettrica e metano sempre per 24 mesi. Tradotto vorrebbe dire un risparmio sulla bolletta quantificabile in 144 euro in due anni.

Per navigare con meno di 20 euro al mese l’offerta dall’operatore Fastweb, che è riservata ai clienti Plenitude o a coloro che abbiano anche intenzione di attivare una promozione luce e/gas con il fornitore, risulta molto vantaggiosa.

In particolare, questa la proposta di Fastweb prevede:

fibra ultraveloce con fino a 2,5 Giga in download;

chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

attivazione inclusa;

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 di ultima generazione e Alexa integrata;

corsi della Fastweb Digital Academy.

Inoltre, Fastweb Nexxt Casa consente una navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware e la funzione di Parental Control.

Per saperne di più sull’offerta di Fastweb Nexxt Casa + Plenitude segui il link:

SCOPRI FASTWEB NEXXT CASA + PLENITUDE »

Linkem Promo Easy

Sfruttando la tecnologia FWA (Fixed wireless access), l’offerta di Linkem, con i suoi servizi Internet a banda ultralarga per famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale, è vantaggiosa poiché abbina Internet veloce a chiamate illimitate. Con l’attivazione di questa promozione, il nuovo cliente spenderebbe 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, anziché 24,90 euro.

Le carattestiche principali di questa proposta sono:

navigazione veloce fino a 100 Mbps in download;

in download; modem gratuiro incluso (in comodato d’uso);

opzione Parla&Naviga con chiamate illimitate da casa verso telefoni fissi e mobile in Italia inclusa (per mezzo della tecnologia VoIP);

contributo iniziale di attivazione: 48 euro, ripartito in 12 fatture;

assistenza Prime inclusa, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione.

Per saperne di più dell’offerta di Linkem Promo Easy segui il link:

SCOPRI LINKEM PROMO EASY »

Fastweb Casa Light FWA

Con una spesa mensile di 19,95 euro al mese, l’offerta di Agosto 2022 di Fastweb, uno dei principali operatori italiani delle telecomunicazioni, risulta molto conveniente. La soluzione Fastweb Casa Light FWA, che sfrutta la rete Ultra FWA, presente le seguenti funzionalità:

connessione senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo in download;

al secondo in download; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

attivazione al costo di 2 euro al mese per 20 mesi;

installazione di una piccola antenna inclusa;

corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy.

Per saperne di più dell’offerta di Fastweb Casa Light FWA segui il link:

SCOPRI FASTWEB CASA LIGHT FWA »

Illumia Wifi

Gia attiva come fornitore sul Mercato libero per la luce e il gas, Illumia, l’azienda italiana fondata nel 2006 con sede a Bologna, opera anche nel settore della fibra ottica con Illumia Wifi, che consente non soltanto di navigare senza limiti ma anche alla massima velocità.

L’offerta disponibile ad Agosto 2022 prevede un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi (invece di 26,99 euro al mese) è attivabile solo online e prevede il pagamento soltanto con addebito su conto corrente bancario.

Inoltre Illumia WiFi si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

fibra ottica di tipo FTTH, per navigare senza limiti da ogni punto di casa, garantendo Internet ultra veloce, fino a 1 Giga in download;

nessun vincolo di durata contrattuale;

modem Wi-Fi a zero spese per i primi 12 mesi, poi con un costo di 2,99 euro al mese;

contributo di attivazione di 39,90 euro una tantum anziché 69,99 euro.

Per saperne di più sull’offerta di Illumia Wifi segui il link:

SCOPRI ILLUMIA WIFI »