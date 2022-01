12 film da vedere gratis sulle piattaforme streaming a Gennaio 2022

Stai cercando qualcosa da guardare stasera in tv, ma non sai che tipo di storia vorresti seguire. I cataloghi delle piattaforme di streaming ti assicurano una grande offerta di titoli, ma a volte ti perdi tra le centinaia di proposte che ti trovi davanti? Ecco quali sono 12 dei migliori film che puoi vedere gratis sulle piattaforme di streaming questo mese

Ogni mese la lista di film che puoi guardare tramite la tua app di streaming tv cambia, alcuni titoli entrano ed altri escono e fatichi a stare al passo. La sera sei stanco di perdere mezz’ora o più leggendo trame in cerca di un nuovo titolo che possa piacerti. Ecco qualche suggerimento dei nuovi film di Gennaio che potrai vedere gratis sulle piattaforme di streaming più popolari.

Se non sei ancora abbonato a Netflix, Amazon Prime Video, Disney + o NOW TV puoi scoprire le offerte pay tv del mese cliccando sul link qui in basso. Per chi invece ha già sottoscritto una promozione, ecco quali sono alcuni dei migliori film aggiunti nei cataloghi dei portali.

Scopri le migliori offerte pay tv »

Netflix

Iniziamo dai titoli che sono stati introdotti nella lista di pellicole disponibili per gli abbonati Netflix.

Monaco: sull’orlo della guerra

Il 27 Gennaio è il Giorno della memoria e come ogni anno in questo mese si moltiplicano i film che trattano della Seconda Guerra mondiale. Dall’inizio di Gennaio è disponibile su Netflix il nuovo film del regista Christian Schwochow con Jeremy Irons (interpreta Neville Chamberlain). Al centro del racconto ci sono due giovani amici, un funzionario britannico e un diplomatico tedesco che si trovano invischiati loro malgrado in una serie di intrighi politici e strategici. La storia si concentra sul periodo subito precedente alla firma degli accordi di Monaco tra Francia, Italia ed Inghilterra. Gli incontri tra Chamberlain , Daladier (primo ministro francese), Hitler e Mussolini sono avvenuti tra il 29 e il 30 Settembre 1938.

The House

Un’eccentrica commedia dark, così viene definito questo film di animazione in stop motion che è arrivato nel catalogo della piattaforma tv. Il lungometraggio si concentra su una casa e in tre episodi mostra tre storie legate a questo immobile. Il destino della casa e della famiglia che la abita si legano a quello dell’architetto che pur di costruirla è disposto a tutto. Il film è una produzione Netflix con Nexus Studios.

Mother/Android

Se non lo hai ancora visto questo dramma diretto da Mattson Tomlin va recuperato se ti piace la fantascienza. In apertura del film conosciamo Georgia e il mondo in cui vive con la sua famiglia, una società evoluta in cui ci sono robot intelligenti a servizio degli umani. Scopriamo subito che Georgia è incinta e che la cosa la preoccupa perché non sa se vuole restare con Sam, il suo fidanzato. Siamo vicini a Natale e la ragazza esce per recarsi ad una festa da amici, ma dimentica il cellulare in bagno (un dettaglio che la salverà). All’improvviso le macchine si ribellano e Georgia e Sam cercheranno di mettersi in salvo. Nel cast del film ci sono: Chloe Grace Moretz, Algee Smith, Raul Castillo.

Amazon Prime Video

Se sei abbonato/a a Prime Video ecco quali sono per te i nuovi film da guardare gratis tra le novità di Gennaio.

The Tender Bar

J.R. Moehringer è un bambino di otto anni cresciuto a Long Island dalla madre Dorothy (Lily Rabe), da suo zio Charlie (interpretato da Ben Affleck) e dal burbero nonno (Christopher Lloyd). Il ragazzo cresce e cerca a modo suo di realizzare i suoi sogni, vuole diventare uno scrittore e essere ricambiato dalla donna che ama. In tutto questo tempo però se l’abbandono del padre è ancora una ferita aperta in lui. Negli anni il bar è uno dei pochi luoghi sicuri per J.R. Il film è tratto da Il bar delle grandi speranze, romanzo autobiografico scritto da J. R. Moehringer nel 2005.

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso

Non hai voglia di drammi o di film adrenalinici, allora Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso è quello che fa per te. Si tratta del 4° appuntamento con Van Helsing e la sua strampalata compagnia. In questo film la nuova invenzione di Van Helsing ha trasformato Dracula e i suoi mostri in esseri umani e Johnny in un mostro. Il Raggio Mostrificatore però si rompe e l’unica speranza di Dracula e del gruppo di tornare normali è un cristallo che si trova in Sud America. Riusciranno riparare il raggio e tornare nei loro panni prima che Mavis li scopra?

Being The Ricardos

Le recensioni su questo film sono discordanti, ma la vittoria del Golden Globes come Miglior attrice per Nicole Kidman suggerisce di dare una speranza alla pellicola ignorando le critiche che definiscono il film per americani attempati. La storia raccontata è quella di Lucille Ball e del marito Desi Arnaz (Javier Bardem) e si concentra sulla settimana in cui la stella della sitcom I Love Lucy dovette affrontare lo scandalo di un presunto tradimento del marito e l’accusa di essere una comunista. Siamo nel 1952, in pieno maccartismo, e una cosa del genere può distruggere l’intera carriera di una delle icone televisive americane dell’epoca.

Annunci Google

NOW TV

Dune

Se lo hai perso al cinema puoi recuperare la pellicola di Denis Villeneuve su Sky, il film infatti è nel catalogo della pay tv dall’8 Gennaio. Si tratta del remake del classico della fantascienza diretto da David Lynch nel 1984, entrambi i lavori sono ispirati al romanzo di Frank Herbert. Il cast per questa versione di Dune vede impegnati tra gli altri Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa e Javier Bardem.

Si tratta di un dramma ambientato in una realtà fantastica in cui l’universo è una sorta di Sistema feudale retto da un Imperatore e da grandi casate di vassalli. Gli Atreides, una famiglia potente e in forte ascesa saranno mandati su Arrakis, un luogo inospitale ma con una risorsa molto preziosa: la Spezia. Questa sostanza ha delle qualità uniche: accresce la conoscenza e la forza e allunga la vita.

Gli Atreides saranno però traditi e si ritroveranno in guerra con gli Harkonnen, noti per la loro crudeltà ed avidità. Il giovane principe Paul però potrebbe essere la speranza in un mondo diverso…

Qui rido io

Da qualche giorno su NOW TV per chi ha attivo il pacchetto Cinema è disponibile anche il film sulla vita di Eduardo Scarpetta, uno dei più grandi attori e commediografi napoletani di fine Ottocento. Fu anche il capostipite di una delle più importanti dinastie teatrali del Novecento, tra i figli – avuti da diverse mogli – ci sono Titina De Filippo, Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo ed Eduardo Passarelli.

Il film è diretto da Mario Martone e vede Toni Servillo vestire i panni di Eduardo Scarpetta. La pellicola si concentra in particolare su un episodio molto controverso, nel 1904 infatti l’attore decide di creare una parodia di un’opera di D’Annunzio. Il poeta non apprezzò e portò Scarpetta in tribunale in una battaglia legale che durò 3 anni.

Supernova

Sam (Colin Firth) e Tucker (Stanley Tucci) vivono insieme da molti anni, il primo è un pianista e il secondo è uno scrittore. Le loro vite vengono sconvolte quando a Tucker viene diagnosticata l’insorgenza di una demenza precoce. Questa notizia sarà la molla che li spingerà ad abbandonare tutto e a partire per un viaggio che consentirà loro di passare quanto più tempo possibile insieme.

Scopri come abbonarti a NOW TV »

Disney +

La piattaforma di Disney Plus offre alcuni titoli decisamente da non perdere.

Eternals

Gli Avergers hanno salvato la Terra dopo il blip di Thanos, ma la nuova minaccia che incombe sul Pianeta non può essere fermata dai supereroi che hai già visto nei precedenti film Marvel. Questa avventura ti porterà in un nuovo Universo Marvel e conoscerai gli Eternals, esseri immortali creati da Celesti per combattere i Devianti. Gli Eternals vivono tra gli umani da millenni e sono Ajak, Sersi, Ikaris, Druig, Makkari, Phastos, Sprite, Thena, Gilgamesh e Kingo. Ognuno di loro si è reinventato e ha vissuto una sua vita in attesa della nuova minaccia da affrontare. Ma stanno per scoprire qualcosa che li sconvolgerà…

Jojo Rabbit

Se ti sei perso questo film quando è uscito al cinema è arrivato il momento di rimediare. Questa commedia agrodolce di Taika Waititi regala una visione della Seconda Guerra Mondiale paradossale e umana. Jojo è un ragazzino tedesco, iscritto alla gioventù hitleriana e con un amico immaginario molto particolare (proprio il fuhrer). La sua vita cambierà quando Jojo scoprirà un segreto di sua madre…

Storia di una ladra di libri

Questa pellicola non è proprio recente ma la storia tratta dal romanzo di Markus Zusak vale la pena di essere vista. Al centro del racconto c’è la piccola Liesel Meminger (Sophie Nélisse) è una bambina che conoscerà gli orrori della guerra. Per sfuggire alla bruttezza e alla crudeltà che la circonda si rifugerà nei libri, inizierà per caso rubando un libro che stava per essere bruciato e man mano accrescerà la sua collezione.

Attiva Disney Plus »