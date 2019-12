5 offerte per Adsl davvero convenienti a dicembre 2019

Chi è in cerca di una nuova offerta Internet casa per minimizzare i costi dell’abbonamento, senza rinunciare alla possibilità di sfruttare una connessione ad alta velocità e senza limiti, ha la possibilità di puntare su alcune offerte molto vantaggiose attualmente disponibili sul mercato di telefonia fissa. Ecco quali sono le 5 offerte ADSL davvero convenienti a dicembre 2019.

Nel corso del mese di dicembre 2019 è possibile puntare su alcune offerte ADSL davvero convenienti in grado di minimizzare i costi dell’abbonamento per la linea fissa di casa senza per questo rinunciare a tanti bonus aggiuntivi. Di seguito vedremo le 5 tariffe più convenienti del mese di dicembre 2019, da attivare per ridurre i costi e massimizzare la convenienza del proprio abbonamento Internet casa.

Specifichiamo, inoltre, che le offerte Internet casa proposte di seguito possono essere attivate da tutti i nuovi clienti a prescindere dalla tecnologia disponibile presso il proprio indirizzo di casa. Chi è raggiunto dalla fibra FTTH avrà la possibilità di navigare sino 1000 Mega mentre chi può contare solo sulla fibra mista FTTC dovrà accontentarsi di 200 Mega. Per gli utenti che possono contare esclusivamente sulla rete ADSL, invece, la connessione sarà limitata a 20 Mega.

Nella tabella qui di seguito andiamo a riassumere in breve le caratteristiche delle 5 offerte più convenienti di dicembre 2019.

Offerta Linea telefonica Connessione ad Internet Bonus aggiuntivi Canone mensile Attivazione e modem Wi-Fi Fibra 1000 di Wind Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali Illimitata sino a 1000 Mega 100 GB al mese; offerta per smartphone con minuti illimitati e 150 GB a 7,99 Euro al mese 26,98 Euro al mese Inclusi nel canone Super Fibra di Tre Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali Illimitata sino a 1000 Mega Giga illimitati per i già clienti Tre su mobile; offerta per smartphone con tutto illimitato a 7,99 Euro al mese 26,98 Euro al mese Inclusi nel canone Fastweb Casa Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali Illimitata sino a 1000 Mega Non ci sono vincoli di permanenza e costi nascosti nel canone 27,95 Euro al mese (in promozione sino al 31 dicembre 2019) Inclusi nel canone Internet Unlimited di Vodafone Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali Illimitata sino a 1000 Mega SIM dati con 30 GB al mese; Vodafone TV Intrattenimento inclusa nel prezzo (solo se disponibile la FTTH) 27,.90 Euro al mese Inclusi nel canone TIM Super Chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali Illimitata sino a 1000 Mega TIM Vision inclusa nel prezzo 29,90 Euro al mese Inclusi nel canone

Qui di seguito, invece, illustriamo le caratteristiche ed i costi di ogni tariffa considerata:

1) Fibra 1000 di Wind

Fibra 1000 di Wind è una delle offerte più convenienti del mese di dicembre 2019 per chi è in cerca di una nuova tariffa Internet casa in quanto abbina la possibilità di sfruttare un abbonamento per la linea fissa con canone ridotto al minimo ad una serie di bonus aggiuntivi per lo smartphone davvero molto interessanti. Prima di procedere con l’analisi delle caratteristiche dell’offerta, sottolineano che Fibra 1000 di Wind è disponibile per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload).

Gli utenti raggiunti dalla fibra mista FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) oppure dall’ADSL (20 Mega in download e 1 Mega in upload) potranno attivare la stessa offerta di chi è raggiunto dalla FTTH con le stesse condizioni economiche e bonus inclusi. In questi casi, a cambiare saranno solo il nome commerciale dell’offerta (ad esempio, per chi è raggiunto dall’ADSL, la tariffa si chiamerà Internet 20) e la velocità massima di navigazione.

Torniamo ora ai vantaggi di Fibra 1000 di Wind. La tariffa presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH oppure tramite fibra mista FTTC o ancora tramite rete ADSL

ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH oppure tramite fibra mista FTTC o ancora tramite rete ADSL 100 GB di traffico dati in 4G ogni mese per navigare in mobilità con il proprio smartphone Wind; il bundle è condivisibile con altre 4 SIM ricaricabili Wind che hanno attivato un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call Your Country

per navigare in mobilità con il proprio smartphone Wind; il bundle è condivisibile con altre 4 SIM ricaricabili Wind che hanno attivato un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call Your Country per chi non è cliente Wind su mobile: possibilità di passare a Wind con il proprio numero di cellulare ed attivare un’offerta con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G al costo di 7.99 Euro al mese

al costo di in regalo per tutti i nuovi clienti c’è, inoltre, l’Amazon Echo Dot, il dispositivo che integra l’assistente virtuale Alexa; l’Echo Dot potrà essere ritirato dal cliente in un negozio Wind dopo l’attivazione dell’abbonamento.

Fibra 1000 di Wind è, al momento, una delle offerte più economiche sul mercato. La tariffa, infatti, presenta un canone di 26,98 Euro al mese con attivazione (5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone stesso. L’unico aspetto a cui prestare attenzione quando si attiva quest’offerta è la presenza dei costi dell’attivazione e del modem Wi-Fi nel canone. In caso di recesso prima della scadenza del pagamento, infatti, sarà necessario pagare tutte le rate residue.

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

2) Super Fibra di Tre

Sullo stesso schema di Fibra 1000 di Wind troviamo anche Super Fibra di Tre, offerta disponibile per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH ma che può essere attivata (con nome e tecnologia di navigazione differente ma con lo stesso prezzo e con gli stessi bonus inclusi) anche da chi è raggiunto solo dalla FTTC oppure dalla rete ADSL.

Ecco i dettagli relativi a Super Fibra di Tre:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH oppure tramite fibra mista FTTC o ancora tramite rete ADSL

ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH oppure tramite fibra mista FTTC o ancora tramite rete ADSL per i già clienti Tre con una SIM attiva: senza costi aggiuntivi sarà possibile sfruttare Giga illimitati per la propria offerta mobile

per chi non è cliente Tre: è possibile passare a Tre con il proprio numero di cellulare ed attivare ALL-IN Super Power con minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 7,99 Euro al mese

Super Fibra di Tre presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione (5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile. Come per l’offerta di Wind, in caso di disattivazione anticipata dell’abbonamento sarà necessario pagare le rate residue.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra di Tre

3) Fastweb Casa

Tra le 5 offerte più convenienti di dicembre 2019 includiamo anche Fastweb Casa, un’offerta per la linea di casa disponibile per tutti, a prescindere dalla tecnologia con cui avviene la connessione ad Internet. Ecco le caratteristiche dell’offerta di Fastweb:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega, oppure tramite rete FTTC, sino a 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Mega

Fastweb Casa, di norma, ha un costo periodico di 34,95 Euro al mese. Sino al 31 dicembre 2019, solo per chi sceglie l’attivazione online, l’offerta sarà attivabile a 27,95 Euro al mese a tempo indeterminato e con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che l’offerta non prevede vincoli ed in caso di recesso anticipato non è previsto il pagamento di costi aggiuntivi per l’attivazione ed il modem Wi-Fi. L’unico costo aggiuntivo da affrontare sarà quello del contributo di disattivazione pari a 29,95 Euro.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

4) Internet Unlimited di Vodafone

Tra le offerte più convenienti di dicembre 2019 includiamo anche Internet Unlimited di Vodafone, uno degli abbonamenti più completi ed interessanti disponibili attualmente sul mercato di telefonia fissa. Ecco le caratteristiche della tariffa:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; con 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate gratis verso i fissi internazionali

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; con 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate gratis verso i fissi internazionali connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, sino a 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Mega

senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, sino a 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Mega SIM dati con 30 GB in 4G al mese per navigare in mobilità con tablet o chiavette (sfruttando la funzione hot spot per collegare altri dispositivi)

per navigare in mobilità con tablet o chiavette (sfruttando la funzione hot spot per collegare altri dispositivi) per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, inoltre, la Vodafone TV è inclusa nel prezzo con il pacchetto Intrattenimento incluso nel prezzo; con la Vodafone TV è possibile accedere a 30 film al mese si CHILI, 6 mesi di abbonamento ad Infinity TV, i ticket Intrattenimento e Serie TV di NOW TV, le app di Netflix e YouTube, un ricco catalogo di film e serie TV on demand e tutti i canali del digitale terrestre

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 27,90 Euro al mese con attivazione e opzione Vodafone Ready (che mette a disposizione il modem Wi-Fi Vodafone Station) inclusi nel prezzo (l’opzione Vodafone Ready costa 6 Euro al mese per 48 mesi, già inclusi nel canone e da pagare, anche in modo rateale, in caso di recesso anticipato).

Internet Unlimited è personalizzabile con le opzioni seguenti:

Vodafone TV Intrattenimento (già inclusa per chi è raggiunto dalla fibra FTTH) al costo di 10 Euro al mese

Vodafone TV Sport (con Sky Sport Mix) al costo di 10 Euro al mese

Vodafone TV Sport Plus (con tutto lo sport Sky e NOW TV) al costo di 30 Euro al mese

chiamate illimitate verso i fissi internazionali al costo di 5 Euro al mese

adesione a Vodafone Happy Black, il programma che offre al cliente Vodafone sconti di vario tipo ogni mese, al costo di 1,99 Euro al mese

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

5) TIM Super

La gamma di offerte TIM Super va a completare la “Top 5” delle offerte Internet casa più convenienti del mese di dicembre. Per chi è raggiunto dalla sola rete ADSL, TIM propone la tariffa TIM Super ADSL che presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali (le chiamate gratis sono disponibili in esclusiva per chi si abbona online)

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali (le chiamate gratis sono disponibili in esclusiva per chi si abbona online) connessione ad Internet senza limiti tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

senza limiti tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload accesso illimitato alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision che offre un ricco catalogo di serie TV, film, documentari e programmi per ragazzi da guardare sfruttando una connessione ad Internet via web oppure tramite app per smartphone o Smart TV

TIM Super ADSL presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. In caso di recesso anticipato, come per altre offerte, andranno versate le rate mancanti dell’attivazione e del modem Wi-Fi.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super ADSL

Chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH ha la possibilità di attivare TIM Super Fibra che riprende le stesse caratteristiche dell’offerta precedente ma garantisce la possibilità di navigare da casa sino a 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. Il costo dell’offerta resta di 29,90 Euro al mese

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Se, invece, è disponibile solo la fibra mista FTTC si potrà attivare TIM Super Mega che, anche in questo caso, ripropone le stesse caratteristiche con la possibilità di navigare sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Il costo dell’offerta sempre di 29,90 Euro al mese.Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega