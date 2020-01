3 offerte energia elettrica convenienti se passi al mercato libero a gennaio 2020

Si leggono tante opinioni in rete su quale sia il miglior fornitore di energia elettrica operante in Italia: per aiutarti nella valutazione di una buona offerta , abbiamo individuato con il nostro compratore quali sono le tariffe energia elettrica più convenienti di gennaio 2020 . Vediamo insieme il costo relativo e le caratteristiche di ogni singola offerta.

Tariffe Energia SCELTASICURA Bioraria 464,12 €/anno Risparmi € 79.96 Dettagli Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Lo slittamento del mercato libero al 1° gennaio 2022 è ufficiale, ma nonostante ciò è consigliabile vagliare fin da subito le tante offerte disponibili in questo momento. Le tariffe energia elettrica del mercato libero sono generalmente più convenienti rispetto a quelle del mercato tutelato.

La libera concorrenza tra le varie aziende permette, infatti, di proporre all’utente finaLE offerte il cui prezzo è molto contenuto e nelle quali sono spesso inclusi diversi vantaggi esclusivi. Abbiamo utilizzato il nostro compratore per individuare le tre migliori tariffe energia elettrica del mercato libero di gennaio 2020.

Migliori tariffe energia elettrica gennaio 2020: come funziona la comparazione

Supponiamo di essere di una famiglia composta da tre persone che abbia intenzione di cambiare fornitore e passare dalla Maggior Tutela al mercato libero. Il nostro consumo medio mensile è di 3.900 kWh e utilizziamo principalmente l’energia elettrica:

durante la sera e nei weekend;

per i seguenti elettrodomestici: il frigo, lo scaldabagno, la lavastoviglie, la lavatrice, il forno elettrico.

Quali sono le tariffe con il costo dell’energia elettrica in kWh più basso? Dalla nostra analisi emerge che quelle più convenienti nel mercato libero a gennaio 2020 sono le offerte proposte da:

Illumia , con la tariffa Luce Super Web;

, con la tariffa Luce Super Web; Wekiwi , con la tariffa Energia Prezzo Fisso 12 mesi;

, con la tariffa Energia Prezzo Fisso 12 mesi; Eni Gas e Luce, con la tariffa SceltaSicura.

Entriamo maggiormente nel dettaglio e andiamo alla scoperta delle tre offerte.

1. Offerte energia elettrica: Luce Super Web di Illumina

Si tratta di una tariffa di tipo monorario, con un prezzo bloccato per 12 mesi. Si contraddistingue:

per i pagamenti solo tramite RID;

per un prezzo mensile di circa 53 euro e uno annuale di 645 euro;

per un risparmio annuale di quasi 140 rispetto al prezzo del mercato tutelat o;

o; per un costo dell’energia di 0.03500 €/kWh.

2. Tariffe energia elettrica più convenienti: l’offerta luce di Wekiwi

L’offerta migliore proposta da Wekiwi in termini di prezzo e di qualità si chiama Energia Prezzo Fisso 12 mesi:

com’è possibile intuire, la tariffa, di tipo monorario, ha un prezzo bloccato per ben 12 mesi;

prevede il pagamento solo tramite RID e permette di avere accesso a energia prodotta esclusivamente con fonti di tipo rinnovabile.

Ha un costo mensile di circa 55 euro, in quanto il prezzo dell’energia è di 0.03500 €/kWh: in un anno si spendono meno di 670 euro e si risparmiamo quasi 115 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela. Se si attiva la promozione in modalità Dual Fuel, quindi scegliendo anche la tariffa gas, si ha diritto a un buono shopping del valore di 40 euro, che altrimenti è comunque previsto, ma è pari a 20 euro di sconto.

Wekiwi si contraddistingue per il meccanismo della carica mensile: in poche parole si paga solo quello che si consuma in base a delle stime iniziali. Nel caso in cui si pagasse di più, sarebbero previsti degli sconti. Nella tariffa sono inoltre previsti ulteriori sconti aggiuntivi da utilizzare online, sull’area personale del sito wekiwi.it.

3. Tariffe energia elettrica mercato libero: SceltaSicura di Eni Gas e Luce

La terza tariffa energia elettrica individuata in termini di convenienza è SceltaSicura, di Eni Gas e Luce. Il costo è molto simile a quello proposto da Illumia e Wekiwi: si parla di circa 55 euro al mese, per un totale di 670 euro all’anno. Il risparmio rispetto al mercato tutelato corrisponde a circa 112 euro in un anno.

Il costo dell’energia è pari a 0.05135 €/kWh: è previsto uno sconto del 20% rispetto al prezzo della Maggior Tutela fino al 30 giugno 2020 e la garanzia che il prezzo rimanga fisso, almeno fino alla fine del 2020. Sono inoltre inclusi sconti sia per i vecchi sia per i nuovi clienti Sky.

