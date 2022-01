5G in Italia: alta probabilità di raggiungere gli obiettivi di copertura del 2025

La diffusione del 5G in Italia è un tema di grande attualità. Gli operatori di telefonia mobile hanno iniziato a proporre l'accesso alla rete mobile di nuova generazione agli utenti già dal 2019, in linea con quanto registrato anche in altri Paesi europei. La copertura è ancora limitata ma, secondo un report della Corte dei conti europea, l'Italia è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di copertura previsti per il 2025 . Vediamo i dettagli.

La Corte dei Conti Europea ha pubblicato questa settimana il report “L’introduzione del 5G nell’UE: vi sono ritardi nel dispiegamento delle reti e le questioni di sicurezza rimangono irrisolte” che va ad analizzare, in modo completo, lo stato di diffusione del 5G all’interno dei confini dell’Unione Europea. L’indagine analizza la diffusione del 5G sul territorio europeo, andando a toccare diversi punti centrali per quello che sarà il “dispiegamento” della rete mobile di nuova generazione nel corso dei prossimi anni.

Uno degli elementi più interessanti del report (soprattutto per quanto riguarda gli utenti finali) è rappresentato dall’analisi della situazione italiana, anche in rapporto ad altri Paesi. La tabella di marcia per la diffusione del 5G in Europa è definita da tempo e prevede due importanti obiettivi:

Copertura 5G ininterrotta delle aree urbane e dei principali assi di trasporto entro il 2025

Tutte le zone abitate coperte dal 5G entro il 2030

L’obiettivo più vicino è, quindi, fissato per il 2025. Secondo il report della Corte dei Conti Europa, l‘Italia è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del 2025 arrivando a garantire una copertura 5G ininterrotta delle aree urbane e dei principali assi di trasporto nel giro di pochi anni. Lo studio definisce “alta” la probabilità di raggiungere tale obiettivo per l’Italia. In UE, solo Danimarca, Spagna, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Romani, Slovacchia, Finlandia e Svezia ottengono lo stesso risultato.

Altri Paesi di grande rilevanza economica, come la Germania, l’Austria e la Polonia si fermano ad una probabilità “media” mentre viene ritenuta “bassa” la probabilmente di raggiungere gli obiettivi in Belgio, Grecia, Cipro, Croazia e Bulgaria. Secondo il report, quindi, l’Italia si trova ad un buon punto nel programma che porterà i Paesi dell’UE verso gli obiettivi fissati per il 2025. A garantire un giudizio positivo al nostro Paese è l’assegnazione delle bande pioniere 5G (700 MHz, 3.6 GHz e 26 GHz).

Per approfondire tutti i temi inclusi nella relazione speciale pubblicata in questi giorni dalla Corte dei Conti Europa è possibile dare un’occhiata al sito ufficiale dell’ente (eca.europa.eu) da cui si potrà scaricare il PDF integrale del report (completamente in italiano) e consultare lo stato di avanzamento dei lavori per la diffusione del 5G in tutto il territorio europeo sulla base dei dati raccolti nel corso del 2021.

Il 5G in Italia: operatori, smartphone e offerte

Per gli utenti finali, il 5G è già una realtà consolidata. Quasi tutti gli smartphone di nuova generazione arrivati sul mercato nel corso del 2021 ed in queste prime settimane del 2022 sono già “5G Ready” e possono garantire una completa compatibilità con le reti italiane di nuova generazione. Per acquistare uno smartphone 5G non è più necessario puntare su di un top di gamma in quanto molti smartphone di fascia bassa già supportano la rete mobile di nuova generazione.

Da notare che anche le offerte 5G sono in forte crescita. Attualmente, l’accesso al 5G è garantito dai seguenti operatori:

TIM

Vodafone

WINDTRE

Iliad

Fastweb

Le prime offerte 5G sono arrivate nel corso del 2019, grazie a Vodafone e TIM. Dalla fine del 2020, inoltre, anche Iliad, WINDTRE e Fastweb (questi ultimi due provider utilizzano la stessa rete 5G) mettono a disposizione dei loro clienti l’accesso alla rete di nuova generazione. Da notare che alcuni operatori prevedono l’accesso al 5G solo con l’attivazione di offerte compatibili o di opzioni specifiche.

Vediamo quali sono le migliori offerte 5G disponibili ad oggi in Italia:

Le migliori offerte 5G in Italia

Per un quadro generale sulle tariffe 5G disponibili in Italia è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Qui di seguito, invece, andiamo a riepilogare alcune delle offerte più vantaggiose del momento.

La proposta più economica per accedere al 5G in Italia arriva da Fastweb. L’operatore mette a disposizione un piano tariffario con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 4G e 5G al costo di appena 7.95 euro al mese. L’offerta è disponibile per tutti ed è attivabile direttamente online, con attivazione gratuita, dal link riportato qui di seguito:

Da segnalare anche l’offerta di Iliad che mette a disposizione la tariffa Giga 120. L’offerta, disponibile anche in questo caso per tutti, include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e 120 GB in 4G e 5G. Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al sito dell’operatore:

Per gli utenti Under 25 c’è la possibilità di attivare TIM Premium YOUNG 5G. L’offerta in questione mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 25 GB al mese in 4G e 5G con Giga illimitati su app di social, chat, gaming e-learning e musica (Giga illimitati gratis per i già clienti TIM di rete fissa). L’offerta include anche TIMMUSIC e TIMGAMES. Il costo è di 11,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis.

