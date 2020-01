5 offerte ADSL davvero convenienti a gennaio 2020

Per il mese di gennaio 2020 sono disponibili diverse offerte ADSL e fibra ottica davvero convenienti. Grazie alla possibilità di sfruttare un canone mensile contenuto ed una lunga serie di bonus aggiuntivi, queste tariffe rappresentato delle ottime soluzioni per chi vuole attivare un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa Ecco, quindi, 5 offerte ADSL davvero convenienti da attivare a gennaio 2020 e come fare a scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Il mese di gennaio 2020 inizia con una lunga serie di offerte ADSL davvero convenienti. Si tratta di soluzioni caratterizzate da un canone mensile contenuto (inferiore ai 30 Euro al mese) e da una lunga serie di bonus aggiuntivi (Giga extra per navigare in mobilità, servizi di streaming per l’intrattenimento, tariffe a prezzi agevolati per lo smartphone) che permettono di massimizzare la convenienza e, soprattutto, risparmiare.

Vediamo, quindi, quali sono le 5 offerte più convenienti di questo mese di gennaio 2020.

1) Fibra 1000 di Wind

Tra le offerte più convenienti del mese di gennaio 2020 segnaliamo l’ottima Fibra 1000 di Wind. Si tratta di un’offerta disponibile sia per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH che per chi deve accontentarsi della fibra mista FTTC (sino a 200 Mega) oppure dell’ADSL (sino a 20 Mega). Cambiando la tecnologia, i costi ed i bonus resteranno gli stessi mentre sarà diverso il nome dell’offerta (se disponibile solo l’ADSL, ad esempio, il nome sarà Internet 20) e la velocità massima di connessione.

Fibra 1000 di Wind include i seguenti bonus:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali

connessione Internet a casa senza limiti; la connessione può avvenire tramite rete FTTH, sino a 1000 Mega, tramite FTTC, sino a 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega

100 GB di traffico dati in 4G sotto rete Wind ogni mese; per chi è già cliente Wind con lo smartphone, basterà inserire il numero di cellulare in fase di registrazione per ottenere da subito il bundle dati; da notare che i 100 GB sono condivisibili con altre 4 SIM Wind che per poter accedere ai dati extra dovranno aver attivato un’offerta All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi

canone mensile di 26,98 Euro al mese

contributo di attivazione (120 Euro, rateizzati in 5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) sono già inclusi nel canone mensile

Fibra 1000 di Wind è attivabile direttamente online. Per verificare la copertura e scoprire la tecnologia con cui è possibile attivare l’abbonamento è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

2) Super Fibra di Tre

Super Fibra di Tre è un’offerta molto simile a Fibra 1000 di Wind (Tre e Wind, ricordiamo, sono brand del gruppo Wind Tre) ma presenta alcune caratteristiche uniche che la rendono particolarmente conveniente. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali

connessione Internet a casa senza limiti; la connessione può avvenire tramite rete FTTH, sino a 1000 Mega, tramite FTTC, sino a 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega

per i già clienti Tre su smartphone: Giga illimitati senza costi aggiuntivi sulla propria offerta mobile sino a che l’abbonamento Internet casa resterà attivo

per chi non è cliente Tre su smartphone: possibilità di passare a Tre ed attivare ALL-IN Super Power, tariffa per smartphone che offre minuti, SMS e GB illimitati al costo di 7,99 Euro al mese

canone mensile di 26,98 Euro al mese

contributo di attivazione (120 Euro, rateizzati in 5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) sono già inclusi nel canone mensile

L’offerta è attivabile direttamente online. Per verificare la copertura basterà cliccare sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra di Tre

3) Fastweb Casa

Un’altra offerta davvero conveniente di questo mese di gennaio è Fastweb Casa. Si tratta di un’offerta “tutto incluso” disponibile ad un costo particolarmente contenuto e caratterizzata dall’assenza di vincoli e costi nascosti nel canone mensile. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali; è possibile attivare un’opzione, dal costo di 5 Euro in più al mese, per aggiungere 1000 minuti di chiamate verso l’estero

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega, oppure tramite rete FTTC, sino a 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Megaù

servizio di cloud storage illimitato Wow Space disponibile al costo di 9,99 Euro all’anno per i clienti Fastweb con primo mese di prova gratuita

canone mensile di 27,95 Euro con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo

Fastweb Casa non presenta costi nascosti nel canone e vincoli di durata. In caso di recesso, quindi, l’utente dovrà pagare solo il contributo di disattivazione (normalmente richiesto da tutti gli operatori) mentre non ci saranno rate aggiuntive dell’attivazione o del modem Wi-Fi o ancora penali di altro tipo.

Per verificare la copertura è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Da notare che Fastweb mette a disposizione dei suoi clienti anche l’offerta Fastweb Casa e DAZN. Ecco i dettagli dell’offerta:

abbonamento a Fastweb Casa con le stesse caratteristiche riportate in precedenza

abbonamento a DAZN, piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che trasmette 3 partite del campionato di Serie A in esclusiva, le partite della Serie B, diverse competizioni calcistiche internazionali (La Liga spagnola, il campionato francese etc.) e molti altri eventi sportivi

L’offerta Fastweb Casa e DAZN presenta un costo periodico di 33,95 Euro al mese garantendo un risparmio notevole rispetto al costo dei due abbonamenti considerati in modo separato (DAZN costa 9,99 Euro al mese ricordiamo).

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa e DAZN

4) Internet Unlimited di Vodafone

Tra le offerte più complete attualmente disponibili sul mercato di telefonia fissa in Italia troviamo Internet Unlimited di Vodafone. La tariffa in questione mette a disposizione:

una linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali (al costo di 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate verso i fissi internazionali)

una connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, o con rete ADSL sino a 20 Mega

una SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese per navigare anche fuori casa con la rete Vodafone utilizzando tablet o chiavette

(solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH) Vodafone TV Intrattenimento con NOW TV Intrattenimento e Serie TV, 6 mesi di abbonamento ad Infinity, 30 film al mese su CHILI TV e un catalogo on demand di film e serie TV incluso nel prezzo dell’abbonamento (di norma il pacchetto costa 10 Euro al mese)

possibilità di arricchire l’offerta con altri pacchetti Vodafone TV come Vodafone TV Sport che permette di seguire gli eventi sportivi del catalogo Sky, comprese le partite di Serie A e di Champions League

canone mensile di 27,90 Euro

opzione Vodafone Ready che comprende anche il modem Wi-Fi inclusa nel canone mensile (6 Euro al mese per 48 mesi)

L’offerta può essere attivata ed arricchita con tutte le opzioni disponibili per gli utenti direttamente online.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

5) TIM Super

Tra le offerte più convenienti e complete del mese di gennaio 2020 includiamo anche la gamma TIM Super. A seconda dell’offerta attivata, il nome dell’offerta TIM cambierà ma i contenuti resteranno gli stessi. Per chi è raggiunto dalla rete ADSL c’è la possibilità di attivare TIM Super ADSL, tariffa che include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete ADSL 20 Mega

accesso illimitato alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision che include un ricco catalogo di programmi TV, serie TV e film da guardare in streaming

TIM Super ADSL presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 12 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile.Verifica la copertura ed attiva TIM Super ADSL

Chi è raggiunto dalla rete in fibra ottica FTTH ha la possibilità di attivare TIM Super Fibra, offerta che permette di navigare ad una velocità massima di 1000 Mega in download. Il costo dell’offerta è sempre di 29,90 Euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Se la fibra FTTH non è disponibile ma è presente la copertura della fibra mista FTTC, sarà possibile attivare TIM Super Mega che garantisce la possibilità di navigare sino ad una velocità massima di 200 Mega. Il costo dell’offerta è pari anche in questo caso a 29,90 Euro al mese.Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega

Come scegliere l’offerta Internet casa più adatta alle proprie esigenze

Le offerte ADSL e fibra ottica proposte in precedenza rappresentano soluzioni davvero molto convenienti garantendo la possibilità di sfruttare una connessione illimitata (alla velocità massima disponibile in base alla copertura) e le chiamate gratis dal telefono di casa, un’opzione oramai offerta da tutti i principali operatori di telefonia.

Le soluzioni proposte presentano un costo molto contenuto (compreso tra 26,98 e 29,90 Euro al mese) e non includono costi iniziali ma, a parte per l’offerta Fastweb, presentano i costi rateali del modem Wi-Fi e del contributo di attivazione all’interno del canone mensile ed in caso di recesso anticipato l’utente sarà obbligato a pagare, spesso in un’unica soluzione, le rate residue.

Per poter scegliere l’offerta Internet casa più adatta alle proprie esigenze è, quindi, molto importante valutare con attenzione tutte le caratteristiche dell’offerta.

per prima cosa è necessario verificare la copertura (cliccando sui box riportati in precedenza sarà facile accedere al sito dell’operatore ed avviare la verifica della copertura) in modo da poter controllare la tecnologia con cui avviene la connessione; chiaramente, scegliere un’offerta FTTH o FTTC sarà senza dubbio più conveniente rispetto a scegliere un’offerta ADSL

(cliccando sui box riportati in precedenza sarà facile accedere al sito dell’operatore ed avviare la verifica della copertura) in modo da poter controllare la tecnologia con cui avviene la connessione; chiaramente, scegliere un’offerta FTTH o FTTC sarà senza dubbio più conveniente rispetto a scegliere un’offerta ADSL considerando i costi molto simili e la presenza in tutte le offerte delle chiamate illimitate, un fattore determinate nella scelta è rappresentato dai bonus aggiuntivi inclusi nel prezzo; Wind offre GB aggiuntivi, condivisibili tra più SIM, per navigare in mobilità mentre Tre offre i Giga illimitati sulla propria SIM Tre; con TIM è possibile accedere senza costi aggiuntivi alla piattaforma di streaming TIM Vision mentre Vodafone offre una SIM dati con un buon bundle per navigare in mobilità e (se disponibile al FTTH) include nel canone la Vodafone TV; Fastweb non include bonus aggiuntivi ma elimina i costi nascosti nel canone e i vincoli e permette di attivare DAZN ad un prezzo contenuto con un risparmio aggiuntivo di 4 Euro al mese

La tabella qui di seguito riassume le caratteristiche delle offerte Internet casa più convenienti di gennaio 2020 e può essere uno strumento per confrontare, nei dettagli, le caratteristiche delle varie tariffe.