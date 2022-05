5 migliori siti per scaricare film a maggio 2022

Quali sono i migliori siti e app per scaricare film gratis in italiano ? Considerato che la pirateria è un reato, ecco quali sono le soluzioni disponibili oggi con cui effettuare il download di film e serie TV sul proprio PC o su altri dispositivi elettronici.

Lo streaming online e i servizi che permettono di vedere contenuti a pagamento in qualsiasi momento hanno completamente stravolto il mondo dell’intrattenimento, permettendoci di vedere un film anche dopo tempo dopo la sua uscita al cinema.

Ci sono occasioni, come un viaggio in aereo molto lungo, nelle quali non si può avere accesso a una connessione a Internet, ma durante i quali si potrebbe avere voglia di vedere un film.

Quali sono i migliori siti che permettono di scaricarli mentre si è online, per poi poterli vedere, in un secondo momento, quando si è offline? Abbiamo raccolto 5 siti dai quali è possibile fare il download dei propri film e serie TV preferiti.

Migliori siti per scaricare film Costo Netflix Disponibili 3 diversi abbonamenti Infinity Disponibili 3 diversi abbonamenti Amazon Prime Video 36 euro all’anno Chili Cinema I prezzi variano a seconda del contenuto che si sceglie YouTube Gratuito

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di ogni singolo abbonamento e perché potrebbe essere conveniente sceglierne uno.

1. Migliori siti per scaricare film

Sono 3 gli abbonamenti che si potranno sottoscrivere su Netflix, piattaforma che permette di scaricare film e serie TV direttamente su PC, smartphone e tablet e di poterli vedere offline in qualsiasi momento.

Servizi e caratteristiche Piano Base Piano Standard Piano Premium Costo mensile 7,99 euro 12,99 euro 17,99 euro Numero di schermi su cui puoi guardare Netflix contemporaneamente 1 2 4 Numero di cellulari e tablet su cui è possibile scaricare contenuti 1 2 4 Film, serie TV e giochi per dispositivi mobili senza limiti Sì Sì Sì Visione su laptop, TV, cellulare o tablet Sì Sì Sì HD disponibile No Sì Sì Ultra HD disponibile No No Sì

Per risparmiare, si consiglia di puntare su una delle offerte combinate Internet + Netflix, come quelle proposte da Vodafone o da TIM, che abbiamo illustrato di seguito.

Vodafone Plan Netflix Edition ha un costo di 44,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wifi 6 con Wifi Optimizer;

le chiamate da numero fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

una SIM di tipo 5G che comprende minuti, messaggi e Giga senza limiti;

il piano standard di Netflix , che permette di guardare i contenuti su 2 dispositivi nello stesso momento.

Se, praticamente, si sommassero i costi delle singole offerte, si dovrebbe pagare un totale superiore rispetto a quello proposto dalla promozione messa in campo da Vodafone. La sola offerta Internet casa di Vodafone costa infatti 27,90 euro al mese (24,90 per i già clienti mobile), ai quali si dovrebbero aggiungere:

12,99 euro, ovvero il costo del piano standard Netflix ;

il costo di una SIM Mobile con Giga illimitati che, nel caso di Vodafone, è molto elevato: si parla di cifre superiori ai 20 euro al mese.

Le offerte combinate Internet + Netflix rappresentano, non a caso, le soluzioni più vantaggiose tra quelle disponibili.

Per quanto riguarda la proposta commerciale proposta da TIM, ci sono diversi piani tra i quali quelli. Il primo è quello che unisce alla promozione Internet casa di TIM, i contenuti di TIMVISION e quelli di Netflix.

La fibra Premium TIM ha un costo di 29,90 euro al mese (24,90 euro al mese per i già clienti TIM Mobile), mentre il piano TIMVISION con Netflix costa 14,99 euro al mese e include:

il piano standard di Netflix;

i film, le serie e lo sport di TIMVISION;

il decoder a costo zero.

Si potrà poi scegliere il piano TIMVISION Gold, una soluzione davvero completa per i servizi dedicati all’intrattenimento, in quanto comprende:

tutto Netflix (piano standard);

tutto Disney+;

tutto DAZN con la Serie A TIM;

tutto Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutto l’intrattenimento di TIMVISION.

Un’altra possibilità è quella offerta da Sky: una delle offerte che si possono aggiungere a Sky TV è proprio un abbonamento a Netflix, disponibile a un costo scontato di 19,90 euro al mese invece di 30 euro.

2. Sito per scaricare film: Infinity

Infinity di Mediaset Premium è un altro modo per scaricare film gratuitamente sul proprio PC, tablet o smartphone. Farlo è davvero semplicissimo in quanto sarà sufficiente:

cercare il film che si vorrebbe scaricare;

cliccare sul pulsante download;

selezionare la destinazione del file, tra PC, smartphone e tablet.

Per vedere il contenuto da mobile, si dovrà scaricare l’app Infinity, mentre per poterlo vedere sul PC si dovrà installare un plugin aggiuntivo per il browser.

3. Scaricare film: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è la piattaforma di Amazon per vedere contenuti online: oggi sono disponibili film e produzioni originali Amazon e una partnership con Twitch, dalla quale si possono ricavare diversi vantaggi.

Anche in questo caso, sarà abbastanza semplice scaricare film e serie TV sui propri dispositivi elettronici. Per avere un abbonamento a Prime Video, sarà sufficiente attivare Amazon Prime, servizio che permette di ricevere i prodotti acquistati su Amazon in un solo giorno.

In alternativa, si potrà optare per la sottoscrizione della Super Fibra dell’operatore WINDTRE, la quale comprende:

Internet illimitato;

chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con 23 centesimi di scatto alla risposta;

il modem Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video.

La promozione ha un costo di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile WINDTRE e di 26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti. Clicca sul link in basso per saperne di più.

4. App per scaricare film: Chili

Chili è una piattaforma che permette non solo di vedere film in streaming, ma anche di scaricarli. A questo proposito, è bene sapere che è possibile fare il download dei contenuti noleggiati/acquistati da Tablet e Smartphone Android e iOS per vederli senza connessione Internet, anche quando sei fuori casa – questa funzionalità non è però disponibile da PC/MAC

Per effettuare il download, si dovrà:

noleggiare o acquistare il Film o la Serie TV che da vedere in digitale;

andare nella sezione MY CHILI – I MIEI FILM;

scaricare il film cliccando l’opzione DOWNLOAD che trovi nella scheda del contenuto.

Si ricorda inoltre che:

il download è disponibile su tutti i Film e Serie TV del catalogo Chili noleggiato o acquistato, senza alcun costo aggiuntivo;

il download rimarrà a propria disposizione fino a quando il titolo sarà disponibile sul proprio account CHILI. Dopo tale data il download sarà rimosso anche dalla memoria del dispositivo;

per ogni titolo , noleggiato o acquistato, si potranno effettuare fino a un massimo di 5 download anche su dispositivi Android e iOS differenti.

5. Come scaricare film da YouTube

Forse non tutti sanno che è possibile scaricare contenuti anche da YouTube in cui, oltre ai classici video musicali, è possibile trovare di tanto in tanto anche vecchi film o film di animazione.

Non è detto che siano in italiano e non è detto che siano stati caricati legalmente (in questo caso, sarà la piattaforma a rimuoverli), ma fino a quando li si trova online su YouTube scaricarli sul proprio PC rientra nei limiti della legalità.