5G in Italia: prestazioni e copertura ancora limitate rispetto ad altri Paesi

Di mese in mese, il 5G aumenta la sua diffusione in Italia . Anche grazie alle tante offerte 5G presentate dagli operatori di telefonia mobile, infatti, il numero di utenti che può accedere alla rete mobile di nuova generazione è in costante crescita. I dati dell'ultimo rapporto di Opensignal sulla diffusione e le prestazioni del 5G in Italia , però, non sono incoraggianti. La distanza con altri Paesi, infatti, è spesso davvero considerevole. Ecco i dati.

Opensignal, azienda indipendente che testa e valuta le reti mobili su scala internazionale, ha pubblicato il nuovo report Benchmarking the Global 5G Experience. Questo report va ad analizzare lo stato del 5G a livello globale, mettendo in evidenza la diffusione e le prestazioni della rete mobile di nuova generazione in vari Paesi. L’analisi completa è consultabile direttamente dal sito ufficiale dell’azienda.

In Italia, dopo le offerte 5G sono in costante crescita e il numero di utenti in grado di accedere alla rete mobile di nuova generazione è elevato, la situazione non è delle migliori. Secondo il rapporto di Opensignal, che si riferisce al primo trimestre del 2021, le prestazioni della rete 5G italiana non sono particolarmente elevate. Il 5G registra una velocità media di circa 100 Mbps in download e 15 Mbps. Si tratta di valori raggiungibili, senza troppi problemi, anche tramite rete 4G. Rispetto ai vertici della classifica, l’Italia è indietro. In Corea del Sud, infatti, Opensignal ha rilevato valori quattro volte maggiori rispetto a quelli italiani.

L’esperienza di utilizzo della rete 5G, in base alle varie attività considerate, è giudicata tra il 70% e l’80% circa, un risultato leggermente inferiore rispetto ai Paesi della top 10 ma comunque positivo, segno che la qualità della rete 5G (quando quest’ultima è presente) è buona. Molto negativi, invece, i dati relativi alla copertura ed al tempo passato dai dispositivi sotto rete 5G.

Secondo l’analisi di Opensignal, infatti, la copertura viene valutata con un punteggio di 1.2 su 10, un valore nettamente inferiore rispetto a quello dei migliori Paesi in classifica, che superano il punteggio di 5 su 10. Male anche il tempo passato sotto rete 5G, rispetto al totale, che risulta essere pari ad appena il 6.4% contro l’oltre 20% registrato nei migliori Paesi al mondo.

5G in Italia: operatori e offerte disponibili

La rete 5G in Italia ha fatto il suo debutto, per gli utenti finali, nel corso del 2019 grazie a Vodafone e TIM. Successivamente, sul finire del 2020, sono arrivate anche le reti di nuova generazione di WINDTRE e Iliad. Tra gli operatori virtuali, al momento, solo Fastweb permette l’accesso alla rete 5G (di WINDTRE). Sul mercato italiano sono disponibili un gran numero di offerte 5G che permettono di accedere alla rete mobile di nuova generazione.

TIM e Vodafone, i primi provider a lanciare il 5G nel nostro Paese, consentono di accedere al 5G attivando apposite opzioni oppure attivando apposite tariffe “5G ready”. Per quanto riguarda WINDTRE e Iliad, invece, l’accesso al 5G è vincolato all’attivazione di tariffe 5G specifiche. Con Fastweb, primo virtuale a mettere a disposizione la rete di nuova generazione, tutti gli utenti hanno accesso al 5G senza costi aggiuntivi rispetto al costo mensile dell’offerta attivata in precedenza.

Per individuare le migliori tariffe 5G disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android ed iOS. La tabella qui di seguito, invece, riassume quelle che sono le migliori tariffe 5G del momento andando ad analizzare i Giga inclusi ed il costo mensile.

Operatore Offerta Giga in 5G al mese Minuti SMS Costo mensile Fastweb Fastweb NeXXt Mobile 70 Illimitati 100 7,95 euro Iliad Giga 100 100 Illimitati Illimitati 9,99 euro Fastweb Fastweb NeXXt Mobile MAXI 100 Illimitati 100 10,95 euro Vodafone Shake it Easy (per under 30) 60 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 14,99 euro TIM TIM YOUNG Senza Limiti (per under 30) 60 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 14,99 euro WINDTRE X-Large 100 Illimitati 200 16,99 euro Vodafone Red 40 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 18,99 euro WINDTRE Unlimited Illimitati Illimitati 200 29,99 euro TIM TIM Advance 5G 50 Illimitati Illimitati 29,99 euro Vodafone Infinito Black Edition Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro TIM TIM Advance 5G UNLIMITED Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro