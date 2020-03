2 alternative a fibra e adsl a marzo 2020

La rete in fibra ottica FTTH e la rete in fibra mista FTTC stanno facendo registrare una forte crescita della copertura su tutto il territorio nazionale. Il numero di utenti che ancora non può accedere alla banda ultra-larga, soprattutto nelle aree periferiche, è elevato e la connessione ADSL, molto spesso, non è in grado di garantire una velocità di connessione sufficiente. Ecco, quindi, due alternative a fibra e ADSL da considerare a marzo 2020 per poter sfruttare una connessione ad alta velocità anche in casa.

La fibra ottica FTTH permette di realizzare una connessione ad Internet ad alta velocità in casa con la possibilità di raggiungere i 1000 Mega. Dove non disponibile, è possibile puntare sulla fibra mista FTTC che garantisce connessione sino a 200 Mega in download. Gli utenti non raggiunti dalle tecnologie FTTH e FTTC devono accontentarsi della rete ADSL, limitata a 20 Mega nel migliore dei casi, che spesso offre prestazioni ben al di sotto delle attese.

Fortunatamente, esistono delle alternative concrete a fibra e ADSL per poter navigare ad alta velocità anche da casa. Ecco, quindi, quali sono le migliori soluzioni da considerare per ottenere una connessione ad Internet di buona qualità anche se la fibra e la fibra mista non sono disponibili e l’ADSL non raggiunge un buon livello qualitativo.

Offerte Internet mobile

La prima opzione da considerare tra le alternative alla fibra e all’ADSL sono le offerte Internet mobile che mettono a disposizione una SIM dati per navigare ad alta velocità su smartphone, tablet e su qualunque altro dispositivo in grado di accedere ad una rete Wi-Fi. Inserendo la SIM in un modem 4G oppure in uno smartphone o un tablet (attivando la funzione hotspot) sarà facile sfruttare il bundle dati disponibile per navigare anche da casa ad alta velocità.

Tra le offerte più interessanti da considerare troviamo Internet 100 Giga di WINDTRE. Questa tariffa, attivabile direttamente online, mette a disposizione degli utenti un bundle dati con 100 GB in 4G da utilizzare ogni mese per navigare con tutti i propri dispositivi. Una volta inserita la SIM in uno smartphone o in un tablet ed attivata la funzione hotspot sarà facile accedere ad Internet con il PC o con qualsiasi altro dispositivo. In alternativa, è possibile inserire la SIM in un modem 4G apposito.

Internet 100 Giga di WINDTRE è attivabile da tutti, direttamente online, e presenta un costo periodico di 12,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 6,99 Euro.

Attiva Internet 100 Giga di WINDTRE

Un’altra opzione da considerare come alternativa alle connessioni in fibra ottica e ADSL è rappresentata dall’attivazione di una tariffa di telefonia mobile per poi utilizzare i GB a disposizione del pacchetto attivato tramite la funzione hotspot. Tra le proposte disponibili per questa categoria di offerte segnaliamo le offerte di Very Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi.

A rendere particolarmente interessanti le tariffe di Very Mobile c’è la funzione “Rinnova ora”. Con questa funzione, attivabile direttamente dall’applicazione per smartphone di Very Mobile, l’utente può anticipare il rinnovo mensile dell’offerta (senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile) ed azzerare così il contatore dei GB nel caso in cui i 30 GB disponibili siano esauriti prima della scadenza dell’offerta.

In questo modo, se nel corso di un mese dovessero servire più GB rispetto a quelli inclusi nel bundle basterà attivare la funzione “Rinnova Ora” per azzerare il contatore e tornare ad utilizzare la rete Internet mobile con tutti i dispositivi di cui si ha bisogno per accedere ad internet. Si tratta di una soluzione molto flessibile che permette di adeguare il numero di GB alle proprie reali esigenze del momento.

Attivando un nuovo numero (quindi senza bisogno di eseguire la portabilità del proprio numero di cellulare da un altro operatore) si può attivare Very 6,99. Questa tariffa mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti oltre a 30 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload) al costo di appena 6,99 Euro al mese e con attivazione di 9,99 Euro una tantum. L’offerta viene attivata direttamente online e la SIM viene spedita, senza costi aggiuntivi, all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

Attiva Very 6,99

Da notare, inoltre, che per chi passa da un operatore virtuale a Very Mobile c’è la possibilità di attivare Very 4,99. La tariffa in questione mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a 30 GB in 4G (anche in questo caso con velocità limitata a 30 Mbps) al costo di 4,99 Euro al mese e con attivazione di 9,99 Euro una tantum. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online con spedizione della SIM direttamente a casa senza costi aggiuntivi.

Attiva Very 4,99

Un’altra tariffa mobile da considerare per navigare ad alta velocità e con un ricco bundle dati è Kena 5,99 Flash di Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi Internet e voce in mobilità. L’offerta in questione mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti e 70 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps) ad un costo di appena 5,99 Euro al mese e senza alcun costo di attivazione.

L’offerta di Kena Mobile è attivabile esclusivamente online da chi richiede la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale. La SIM attivata verrà recapitata direttamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di attivazione.

Attiva Kena 5,99 Flash

Per chi non rientra nei requisiti richiesti per l’attivazione di Kena 5,99 Flash c’è la possibilità di attivare Kena 13,99 che propone le stesse caratteristiche dell’offerta precedente ma con un costo periodico di 13,99 Euro. Quest’offerta è disponibile anche per chi attiva un nuovo numero e non solo per chi richiede la portabilità del numero da altro provider. L’attivazione è gratuita e la SIM, dopo la sottoscrizione online, verrà recapitata all’indirizzo dell’utente senza costi aggiuntivi.

Attiva Kena 13,99

Tra le offerte di telefonia mobile del momento segnaliamo anche due tariffe Vodafone attivabili direttamente online:

Special Unlimited : minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G a 7 Euro al mese con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile solo da chi passa a Vodafone da Iliad o da un virtuale

: minuti ed SMS illimitati, con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile solo da chi passa a Vodafone da Iliad o da un virtuale RED Unlimited Special: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’Europa, 40 GB in 4G/5G con navigazione illimitata sulle app social, chat, musica e mappe a 18,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da tutti, anche con l’attivazione di un nuovo numero di cellulare

Attiva online una delle offerte Vodafone

Annunci Google

Offerte Internet wireless

Tra le principali alternative alle offerte Internet casa che prevedono l’utilizzo di tecnologie come la fibra ottica e l’ADSL troviamo le offerte Internet wireless. Queste soluzioni sfruttano un collegamento radio per realizzare la connessione tra la propria abitazione e la centralina dell’operatore che, a sua volta, si occuperà di completare (tramite fibra) il collegamento con la rete.

Per realizzare questo tipo di connessione è, quindi, necessario installare un’antenna (solitamente posizionata sul balcone di casa ma può essere anche installata all’interno dell’abitazione) da collegare wireless al ripetitore del proprio operatore. La procedura di installazione viene eseguita da personale tecnico qualificato. L’utente non dovrà eseguire alcuna operazione.

Tra le principali offerte Internet wireless da tenere in considerazione come alternativa a fibra e ADSL troviamo EOLO Super di EOLO, da tempo uno dei provider di riferimento del settore delle connessioni wireless per la casa. L’offerta in questione è attivabile in via promozionale ad un costo periodico di 29,90 Euro al mese a tempo indeterminato.

Con la promozione valida sino a fine mese, inoltre, non sono previsti costi di installazione dell’impianto domestico (che consiste in un’antenna da collegare al router EOLO, fornito gratuitamente) e contributi di attivazione di alcun tipo. Si tratta, quindi, di una promozione molto interessante che consente di attivare un nuovo abbonamento ad EOLO ad un prezzo contenuto e senza costi iniziali.

EOLO Super mette a disposizione degli utenti:

una connessione ad Internet senza limiti tramite tecnologia “Fibra mista radio” ; questa soluzione prevede che il collegamento tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore di EOLO avvenga via radio (con l’installazione di un apposito impianto fornito da EOLO); la connessione ha una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload (quindi nettamente superiore all’ADSL) con la possibilità di provare gratuitamente EOLO Cento per navigare sino a 100 Mega in download e 10 Mega in upload (l’opzione è gratis per il primo mese e poi costa 6,90 Euro al mese in più)

tramite tecnologia ; questa soluzione prevede che il collegamento tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore di EOLO avvenga via radio (con l’installazione di un apposito impianto fornito da EOLO); la connessione ha una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload (quindi nettamente superiore all’ADSL) con la possibilità di provare gratuitamente EOLO Cento per navigare sino a 100 Mega in download e 10 Mega in upload (l’opzione è gratis per il primo mese e poi costa 6,90 Euro al mese in più) linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

6 mesi di abbonamento a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport

un servizio digitale a scelta tra un anno di abbonamento a Xbox Live Gold e 6 mesi di abbonamento a NOW TV Intrattenimento

EOLO Super può essere attivata direttamente online, avviando la procedura di sottoscrizione cliccando sul box qui di sotto. Una volta raggiunto il sito EOLO si potrà verificare la copertura e procedere all’attivazione diretta dell’abbonamento EOLO Super.

Attiva EOLO Super

Per chi vuole risparmiare, EOLO propone anche EOLO Easy. Si tratta di un’offerta molto simile a EOLO Super ma che viene proposta ad un prezzo ridotto. La tariffa, infatti, costa solo 26,90 Euro al mese, anche in questo caso con installazione e attivazione gratis. Scegliendo EOLO Easy si avranno a disposizione i seguenti bonus:

una connessione ad Internet senza limiti tramite tecnologia “Fibra mista radio” ; questa soluzione prevede che il collegamento tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore di EOLO avvenga via radio (con l’installazione di un apposito impianto fornito da EOLO); la connessione ha una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

tramite tecnologia ; questa soluzione prevede che il collegamento tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore di EOLO avvenga via radio (con l’installazione di un apposito impianto fornito da EOLO); la connessione ha una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Per verificare la copertura ed attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online accessibile qui di sotto.

Attiva EOLO Easy

Un’altra ottima alternativa alle offerte Internet casa con fibra o ADSL che rientra nel settore delle offerte Internet wireless arriva da Tiscali che propone la tariffa Ultrainternet Wireless. Si tratta di una soluzione davvero molto interessante che, sfruttando una connessione in “fibra mista radio”, propone agli utenti la possibilità di navigare ad alta velocità da casa ad un costo davvero contenuto.

Ultrainternet Wireless include:

una connessione illimitata con tecnologia “ fibra mista radio ” e con una velocità massima di 100 Mega in download e 3 Mega in upload

con tecnologia “ ” e con una velocità massima di 100 Mega in download e 3 Mega in upload una linea telefonica fissa (attivabile anche in assenza di una rete telefonica fissa)

il modem Tiscali necessario per la connessione

L’offerta presenta un costo periodico di 24,95 Euro al mese con attivazione scontata a 30 Euro (invece di 99 Euro) richiedendo l’offerta online, tramite il box riportato qui di sotto. Aggiungendo 3 Euro in più al mese si potranno sfruttare le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e 6 mesi di abbonamento gratuito ad Infinity TV, piattaforma di streaming che offre un ricco catalogo di serie TV e film da guardare sfruttando la connessione illimitata di casa.

Attiva Ultrainternet Wireless di Tiscali

Offerte Internet casa: le migliori soluzioni

La copertura della fibra ottica è in costante espansione e, quindi, è opportuno verificare di tanto in tanto se il proprio indirizzo di casa sia, finalmente, stato raggiunto dalla rete in fibra ottica, sino a 1000 Mega, oppure dalla rete in fibra mista, sino a 200 Mega. Per scoprire quali sono le migliori offerte Internet è possibile affidarsi alla comparazione online tramite SOStariffe.it. Cliccando sul box qui di sotto, infatti, sarà possibile individuare le migliori tariffe da attivare per la connessione di casa.

Dopo aver scelto l’offerta più conveniente si potrà accedere al sito dell’operatore e poi avviare la verifica della copertura per controllare se è possibile attivare l’abbonamento sfruttando la connessione FTTH o la FTTC.

Scopri le migliori offerte Internet casa

A marzo 2020, tra le migliori offerte Internet casa, troviamo: