4 offerte gas per risparmiare in bolletta a gennaio 2020

Ci sono delle offerte gas green che vi permetteranno di ridurre la bolletta di più di 66 euro in un anno. Ecco quali sono le promozioni con i migliori sconti e le condizioni più vantaggiose per chi passi al libero mercato o cambi operatore a Gennaio 2020

Pagate una bolletta del gas troppo cara? Se non siete ancora passati alle tariffe del libero mercato potreste risparmiare anche quasi 67 euro l’anno. Questa è al momento la differenza di costo tra l’offerta più conveniente del mercato e le tariffe applicate dal servizio a Maggior Tutela.

Le proposte che in genere garantiscono le riduzioni più importanti sono le offerte luce e gas, non solo per i prezzi più convenienti ma anche per i maggiori sconti garantiti dalle società fornitrici del servizio. Un buon escamotage per avere altri abbuoni rispetto alla versione base delle promozioni è riuscire a convincere conoscenti e amici a sottoscrivere offerte con il vostro stesso fornitore.

Come ridurre la bolletta gas

Il comparatore di SosTariffe.it aiuta ad avere un’idea più precisa di quali siano gli effetti del cambio di fornitore gas. La famiglia tipo che utilizzeremo per illustrarvi le offerte è composta da 2 persone che condividono un appartamento da 75 mq e hanno un consumo annuo di 1080 smc. Il gas viene utilizzato per cucinare, riscaldare l’appartamento e avere l’acqua calda.

Questo è l’esempio scelto da noi, ma si possono cambiare le coordinate come si preferisce per conoscere in dettaglio quali siano le stime di spesa legate al proprio stile di consumo e alla propria situazione particolare. Nel box delle offerte troverete anche un dettaglio delle condizioni delle offerte e gli incentivi che ogni società dedicata ai nuovi clienti.

Le 4 offerte più economiche a Gennaio

Tornando alla nostra coppia, a Gennaio 2020 per questa famiglia le 4 offerte gas più convenienti del mese sono:

E.ON Valore Mercato Gas HERAComm Prezzo Netto Speciale Gas Gas Prezzo Fisso 12 mesi Next Energy Gas Sorgenia

1. E.ON ValoreMercato Gas

E.ON ValoreMercato Gas è l’offerta che garantisce il miglior margine di risparmio. In un anno la famiglia tipo può pagare fino a 67 euro in meno per la fornitura di gas. Questa offerta E.ON permette ai clienti di avere un prezzo del gas molto competitivo.

Il gas naturale sarà pagato al costo all’ingrosso da quegli utenti che acconsentiranno a versare 2 euro al mese per il servizio. Non si tratta quindi di una delle solite tariffe a prezzo fisso della materia prima, il costo sarà adeguato ogni mese all’andamento del prezzo del gas relativo all’indice TTF (Title Tranfer Facility), il mercato all’ingrosso del gas in Olanda, da cui arriva la maggior parte del gas naturale europeo.

Il vantaggio e lo svantaggio è costituito dalle fluttuazioni del prezzo del gas naturale, il costo infatti può aumentare o diminuire (facendo crescere il risparmio ottenuto). Al costo attuale la bolletta annuale della coppia esempio raggiungerebbe i 741 euro circa.

Come componenti extra è possibile avere premi e sconti con E.ON, come con la promozione Porta un amico. Questo programma fedeltà garantisce a chi invita un amico fino a 30 euro di bonus per le attivazioni luce o gas e 60 euro per un’attivazione dual fuel. Il tetto massimo dei bonus accumulabili è di 480 euro. Si potrà sfruttare questa promozione solo fino a fine Gennaio.

C’è anche il programma My Evolution con cui si possono vincere 20 euro di buono luce o gas, ingressi nei parchi divertimenti e gift card per servizi di streaming o altri prodotti. .

2. HERAComm Prezzo Netto Special Web Casa Gas

La seconda offerta è quella Prezzo Netto Special Web di HERAComm. Si tratta di una delle promozione con il miglior prezzo della materia prima. Il costo del gas è fissato a 0.1746 €/smc, questo porta la bolletta mensile a 62 euro circa e quella annuale a quasi 744.50 euro.

Il risparmio annuo della coppia che passi dal mercato tutelato a questa offerta del libero mercato sarebbe superiore ai 63 euro. Non sono previsti costi di attivazione per il servizio, né modifiche del contatore. HERAComm per cercare di abbattere il consumo di CO 2 fornirà la bolletta solo in formato elettronico.

Per poter gestire l’offerta e i pagamenti sarà necessario cercare un proprio account HERAComm e scaricare l’apposita app. Anche questa società include nel piano dei benefit, per i nuovi clienti è previsto uno sconto di 30 euro come bonus di benvenuto per chi attivi la tariffa gaso luce o di 60 euro per le offerte luce e gas.

3. Next Energy Gas Sorgenia

E siamo alla proposta di Sorgenia. Next Energy Gas è un ottima soluzione a prezzo bloccato e che al momento vi dà anche la possibilità di ricevere un buono Amazon da 80 euro per i vostri acquisti online. Il costo del gas con questa offerta sale notevolmente, 0.1985 €/smc e sarà fisso per 12 mesi.

La coppia tipo con questo costo della materia prima pagherà ogni mese 62.20 euro, questo porterà il conto annuale a salire a 746 euro circa. Il risparmio annuo quindi sarà comunque molto vicino a quella garantito dalle altre due proposte viste finora, 61 euro più o meno.

Il buono Amazon a cui accennavamo è uno dei benefit offerti solo a quei clienti che attiveranno la doppia fornitura gas e luce. Per i primi 12 mesi sarà incluso nel canone anche il servizio Energy Lab per gestire offerta e consumi online, poi il costo di questa opzione sarà di 2 euro al mese.

Qualora dovessero cambiare le condizioni del piano Sorgenia si impegna ad avvisare gli utenti con 3 mesi di anticipo in modo che abbiano il tempo di valutare l’eventuale cambio di gestore. Anche Sorgenia come gli altri operatori ha la sua soluzione Porta un amico, si tratta di uno sconto in bolletta di 30 euro per ogni amico che sottoscriva 1 nuova fornitura. Il limite per questa promozione è stato portato fino a 3000 euro da questo fornitore.

4. Gas Prezzo Fisso 12 mesi Wekiwi

Altra offerta a prezzo bloccato per un anno è Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Al termine dell’anno di sottoscrizione il gestore del servizio potrà rivedere il prezzo e l’utente valuterà se restare con Wekiwi o passare ad un altro fornitore. Quest’offerta presenta un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1700 €/smc. Tale prezzo potrebbe trarvi in inganno e farvi pensare che questa promozione è più conveniente della precedente.

In realtà il comparatore considera anche gli sconti e i buoni e fa una stima complessiva. Dato che Weikiwi ha meno benifit e garantisce un minor sconto questa tariffa risulta meno economica. La bolletta della nostra famiglia con Gas Prezzo Fisso 12 mesi arriverà a 62.39 euro al mese e quella annuale a quasi 749 euro.

I benefit extra con Wekiwi sono dei buoni spesa da 20 euro (singola fornitura) o da 40 euro (gas e luce) da spendere online o nei supermercati e negozi convenzionati con il fornitore. Ci sono anche degli sconti aggiuntivi che gli utenti guadagneranno rispettando le stime di consumo e ricaricando correttamente il proprio conto Wekiwi (sistema Carica mensile) e usando la pagina personale sul sito wekiwi.

Se nessuna di queste offerte ha le caratteristiche adatte a voi potete provare ad effettuare una nuova ricerca con il comparatore di SosTariffe.it impostando i vostri parametri.