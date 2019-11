Il mese di novembre 2019 è iniziato da pochi giorni portando con sé tante novità per quanto riguarda il mondo delle Serie TV. Gli appassionati, infatti, potranno seguire diverse nuove serie nel corso di queste settimane con tante opzioni tra cui scegliere considerando prodotti inediti e nuove stagioni di serie che hanno ottenuto un grande successo negli anni passati. Ecco quali sono le 10 serie TV Sky da vedere assolutamente a novembre 2019 e come fare per poter guardare in diretta e on demand.

A novembre 2019 il catalogo di serie TV Sky si è arricchito di un gran numero di nuovi prodotti che offriranno ore e ore di intrattenimento nel corso delle prossime settimane. Nuove stagioni di serie di successo e prime visioni assolute popolano il palinsesto Sky a novembre. Chi ha attivato una delle offerte Sky oppure il ticket delle offerte NOW TV potrà guardare in diretta e on demand un gran numero di nuove serie a novembre.

Ecco le 10 serie TV Sky da non perdere:

1) War of the Worlds

Tra le serie TV da non farsi sfuggire tra le tante programmate a novembre su Sky non possiamo non iniziare dalla novità assoluta War of the Worlds, uno degli appuntamenti più attesi ed interessanti del mese. La nuova serie, co-produzione tra Fox Networks Group e la francese StudioCanal, è il nuovo adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di H.G. Wells noto anche con il nome italiano di “La guerra dei mondi” e già protagonista di diversi adattamenti televisivi e, nel 2005, di un popolare adattamento cinematografico.

Caratterizzata da un ricco cast composto da attori prevalentemente francesi ed inglesi, War of the Worlds illustra l’invasione aliena nell’Europa dei giorni nostri proponendo un particolare e molto interessante adattamento del romanzo di Wells. La serie TV è composta da 8 episodi (si tratta di fatto di una miniserie auto-conclusiva) che saranno trasmessi con cadenza settimanale in Italia.

Il primo episodio di War of the Worlds è stato trasmesso lo scorso 4 novembre mentre l’episodio finale verrà trasmesso dai canali Sky e su NOW TV il prossimo 23 dicembre. Gli episodi già trasmessi saranno visibili anche on demand permettendo di recuperare le puntante non viste in diretta oppure, una volta terminata la trasmissione, dare il via ad una visione completa della serie tutta di un fiato.

2) Caterina la Grande

Con il mese di novembre 2019 fa il suo debutto nel catalogo di serie TV Sky anche l’interessantissima Caterina la Grande, co-produzione anglo americana che racconta gli ultimi 20 anni di vita di Caterina II di Russia nota anche come “Caterina la Grande”. Si tratta, quindi, di una serie in costume (l’ambientazione è tra il 1776 ed il 1796) che può contare su di un cast di altissimo livello.

Nel ruolo di Caterina, infatti, troviamo Helen Mirren, attrice inglese già premio Oscar nel 2007 per The Queen e protagonista di una lunga serie di altre interpretazioni magistrali. A completare il cast di Caterina la Grande troviamo Jason Clarke, Rory Kinnear e Gina McKee.

Caterina la Grande è stata trasmessa ad inizio novembre sui canali Sky. Attualmente, la serie, composta di quattro episodi per una durata totale di ben 240 minuti, è disponibile on demand sia su Sky che per i clienti che hanno sottoscritto un ticket Serie TV con NOW TV. Caterina la Grande è una delle principali novità del mese di novembre per quanto riguarda il panorama di serie TV disponibili su Sky.

3) Stumptown

Il prossimo 20 novembre andrà in onda, in anteprima assoluta in Italia, la nuova serie Stumptown, un prodotto presentato lo scorso mese di settembre dal canale americano ABC, che può contare su di una prima stagione composta da 13 episodi della durata di circa 42-43 minuti. La serie sarà trasmessa con cadenza settimanale da Sky e sarà disponibile anche su NOW TV.

Stumptown (il titolo fa riferimento al soprannome della città di Portland in Oregon) racconta le avventure di Dexedrine “Dex” Parios, veterana dell’esercito americano che deve fare i conti con stress post-traumatico e con un fratello minore da mantenere. La protagonista diventa un investigatore privato occupandosi dei casi più delicati che la polizia della città non riesce a gestire.

La protagonista di Stumptown è interpretata da Cobie Smulders, volto noto del Marvel Cinematic Universe dove, da diversi anni, interpreta l’agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hall ed è recentemente apparsa in Avengers: Endgame e Spider-man: Far from Home. Il cast comprende anche Jake Johnson, Cole Sibus e Michael Ealy.

4) The Affair (5° stagione)

Lo scorso 5 novembre ha fatto il suo debutto in Italia la quinta stagione di The Affair, serie drammatica prodotta dal network americano Showtime e, da diversi anni, molto apprezzata da pubblico e critica. La quinta stagione della serie viene trasmessa da Sky Atlantic ed è disponibile anche su NOW TV.

La stagione è composta da 11 episodi complessivi che saranno trasmessi con cadenza settimanale, due per ogni serata (le prime due puntate sono già andate in onda), con l’episodio finale che sarà trasmesso il prossimo 10 dicembre. The Affair è disponibile anche on demand, sia per i clienti Sky che per chi ha attivato il ticket Serie TV di NOW TV.

5) Britannia (2° stagione)

A partire dal prossimo 22 di novembre andrà in onda su Sky Atlantic e su NOW TV la seconda stagione di Brittania, serie che racconta il tentativo di conquista dell’odierna Gran Bretagna da parte dei Romani. La serie si articola in un totale di 10 episodi che, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, non saranno distribuiti tutti insieme.

La seconda stagione di Brittania, infatti, verrà trasmessa da Sky con cadenza settimanale. Gli appassionati potranno seguire due episodi a serata dal 22 novembre sino al prossimo 20 dicembre per un totale di 5 serate dedicate alla serie co-prodotta da Amazon e Sky. Successivamente, la seconda stagione di Brittania sarà disponibile anche on demand.

Chi non ha seguito la prima stagione della serie potrà recuperare i 9 episodi grazie al servizio on demand incluso nel ticket di NOW TV riservato alle serie TV. In questo modo sarà possibile scoprire tutti i dettagli di quest’interessante storia e valutare la possibilità di seguire anche la seconda stagione in onda dal 22 novembre.

6) Le regole del delitto perfetto (6° stagione)

Arriverà il prossimo 27 novembre sui canali Sky la sesta stagione di Le regole del delitto perfetto (nota negli USA con il nome di How to Get Away with Murder), serie crime trasmessa negli Stati Uniti da ABC e che può contare su Viola Davis nel ruolo di protagonista assoluta.

La nuova stagione de Le regole del delitto perfetto verrà trasmessa da Sky con cadenza settimanale. A partire dal 27 novembre, infatti, la piattaforma satellitare (ed anche NOW TV) trasmetteranno un episodio, della durata di circa 45 minuti, a sera sino alla fine della stagione che sarà composta da ben 15 episodi come già avvenuto per le precedenti 5 stagioni.

7) Divorce (3° stagione)

Arriverà in Italia il 13 novembre prossimo la terza stagione di Divorce, drama realizzato da HBO che verrà trasmesso nel nostro Paese da Sky oltre che da NOW TV. La miniserie realizzata dal popolarissimo network americano, vero e proprio punto di riferimento per le serie TV a livello internazionale, ha come protagonisti Sarah Jessica Parker e Thomas Haden Church.

La nuova stagione di Divorce si compone di appena 6 episodi e rappresenta l’arco narrativo conclusione della storia narrata nelle prime due stagioni che, in totale, comprendono ben 18 episodi della durata di circa mezz’ora. La terza stagione prenderà il via il prossimo 13 novembre e sarà trasmessa con due episodi a sera sino al successivo 27 novembre.

Segnaliamo che è possibile recuperare le prime due stagioni di Divorce, in modo da poter mettersi in pari con la programmazione e seguire in modo completo anche la terza e ultima stagione della serie, grazie ai servizi on demand di Sky (per i clienti Sky con abbonamento attivo) e con il ticket Serie TV di NOW TV, disponibile in prova gratuita per i nuovi clienti.

8) Silicon Valley (6° stagione)

Tra le novità del mese di novembre disponibili su Sky segnaliamo anche la sesta stagione di Silicon Valley, un’altra interessante produzione di HBO che arriva in Italia in esclusiva sulla piattaforma satellitare. La nuova stagione di Silicon Valley, che negli USA è partita sul finire di ottobre, si compone di 7 episodi e partirà in Italia a partire dal prossimo 27 di novembre. Sky trasmetterà due episodi a sera, a cadenza settimanale, per le prime tre settimane e, successivamente, proporrà il season finale il prossimo 16 di dicembre, sette giorni dopo la trasmissione della puntata negli USA.

Le prime cinque stagioni di Silicon Valley si compongono di un totale di 56 episodi da circa 30 minuti ciascuno. Per poter seguire, in modo corretto la storia della sesta stagione, sarà, quindi, necessario recuperare tutti gli episodi precedenti disponibili, anche in questo caso, on demand direttamente su Sky oltre che su NOW TV, attivando il ticket Serie TV disponibile in prova gratuita per i nuovi clienti. La serie presenta tra i principali protagonisti Thomas Middleditch, T. J. Miller e Josh Brener.

9) What We Do in the Shadows

Tra le novità del mese di novembre del catalogo Sky inseriamo anche What We Do in the Shadows, un interessante e particolare misto tra commedia e horror, con una struttura da falso documentario, che racconta la vita di quattro vampiri che convivono a Staten Island. Si tratta di uno spin-off (il secondo dopo la serie Wellington Paranormal) del film Vita da vampiro – What We Do in the Shadows.

Si tratta di una produzione americana (negli USA la serie è trasmessa da FX) con gli episodi che durano circa 30 minuti. La serie ha come protagonisti Kayvan Novak, Matt Berry e Natasia Demetriou. Nel corso dei vari episodi sono presenti anche diversi cameo di attori e personaggi famosi (Tilda Swinton, Danny Trejo, Dave Bautista, Wesley Snipes, Evan Rachel Wood)

La serie è trasmessa da Sky ed è visibile anche su NOW TV. Dopo le prime puntate trasmesse il 31 ottobre, le restanti 8 puntante saranno disponibili con cadenza settimanale (una puntata a settimana) sino al prossimo 26 di dicembre. Per recuperare gli episodi già andati in onda è possibile sfruttare i servizi di streaming on demand di Sky e NOW TV.

10) American Horror Story: 1984

A completare l’elenco delle migliori serie TV trasmesse da Sky nel corso del mese di novembre 2019 segnaliamo anche la nuova American Horror Story: 1984, nome con cui viene definita la nona stagione di American Horror Story, serie TV di genere horror trasmessa negli USA da FX.

American Horror Story: 1984 ha debuttato all’interno della programmazione Sky lo scorso 7 novembre e viene trasmessa a cadenza settimanale, sino al prossimo 2 gennaio 2020, con un episodio a settimana. La stagione si articola in nove episodi di durata variabile. E’ possibile seguire American Horror Story: 1984 anche tramite il ticket Serie TV di NOW TV.